Melania usó una chaqueta con un mensaje insensible en su visita al centro de detención fronterizo

Los atuendos de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a menudo son tema de especulación de los medios. Pero a veces no tienes que ahondar para entender el significado de sus elecciones en el mundo de la moda. La última decisión del vestuario de la ex modelo fue usar una chaqueta con las palabras “¿EN REALIDAD NO ME IMPORTA, ¿A TI SÍ?” desplegadas en la parte posterior del abrigo, para su visita sorpresa a dos centros de detención que albergan niños inmigrantes indocumentados en la frontera con Texas. Su portavoz confirmó que Melania Trump usó la chaqueta de 39 dólares de Zara mientras abordaba el avión a Texas, y le dijo a Jim Acosta de CNN: “Es una chaqueta. No hay ningún mensaje oculto. Después de su importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan centrarse en su atuendo”.

La vocera de la primera dama confirma que la señora Trump usó una chaqueta para visitar a los niños en la frontera, la cual tenía el mensaje: “En realidad no me importa, ¿A ti sí?”. La vocera dice: “Es una chaqueta. No hay ningún mensaje oculto. Después de su importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan centrarse en su atuendo”.

La portavoz de la primera dama hizo una buena observación: no hay un significado oculto en su chaqueta, literalmente está impreso en la parte posterior.

Incluso para los estándares absolutamente jodidos de 2018, es algo totalmente absurdo y la gente reaccionó de manera predecible. “Este asunto de la chaqueta de Melania no puede ser real. No puedo creerlo. Elijo no creerlo”, escribió el presentador de MSNBC Chris Hayes en Twitter. La reportera de CNN Kate Bennett dijo que la chaqueta era “una desafortunada decisión de vestimenta”, mientras que Sam Stein, de The Daily Beast, comparó este hecho con la indignación de los derechistas cuando Obama vistió un traje marrón en 2014, con un tuit que decía: “Está claro que mucha gente se sintió molesta por la chaqueta de Melania porque están molestos por cómo reaccionaron las personas al traje marrón de Obama”. El activista Jordan Uhl opinó que el clima cálido de Washington DC y Texas no justificaba el uso de una chaqueta y que ésta había sido una acción “deliberada”.

Otros se fijaron en el precio asequible de la chaqueta. “Es una chaqueta de 39 dólares, un precio con el que Melania no sería vista jamás. Esto no fue un accidente”, comentó un columnista del National Observer de Canadá. Independientemente de si la chaqueta simboliza lo que todos ya sabemos, que la administración de Trump no se “preocupa realmente” por los niños inmigrantes y que Melania no toma su cargo como primera dama particularmente en serio, la inevitable pregunta que surge es: ¿Acaso no hubo un sólo empleado de la primera dama que advirtiera sobre la reacción violenta que una chaqueta tan ostentosa podría generar? O tal vez, como dice claramente la chaqueta, a nadie realmente le importó.

