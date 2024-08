«Me sigo masturbando y sigue siendo divertido»: Hablamos con Jordi, el Niño Polla

¿Habrá alguien que consuma porno con frecuencia que no haya visto una escena de Jordi, el Niño Polla? Todo indica a que es el elegido a relevar el puesto que lleva años y años teniendo Johhny Sins. Gracias a su cara de niño y a un mensaje directo en Twitter, Jordi es la nueva estrella de una de las empresas más importantes de contenido porno en el mundo, Brazzers. En 2017, según Pornhub, Jordi fue el actor masculino de porno más buscado en el mundo, superando a Mandingo y al mismo Johnny Sins. El 27 de octubre de 2017, Jordi abrió un canal de Youtube que ha generado 72,557,798 millones de views, y 2,050,110 suscriptores hasta el día de hoy.

Jordi vino a la Ciudad de México para la Expo Sexo 2018, y encontrarlo en el evento fue el equivalente a ubicar a Lionel Messi en un mundial de futbol. A Jordi no paraban de pedirle fotos y autógrafos; hasta pude ver cómo una chica le daba un abrazo de más de veinte segundos. Amor real. Pudimos esquivar a sus fans, seguridad y ansiosos por tomarse un selfie con Jordi y subirlo a Instagram, para platicar un rato con él.

Foto por María Villasmil.

VICE: Vamos con esta primero para salir de la duda, ¿con cuántas mujeres has estado?

Jordi: Entre 250 y 300 mujeres (risas).

¿A qué edad comenzaste a hacer porno y cómo llegaste a Brazzers?

A los 18 años y medio empecé. Luego Brazzers me llegó por mensaje directo en Twitter, diciéndome si quería grabar escenas para ellos en Londres. De ahí les gusté y quedé fijo.

Me dijeron que Jordi no es tu nombre real.

Es cierto, mi nombre real es Ángel.

¿Quién te puso ese nombre o por qué lo escogiste?

Lo eligió el productor de la productora donde empecé, fue su idea.



¿No te cansas del sexo? ¿En tu vida normal tienes pareja?

No, no me canso. En mi vida normal tengo pareja y me gusta más.



¿Tienes tiempo para masturbarte? ¿Es igual de divertido que antes?

Sí, a veces (risas). Es igual de divertido.

Foto por María Villasmil.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Viajar y conocer mundo. La gente es muy simpática, me gusta todo.

¿Y lo que menos te gusta?

No hay nada que me guste menos, me gusta todo.



¿Sexualmente qué te falta lograr?

Logré casi todo.

¿A qué edad perdiste la virginidad?

A los diecisiete años.



¿Antes de ser actor porno, tenías otro trabajo?

No, estudiaba.

¿Qué estudiabas?

Informática en el instituto.

