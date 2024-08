Millie Bobby Brown dejó Twitter por memes homofóbicos en su contra

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

Esta semana, nuevamente se demostró que hay un número interminable de maneras de ser malo y rencoroso por internet, después de que la estrella adolescente de Stranger Things, Millie Bobby Brown, se convirtiera en el objetivo de los memes de odio, eliminando finalmente su cuenta de Twitter el miércoles, según Deadline.

Videos by VICE

Desde finales de 2017, los usuarios de Twitter han estado publicando historias falsas sobre Millie Bobby Brown de que es homofóbica e islamófoba y editando sus tuits y publicaciones de Snapchat para incluir insultos llenos de odio.

De acuerdo con KnowYourMeme, todo comenzó con un tuit borrado en noviembre sobre Brown arrancando el hijab de una mujer en el aeropuerto. Ese tuit dio vida a un hashtag, #TakeDownMillieBobbieBrown, que finalmente se hizo viral en junio durante el mes del orgullo gay, cuando otros juntaron sus propios cuentos falsos de la homofobia de la actriz de 14 años.

Al parecer, la broma se debe a que Millie es una persona tan agradable y querida por la gente, que la idea de ella diciendo cosas viles e hiperbólicas es incongruente y divertida, pero es difícil encontrar humor en cualquier broma que involucre a una niña que literal ni siquiera tiene edad suficiente para manejar. También es una entusiasta defensora de la comunidad LGBTQ y ha sido elogiada por GLAAD por su ayuda con el movimiento Together de la organización.

Parece que Twitter ha comenzado a eliminar algunos de los memes, pero el miércoles, Brown ya había desactivado por completo su cuenta de Twitter. Su segundo Twitter, @milliestopshate, una cuenta dedicada a la campaña contra el acoso de Brown, actualmente sigue activo, aunque no se ha actualizado desde 2017.

Brown no es la primera celebridad en tomarse un descanso de las redes sociales debido a los trolls: Kelly Marie Tran de The Last Jedi dejó Instagram la semana pasada después de meses de hostigamiento de fanáticos de Star Wars, y probablemente no sea la última, porque al parecer, así es como funciona el internet ahora. Pero en serio, gente. Tener 14 años ya es lo suficientemente malo como para agregarle un mar de extraños en internet inventando historias de odio sobre ti.

Sigue a VICE en Twitter.