El misterioso puente donde se suicidan los perros

«He recorrido el puente», dice Jenna, una veinteañera de Glasgow. «La primera vez llegué a un punto donde era como si el aire se adelgazara y mi estómago saltara, algo parecido a cuando das mal un paso al bajar las escaleras. La segunda vez, simplemente no podía evitar sentir como si algo malo fuera a suceder. Había una mujer con un perro al final del puente, y el perro no dio ni un solo paso adelante. Después me enteré de que un par de perros había saltado a su muerte desde el puente ese fin de semana».

El puente en cuestión, Overtoun Bridge, se extiende sobre Overtoun Burn, en el distrito de Milton, cerca de Dumbarton en West Dunbartonshire, Escocia. Diseñado por el aclamado arquitecto paisajista HE Milner, con parapetos de piedra de 18 pulgadas de grosor, fue terminado en 1895 y se encuentra en la carretera de acceso a Overtoun House, una finca y casa de campo estilo baronial escocés construida 33 años antes. La casa se encuentra en una colina, con vista al río Clyde. Si nunca has estado ahí, tal vez la conozcas por su impactante aparición en la película de ciencia ficción de 2012, Cloud Atlas.

Se dice que la casa está embrujada, obviamente. En Escocia, todo lo antiguo y escocés se dice queestá embrujado. Pero, ¿también el puente? Supuestamente, lo del puente es mucho más que un simple embrujo.

La estructura indudablemente tiene un pasado trágico. En 1994, un hombre de 32 años lanzó a su pequeño hijo, Eoghan, a su muerte, en un día claro, entre los dos últimos parapetos del puente, afirmando que el niño era el anticristo. El hombre intentó suicidarse dos veces, primero trató de lanzarse del puente inmediatamente después de lanzar a su hijo, lo cual impidió su esposa, y luego se cortó las muñecas con un cuchillo. El niño murió en el hospital al día siguiente. El hombre no fue declarado culpable de asesinato a razón de un veredicto unánime de demencia , por lo que fue confinado al hospital psiquiátrico Carstairs en South Lanarkshire.

Sin embargo, lo que sea que esté sucediendo en Milton, no son los humanos los que están en riesgo sino los perros, lo que ha dado notoriedad a la zona en los círculos de las noticias de hechos extraños de todo el mundo. Desde la década de 1950, alrededor de 50 perros han muerto después de saltar del puente de 15 metros de altura. Durante el mismo período, unos 600 perros han hecho el mismo salto y sobrevivido. Algunas veces los perros han saltado, sobrevivido, y vuelto a subir y brincar tan pronto como han podido.

Todos los perros que supuestamente han saltado son razas de hocico largo, del tipo dolicocefálico, como los pastores alemanes y los terrier escoceses. Todos los perros han saltado desde el mismo punto, entre las dos murallas del lado derecho del puente, justo al final. Y tiene que ser en un día claro. Nadie puede explicar por qué.

La teoría más común es que el olor atrae a los perros a su muerte. Se sabe que las ardilla, los ratones y los olorosos visones anidan debajo del puente, y su aroma es atractivo para los perros. Se llevó a cabo una prueba científica, en la que diez cachorros de hocico largo recibieron una variedad de aromas para seguir. Setenta por ciento de los perros siguieron el olor del visón. Esta teoría explicaría satisfactoriamente el fenómeno. El visón se introdujo en la zona en la década de 1950, cuando comenzaron los saltos, y el olor del visón es más fuerte en los días claros o secos.

¿Pero por qué el puente Overtoun y no algún otro de los muchos puentes de Escocia con visones viviendo debajo de ellos? ¿Y por qué los perros siempre saltan desde el mismo lugar?

¿Los animales pueden siquiera terminar deliberadamente con sus vidas? El psicólogo canino Dr. David Sands dice que los perros no pueden hacerlo. Sin embargo, hay un precedente histórico dentro del reino animal. Una historia del Daily Mail informa que, en 2009, durante un período de tres días, 28 vacas deliberadamente saltaron desde un acantilado en los Alpes suizos. En el documental ganador de un Oscar The Cove, que se estrenó ese mismo año, el entrenador de delfines Richard O’Barry contó cómo Kathy, el delfín más utilizado en el programa de televisión de 1960 Flipper, se ahogó voluntariamente en su compañía. Hay un insecto, el Acythosiphon Pisum succionador de savia, pulgón de las leguminosas para sus amigos, que se hace explotar cuando lo atacan las catarinas para proteger a otros miembros de su colonia. Y hay informes de perros que han terminado con sus propias vidas. Un reporte de 1845 sobre un perro terranova en el Illustrated London Times afirmó que el perro se suicidó arrojándose al agua, «preservando quietud absoluta en sus patas». Cada vez que hizo esto, lo salvaron. Luego simplemente mantuvo su cabeza bajo el agua hasta que dejó de respirar.

El Dr. Sands visitó el puente con un equipo documental en 2005, para llevar a cabo su propia investigación, algo que la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales también ha hecho. Allí, de pie en el punto del que saltan los perros, dice: «Simplemente yo, como una persona, ya no pensemos en los perros —todos tus sentidos se disparan—… tengo una sensación extraña».

También eliminó otras posibles explicaciones. La vista, dijo, no era un factor, ya que desde la perspectiva de un perro no se podía ver más allá de la pared, sólo granito cubierto de hiedra. También descartó el sonido. La teoría de que en la cercana Bahía Faslane, hogar de los submarinos nucleares Trident SSBN del Reino Unido, seguramente se producía una frecuencia que sólo los animales podían escuchar quedó descartada después de que unos expertos en acústica hicieron pruebas a todo lo largo del puente, sin encontrar nada inusual.

«La habitantes del lugar tiene sentimientos encontrados con respecto al puente», dice Jenna. «Hay algunos que tienen tanto miedo de pasear a su perro por ahí que lo evitan por completo. Nunca he querido volver después de la experiencia que tuve. Tienen que poner una cerca o algo, realmente deben hacerlo».

