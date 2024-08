Aquí está lo mínimo que necesitan saber antes del final de ‘GoT’

Miren, solo acéptenlo. Si no saben qué está sucediendo en Game of Thrones para este punto, no hay forma de que lo averigüen antes de este fin de semana. Claro, podría sonar divertido ir a beber cálices de vino a la fiesta de final de serie de su amigo, pero no piensen que van a entender todo usando su astuta habilidad de irlo resolviendo sobre la marcha. La serie está llena de tramas y personajes e historias individuales para cada uno de los estúpidos siete reinos que tratar de comprenderlo derretirá su cerebro más rápido que Bran lo hizo con Hodor. ¿No entendieron la referencia? Exacto. ¡Deténganse! Ni siquiera lo intenten.

Pero no se preocupen si no están familiarizados con Game of Thrones. Hay una manera de sentirse incluidos cuando llegue la noche del domingo. En primer lugar, ni siquiera intenten consultar el Wiki de Game of Thrones, simplemente los abrumará y los confundirá. En serio, no lo hagan.

En cambio, aquí en VICE hemos revisado exhaustivamente las ocho temporadas de la serie y toda una estantería de libros, catalogando meticulosamente todo lo que condujo al episodio final, destilando los detalles relevantes que quedan en un paquete fácil de digerir.

Game of Thrones es expansivo y confuso, pero en este punto, casi todos los hilos narrativos enredados se han resuelto o se han descartado por completo en la loca carrera de la temporada ocho hacia el final. Una vez que descartamos la basura extemporánea sobre las profecías y las disputas entre reinos y el Señor de la Luz, lo que realmente necesitas saber para el final es bastante manejable.

¿Están listos? ¡Empecemos!

Westeros, el nombre de la isla donde viven todos

Empecemos desde el principio. Game of Thrones se desarrolla básicamente en la Edad Media, excepto que en este mundo también hay cosas mágicas. Eso significa que los dragones son reales y que las brujas pueden revivir a la gente de entre los muertos. ¡Y también hay zombies! De hecho, no se preocupen por los zombies. Ya no queda ninguno. La magia también se ha ido.

Todos viven en Westeros en castillos y feudos. (De acuerdo, hay otra isla llamada Essos, pero no se preocupen. Ahora, todos los personajes vivos importantes está en Westeros, así que parece bastante improbable que algo importante ocurra en Essos).

¿Siguen con nosotros hasta ahora? Genial. Básicamente, todos quieren ser rey o reina de Westeros y tener la oportunidad de sentarse en…

Foto cortesía de HBO

El Trono de Hierro, por lo que todos han estado luchando

¿Conocen el nombre de la serie? Pues este es el trono. Está hecho de todas las espadas entregadas a un tipo llamado Aegon el Conquistador, después de que conquistara Westeros y uniera a los Siete Reinos y… lo siento, esto es parte de lo que no tiene importancia alguna. Todo lo que necesitan saber es que es feo, frío y probablemente incómodo, aunque es un buen post para Instagram.

A lo largo de la serie, todo tipo de personajes han luchado y muerto por la oportunidad de sentarse en el Trono de Hierro y gobernar los Siete Reinos, pero en vista de que todos están muertos, ya no tienen relevancia.

Aquí están los únicos que sí importan:

Foto cortesía de HBO

Daenerys, la nueva Reina Loca

La llaman la Madre de los Dragones porque, ¡sorpresa! Tiene dragones. Bueno, ahora solo le queda uno. Pero uno sigue siendo un montón de dragones. El padre de Daenerys fue una vez el rey, pero luego perdió la cordura y se convirtió en el Rey Loco y fue asesinado.

Daenerys ha estado tratando de tomar el Trono de Hierro en el transcurso de la serie y ha hablado de empezar una era más justa una vez que lo haga, pero no parece que las cosas vayan a resultar de ese modo. Ella desató una masacre en el último episodio, quemando a un montón de inocentes habitantes de la ciudad después de que se rindieran ante ella, y básicamente demostró que ella es la nueva Reina Loca.

Tl; dr — La Madre de los Dragones es el villano actual.

Foto cortesía de HBO

Jon Snow, quien que tuvo sexo con su tía y ahora probablemente la matará

Jon Snow es como Jesús, excepto que no lo es, o tal vez más o menos. Es el chico de pelo rizado que probablemente se la pasa absorto en sus pensamientos. Murió una vez, pero luego volvió a la vida. También es un bastardo que secretamente tiene sangre real y es el legítimo heredero del Trono de Hierro, porque su padre es Rhaegar Targaryen, el último Príncipe de Dragonstone y… mejor no pregunten. Solo recuerden que todos aman a Jon y quieren que sea el rey, pero él no está de acuerdo, porque, ya saben, el tropo del héroe reticente.

Se enamoró de Daenerys, pero resultó que ella era su tía. No es realmente un gran problema, ya que las familias tienen sexo unas con otras con bastante frecuencia en esta serie, pero es un gran problema que ella haya matado a varios civiles en el último episodio y ahora sea malvada o algo así. Supuestamente, Jon tendrá que matarla.

La vida de Jon Snow apesta, honestamente.

Foto cortesía de HBO

Tyrion Lannister, el hombre que tiene más probabilidades de morir

Tyrion siempre ha sido el mejor personaje de Game of Thrones. Pero ha hecho enojar a Daenerys demasiadas veces y Daenerys ha adquirido este mal hábito de matar literalmente a todos con fuego de dragón. Tyrion probablemente no sobrevivirá al final. Va a morir. Va a ser triste. Prepárense.

Foto cortesía de HBO

Sansa y Arya Stark, los únicos personajes inteligentes que quedan

Sansa y Arya son las hermanas de Jon (más o menos, debido al secreto sobre sus verdaderos padres) y son las únicas personas inteligentes que quedan en la serie. Sansa sería la mejor gobernante de todos, pero como se trata de Game of Thrones y no podemos tener cosas buenas, probablemente no sucederá. ¡Pero quién sabe!

Arya es una asesina maestra que puede disfrazarse de otra persona mediante técnicas de Hannibal Lecter, usando sus caras. Ella fue la que mató a esos zombies pero, como ya mencionamos, los zombies ya no importan. Sigamos adelante.

Foto cortesía de HBO

Bran, el súper hombre que resultó ser inservible

¿Recuerdan cómo dijimos que la magia existe en el universo de Game of Thrones pero que la serie se olvidó de ella? Bran es el ejemplo perfecto. La serie dedicó años a enviarlo en una búsqueda para convertirse en una especie de ser extradimensional que puede ver todo el tiempo a la vez, pero esta temporada se la ha pasado vagando por un castillo y actuando como carnada para el zombie principal… lo siento, de nuevo, ya no importan los zombies. Olvídense de ellos.

¿Acaso Bran hará realmente algo en el final? ¿Finalmente pondrá sus superpoderes en uso y será productivo? Son los tipos de cosas por las que se preocupa la gente que ve Game of Thrones. Ustedes no tienen por qué hacerlo. Lo que debe preocuparles es…

La profecía de Valonqar, la cosa más importante de la historia

Si todo esto sigue siendo demasiado confuso, solo busca errores y cameos

Si no quieren molestarse en aprender todo esto, está bien. Pueden pasar el final de temporada buscando errores de producción, porque seguramente habrá algunos. También mantengan un ojo abierto en busca de un cameo de celebridades, ya que Mac de It’s Always Sunny apareció algunos episodios atrás. Entre eso y los cálices de vino, debería ser suficiente para mantener su atención durante la inflada duración de 80 minutos del final. ¿Ahora lo entienden? Genial.

¡Felicidades! Ahora pueden convertirse en participantes activos del zeitgeist cultural. Nada de esto importará en dos semanas cuando Game of Thrones haya terminado y todos hayan seguido con sus vidas. Tal vez entonces puedan ver la serie en paz sin que sus amigos les quiten toda la diversión con sus teorías. Disfruten.