Mike Myers dice que es posible que haga otra película de Austin Powers

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.



Debido a que aparentemente no hemos sufrido lo suficiente en 2018, parece que Austin Powers podría salir de su tumba para regresar a la pantalla grande “pronto”, le dijo Mike Myers a Access Online en una entrevista en la alfombra roja.

Cuando se le preguntó si había posibilidades de que hubiera una cuarta película en la franquicia, el escritor y actor detrás de ella dijo que las posibilidades “eran muy buenas”, lo cual, ustedes saben, sólo es buena noticia para él.

“Pronto verás al Dr. Evil, en algún lugar de la cultura”, agregó.

Los rumores sobre una secuela han estado circulando desde que el director Jay Roach le dijo a Larry King en 2016 que él y Myers “hablan al respecto cada vez que se reúnen […] Yo diría que está en una fase latente en este momento”, dijo Roach en esa ocasión, “pero algún día, si encontramos la idea correcta, por supuesto que haremos la secuela”.

Aparte del hecho de que Austin Powers es endiabladamente problemático, ha habido muchos obstáculos para la filmación de una cuarta película, una de las cuales es la muerte del actor Verne Troyer, quien es famoso por haber interpretado a Mini-Me en la película antes de que falleciera en Abril. Por su parte, Myers atribuyó la ausencia de 16 años de su espía británico al hecho de que ha pasado este tiempo criando a sus tres hijos. También le dijo a Access Online que las películas “se llevan mucho tiempo en escribirlas” y “siempre ha sido así”. Pero el esfuerzo rindió frutos a finales de los 90 y principios de los 2000: Entre International Man of Mystery, The Spy Who Shagged Me y Goldmember, la serie recaudó casi $600 millones de dólares en taquilla.

Es difícil imaginar que el Powers juvenil, obsesionado con el sexo y generalmente ofensivo sea bien recibido en 2018. Volver a ver esas películas es bastante doloroso: en retrospectiva, lo que una vez pudo parecer lúdico y atrevido, se revela como misógino y racista. Si realmente planean transformar al sexy hombre del misterio en algo que las audiencias posteriores a #MeToo no odien, Myers y Roach tienen un gran desafío frente a ellos.

Sigue a Beckett Mufson