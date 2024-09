¿Por qué me dura más el efecto de las drogas que a mis amigos?

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

La mujer que dirige los retiros de ayahuasca a los que voy me conoce al igual que la que hace el ritual mientras todos duermen. La mayoría de los participantes regresan a la realidad después de cinco o seis horas, pero mi cerebro se inunda con epifanías toda la noche, incitándome a hacer el ritual como una especie de renovación inspirada en la ayahuasca.

Esa no ha sido la única vez que los efectos de una droga me han durado mucho más tiempo que a otros. Luego de que mis amigos me aseguraron que después de 15 minutos la ketamina pierde su efecto, yo con una microdosis los seguí sintiendo durante varias horas. Y no puedo tomar cafeína, ni siquiera por la mañana, porque no puedo dormir en las noches. ¿Por qué algunas personas experimentan los efectos de las drogas durante más tiempo que otras?

Mucho de esto se reduce a la genética, dice Tzvi Doron, médico residente en la ciudad de Nueva York y director clínico de la app Roman. La mayoría de los medicamentos se metabolizan mediante el sistema enzimático del citocromo P450 en el hígado, explica, y la genética controla la rapidez con la que funcionan estas enzimas. Esto se aplica a casi cualquier droga, desde los medicamentos y drogas recreativas hasta la cafeína, pero no aplica para los alimentos, que se descomponen en el tracto gastrointestinal.

«Algunas etnias tienen genes completamente diferentes para estas enzimas», dice el psiquiatra de adicciones basado en Florida Edward Barias. «Por ejemplo, los asiáticos pueden emborracharse más rápido que otras etnias porque sus enzimas hepáticas también son diferentes. Si no metabolizas rápido, tendrás niveles más altos, por lo que estarás absolutamente borracho».

La velocidad con la que metabolizas las drogas también puede verse influenciada por otros medicamentos que estés tomando o por lo que comas. «Muchos otros medicamentos pueden influir en las enzimas hepáticas, y es por eso que es tan importante verificar la interacción cada vez que alguien use múltiples medicamentos», dice Barias, y agrega que las formas específicas en que interactúan diferentes alimentos y drogas dependen de tu genotipo.

Otro factor que influye en la duración de los efectos de cualquier droga, desde la cafeína hasta la hierba, es la cantidad de grasa en tu cuerpo. Ciertas drogas, como la marihuana, son lipofílicas o atraídas por el tejido adiposo, dice Barias. Esto también significa que las mujeres, en promedio, tienen viajes más largos que los hombres debido al mayor contenido de grasa en sus cuerpos. Los anestésicos son particularmente solubles en grasa, dice James Giordano, profesor de neurología y bioquímica en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown. «La mayoría de los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central son un poco más solubles en grasa porque en realidad están diseñados para permitir una mayor penetración en el cerebro», que tiene un alto contenido de grasa, explica.

Dado que las drogas son eliminadas por el hígado y los riñones, aquellos con un funcionamiento renal o hepático deficiente también duran más tiempo con el efecto de las drogas, dice Doron. Esto significa que las personas mayores pueden sentir los efectos de las drogas durante más tiempo debido a que la función del hígado se vuelve más lento a medida que envejecemos. Las enfermedades renales o hepáticas también pueden ralentizar el funcionamiento de estos órganos.

Y, obviamente, todos los medicamentos se metabolizan a diferentes ritmos por varias razones, dice Giordano. Algunos se adhieren con más fuerza a los receptores o permanecen en los sitios de unión durante más tiempo. Los viajes ácidos, por ejemplo, pueden durar hasta 12 horas, en gran medida porque los receptores de serotonina se pliegan sobre la molécula del LSD para mantenerla en su lugar.

Me preguntaba si la cantidad de tiempo que sientes los efectos de una droga está relacionada con nuestra sensibilidad en general, ya que mis propias experiencias con las drogas tienden a ser poderosas y también largas, pero Doron dice que estas dos cosas no están relacionadas. «Cada persona interpreta el efecto de una droga de diferentes maneras, y la interpretación personal no se puede medir: es una experiencia subjetiva», dice. «Por ejemplo, una persona puede interpretar un efecto más modesto pero más largo, al igual que más poderoso que otra persona que tiene un nivel mayor de droga en el cuerpo durante menos tiempo».

Entonces, dado que no tengo problemas de riñón o hígado o un contenido de grasa corporal más alto que el habitual, probablemente pueda agradecer a mis enzimas hepáticas por mis viajes interminables e incluso mis respuestas prolongadas a la cafeína. Sin embargo, la fuerza de mis viajes probablemente proviene de una fuente diferente, más difícil de descifrar.