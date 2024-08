Morganna: la mexicana trans que viaja por el mundo cantando ópera

Conocí a Morganna cuando me invitaron a participar en el festival Vive la calle, un evento cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para clausurar el festival subió una mujer al escenario que nos dejó con la boca abierta, fascinados por su repertorio de ópera.

Morganna nació en San Miguel de Allende con el nombre de Saúl. Después de un periodo tumultuoso de cuatro años, Morganna finalizó su transición en 2012. Hablar del pasado todavía le resulta difícil, pero entiende que también ese pasado la ha hecho quién es ahora: una mujer exitosa y ejemplo para muchas otras.

Videos by VICE

Me contó que fue a partir de los cuatro años cuando se dio cuenta que algo no estaba bien. Sentía su miembro como un objeto extraño y de mucha repulsión, pero agrega que fue hasta los 28 años que se enteró que tenía disforia de género, o la discordancia entre la identidad de género y el género asignado a nacer. Pero antes de descubrirlo, pasaba por tiempos de mucha confusión. Hubo momentos, recuerda, en los que rezaba a Dios para que le quitara su miembro.

Morganna viene de una familia tradicional. Su padre, según ella, la quería educar para ser muy hombre, estimulando deportes como el karate y futbol, cosas que ella odiaba. También la obligó cortarse siempre el pelo y aprender carpintería como él. Pero sus sueños eran otros; su heroína era la princesa She-Ra y tenía una fijación con las sirenas. Los chicos rudos de la escuela le hicieron bullying y fueron sus amigas quienes la defendieron. A su familia no le pudo explicar su malestar. Tampoco pudo hablar de los golpes que recibió. No habló porque no quería preocupar a sus papás. Entonces aprendió a vivir dividida, en dos mundos diferentes. Aprendió a ocultar su verdadera yo.

La música salvó su vida. Desde pequeña cantaba y las monjas decían que tenía la voz de un ángel. Ganó concursos, estudió música en la Universidad de Guanajuato y luego en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. La música era su manera para escapar al mundo. Cuando viajó a Bangkok con la idea de ganar el concurso de belleza «Miss International Queen» y así juntar el dinero para operarse, la música la volvió a encontrar. No ganó, pero un famoso cirujano de Tailandia, el doctor Preecha Tiewtranon, era muy fan de ópera y de su voz. Fascinado por Morganna, le regaló su operación.

Para sus padres era muy difícil aceptar ese cambio. No le brindaron el apoyo durante su transición y cerraron la puerta de la casa porque no querían aceptar ya no tenían un hijo, sino una hija. Cuando iba de visita, evitaban hablar del tema. Fue hasta hace poco que su madre la acepto como hija y su padre le habló por la primera vez como mujer. Morganna recuerda el consejo que uno de sus amigos le dio: «Si es difícil para ti, imagínate qué difícil debe ser para ellos. Ellos también tienen que pasar por un proceso; no sabían cómo reaccionar ante la situación».

Su vida gira alrededor de la música y el espectáculo. Viaja múltiples veces a su tierra natal, donde tiene mucha fama y donde la gente está muy orgullosa de ella. Viajó a Canadá invitada por la Embajada Mexicana. A donde va, las personas le piden autógrafos y fotos. Morganna siempre sonríe y agradece a cada persona que llega a su vida. Ella pudo escoger una carrera que le gusta y se convirtió en un modelo para la comunidad LGBTTTIQA. Sin embargo, me asegura que falta todavía mucha gente por sensibilizar, pero ella está convencida que siempre hay que luchar y pensar que sí se puede.