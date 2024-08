Este neurólogo descubrió lo que le pasa a nuestros cerebros cuando morimos

Este artículo fue publicado originalmente por VICE Alemania.

Si hubiéramos prestado más atención a Los Simpson hace 18 años, la elección de Donald Trump podría no haber sido tan sorprendente. Y si el neurólogo alemán Jens Dreier se hubiera clavado más con Star Trek: The Next Generation, ya sabría el resultado de su investigación que la serie de ciencia ficción predijo hace 30 años.

Dreier trabaja en el Hospital Charité de Berlín, uno de los hospitales universitarios más importantes de Alemania. En febrero, el hombre de 52 años y su colega, Jed Hartings, publicaron un estudio que detalla lo que le pasa a nuestro cerebro al momento de morir. Describe cómo las neuronas del cerebro transmiten señales eléctricas con toda su fuerza por última vez antes de morir por completo. Aunque este fenómeno, popularmente conocido en la comunidad médica como un «tsunami cerebral», anteriormente sólo se había visto en animales, Dreier y Hartings pudieron mostrarlo en humanos que estaban muriendo. Su trabajo continúa sugiriendo que, en ciertas circunstancias, el proceso podría detenerse por completo, teorizando que podría hacerse si se suministra suficiente oxígeno al cerebro antes de que se destruyan las células.

Poco después de su descubrimiento, los dos investigadores también descubrieron que un episodio de 1988 de Star Trek: The Next Generation sale el médico jefe Beverly Crusher tratando de revivir al teniente Tasha Yar, al tiempo que describe claramente los procesos exactos que los neurólogos han intentado comprender durante años. Hablé con Dreier sobre su descubrimiento y sobre cómo se siente ser derrotado por un programa de televisión desde hace tres décadas.

VICE: ¿Cómo estudias el cerebro de un paciente moribundo?

Jens: monitoreamos específicamente el cerebro de pacientes que están en cuidados intensivos para verificar si corren el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Mediante el uso del neurocontrol moderno, que puede registrar la actividad cerebral con gran precisión, podemos ver exactamente lo que le pasa al cerebro al momento de morir para aquellos pacientes que lamentablemente no lo logran.

¿Qué pasa exactamente?

Aproximadamente 30 segundos después de un paro cardíaco, nuestros cuerpos pasan a un modo de ahorro de energía cerrando todas nuestras células nerviosas. Pero una vez que nos volvemos casi totalmente no funcionales, nuestras células salen de su estado inhibido y liberan toda su energía almacenada, que se extiende por todo el cerebro.

¿Y eso lleva al tsunami cerebral?

Sí. Esa ola inicial de energía electromagnética repentina finalmente hace que las células en el cerebro se descompongan. Desde que comenzamos a estudiar este fenómeno en 1993, nuestro objetivo final ha sido evitar que ocurra o reducir la velocidad lo suficiente para que el paciente pueda continuar siendo tratado. Pero, desafortunadamente, siempre hay complicaciones que hacen que sea muy difícil trabajar lo suficientemente rápido.

Entonces, ¿cómo descubriste que un episodio de Star Trek había predicho tus hallazgos hace 30 años?

Mi colega, Jed Hartings, me lo mencionó después de ver la escena y darse cuenta de lo parecida que era a nuestro trabajo. Mi mejor suposición es que los creadores de Star Trek encontraron una investigación en ese entonces que detallaba un proceso similar en los animales. La primera persona en investigar este tipo de ondas cerebrales fue un neurofisiólogo brasileño que realizó estudios con conejos en la década de 1940. Lo único que hemos hecho es probarlo en humanos, eso nos ha llevado mucho tiempo porque la investigación médica en general es un proceso increíblemente lento.

¿Te molestó que Star Trek: The Next Generation se te adelantara?

No. El proceso en Star Trek no entra en muchos detalles, pero describe muy bien el principio general. Nuestra investigación es importante porque no solo estamos demostrando que el proceso ocurre, sino también cómo podemos detenerlo.

¿Puedes usar tu investigación para explicar experiencias cercanas a la muerte?

Es muy posible que la mayor actividad cerebral pueda llevar a que las personas vean una luz brillante o experimenten una visión de túnel. Si esa persona regresa antes de que se destruyan las células, es muy probable que puedan recordar lo que vieron. Pero no creo que ninguno de nosotros lo sepa hasta que lo experimentemos nosotros mismos.

¿Estás fascinado por la muerte?

Mientras más la he estudiado, más me he dado cuenta de que como sociedad no hablamos de ella lo suficiente. Muchas veces, cuando las personas pierden a alguien cercano a ellas, no están tan bien preparadas para eso. Es una parte básica del proceso de la vida, e incluso puede terminar siendo una experiencia positiva.