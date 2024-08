Me disparé en el pene estando en Vietnam

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Tener genitales completamente funcionales e intactos es algo que la mayoría de nosotros damos por sentado. Pero algunas personas, como Jim, no tienen tanta suerte. Jim accidentalmente se disparó en el pene mientras servía como soldado en Vietnam. Tenía tan solo 18 años en ese momento, y desde entonces ha estado luchado con su identidad sexual ya que desde entonces no puede tener sexo con penetración. Hablé con Jim, quien ahora tiene 56 años y vive en Orlando, sobre cómo su penectomía accidental lo ha transformado en una especie de fenómeno, en más de un sentido.



VICE: Oye, Jim. Entonces, ¿cómo sucedió exactamente el accidente?

Jim: Todo sucedió en las afueras de Quang Tri, Vietnam. Yo era soldado en la infantería. Me volé el pene cuando mi pistola, que estaba en la pretina de mis pantalones, se descargó accidentalmente. Me encantaría decir que salté sobre una granada y perdí mi pene de manera heroica, pero fue un error estúpido y eso es todo. La longitud de mi pene va desde la punta del muñón hasta la próstata. Tengo mis dos testículos y oficialmente todavía soy un hombre. Tengo las mismas fantasías y deseos que muchos otros hombres tienen.

¿Todavía puedes tener erecciones?

Sí, mi muñón mide aproximadamente 2.5 cm cuando me excito. Puedo orinar y eyacular con mi muñón.

¿Cómo te masturbas?

Tengo un poco de sensación en la punta del muñón, así que frotar esa área funciona, y también me funciona el masaje de testículos y próstata.

¿Eras virgen antes del accidente?

No, gracias a Dios. Tuve relaciones sexuales con varias chicas y tuve una novia estable en Estados Unidos y otra en Vietnam.

¿Has tenido citas o novias desde el accidente?

He tenido novias ocasionales. No creo que ninguna de ellas me amara, pero un par de ellas parecían estar muy excitadas y obviamente llegar al orgasmo cuando les practicaba sexo oral. Nunca me casé por razones obvias. La mayor parte del tiempo tengo sexo con prostitutas. Hay dos que atienden mis necesidades regularmente.

¿Has conocido a personas que se sientan especialmente excitadas por el hecho de que hayas perdido la mayor parte de tu pene?

Realmente no. La mayoría solo quería poder decir que “cogieron” con un hombre sin pito, o tenían curiosidad por ver qué podía hacer.

¿Qué te gusta sexualmente?

Recibir sexo oral en mi muñón de pene, la estimulación prostática, las mujeres dominantes, ser humillado y degradado por las mujeres, y el estiramiento de mis bolas, solo por nombrar algunos.

¿Cuál es tu máxima fantasía?

Me gustaría que una mujer me atara mientras se burlaba de mi muñón, que me provocara sexualmente y amenazara con castrarme. Sé que suena raro, pero el mayor temor de la mayoría de las personas es también su fantasía sexual más poderosa. He leído sobre muchas mujeres que disfrutan de la fantasía de una violación pero que nunca querrían ser violadas. La pérdida de mis testículos me destruiría completamente como hombre. No quiero perderlos pero la fantasía es fuerte. Me encantaría que una mujer se burlara de mí y que tuviera sexo con otro hombre y me hiciera ver.

¿Crees que te involucrarías en cosas como la humillación y la degradación si el accidente no hubiera ocurrido, o crees que tus deseos son síntomas de tu discapacidad?

Creo que mi penectomía afectó mis deseos sexuales, sí. No tuve fantasías de humillación antes del accidente. Mi deseo de ser dominado comenzó poco después de regresar de Vietnam, mientras luchaba con mi sexualidad, una lucha que continua desde la pérdida de mi pene. Las fantasías son un juego mental, y es cierto que la mente es el órgano sexual “más grande”.

¿Cuál es la situación sexual más extrema en la que has estado? Me involucré con una pareja hombre/mujer para hacer un trío. Fue increíble. Los conocí en un complejo de departamentos en el que vivía. Durante el trío, ambos me humillaron de manera similar a la que mencioné antes. Le hice sexo oral a la mujer, y ella me lo hizo a mí mientras su novio la penetraba. Lamí el pito de su novio mientras él tenía sexo con ella. Un hombre hará cosas realmente locas por sexo.

Suena excitante.

También tuve un encuentro con dos prostitutas; una usó un dildo en mí mientras que la otra me chupaba el muñón y los testículos.

¿Te atraen los hombres?

No, a menos que sea parte de tener sexo con una mujer, y ella me ordene que interactúe con otro hombre. Me excita como parte del fetiche de la humillación. Pero solo tener sexo con un hombre, no me gusta.

¿Debe haber alguna escena BDSM en Orlando en la que puedas participar?

Ninguna en la que me haya involucrado todavía.

¿Has sufrido muchas burlas por tu discapacidad?

Supongo que tengo suerte de que no sea algo que se note a menos que esté desnudo, así que afortunadamente no. Pero me cancelaron mi cuenta de Yahoo por unas fotos que subí de mi muñón de pene, y tuve que quitar algunas fotos de un sitio de fetiches del que formo parte porque una persona amenazó con eliminar mi cuenta. Algunos dicen que les desagradan las fotos de mi muñón.

¿Y qué les dices a los haters?

Les digo que he visto fotos en internet de algunos penes completos muy desagradables, así que se jodan.

Este artículo se publicó originalmente en el año 2011.