¿Cómo impactará a México la venta legal de mariguana recreativa en California?

El pasado 1 de enero California se convirtió en la sexta demarcación estadounidense y la primera frontera en donde el cultivo, venta y consumo de mariguana es legal para fines recreativos. Al ocurrir ello, la duda acerca de las repercusiones que ello podría tener en México se pone en automático sobre la mesa.

¿Podría contribuir al proceso de legalización para fines lúdicos?, ¿tendría algún impacto en sus precios de venta?, ¿ayudaría a disminuir la violencia derivada del narcotráfico de este lado de la frontera? De acuerdo con especialistas consultados por VICE News, hay varios aspectos que deben tomarse en cuenta antes de aventurar opiniones al respecto.

Primero, es necesario tener presente que California es el mercado de mariguana más grande de Estados Unidos y que fue el primer punto del país en donde se despenalizó el consumo de cannabis por razones médicas. Esto ocurrió en 1996.

De acuerdo con Alejandro Hope, analista político mexicano y experto en temas de seguridad nacional, en California el mercado del cannabis crecerá como nunca. Dicho estado cuenta con alrededor de 5 millones de consumidores de hierba y se estima que desde ahora empiece a reportar ganancias de por lo menos 6 mil millones de dólares al año.

Hope considera que ello tendría dos impactos principales en México, y ninguno de ellos implicaría un descenso en la escalada de violencia por narcotráfico. Uno de ellos es político y, asegura, desembocaría en la aceleración del proceso interno para regular el consumo lúdico de mariguana.

El segundo implicaría una repercusión directa sobre la economía. Según el especialista, en la medida que haya más mariguana legal en Estados Unidos, los productores reducirán sus precios. Por tanto, el narco mexicano está ante la latente posibilidad de perder cerca de dos tercios de su mercado allá.

A su vez, Lisa Sánchez es Coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas en la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y dice estar convencida de que la reciente legalización del cannabis para uso lúdico en California es una de las mejores noticias que México ha recibido en mucho tiempo. Aunque muchos aún no la dimensionen como tal.

“Estamos muy contentos de que esto haya avanzado en Estados Unidos, porque será como una turbina que también moverá las aguas en nuestro país, donde sólo está permitido su uso medicinal. Vamos a tener que echarle ganas, porque no podemos quedarnos atrás en este tema”, afirma Sánchez.

Según ella, la medida recientemente instaurada en California le va a poner freno a la venta ilegal en México, porque los estadounidenses preferirán comprar mariguana legal y a menor precio en su país. Sánchez también considera que en ambas demarcaciones el cambio de hábitos y volumen de consumo no va a ser repentino, ni brusco.



“Yo no sería tan optimista al respecto. No creo que veamos algo tan sorpresivo de enero a abril de este año, al menos. Me parece que ninguno de los presidenciables mexicanos tocará el tema, para no comprometerse con una causa polémica antes de los comicios de julio del 2018”.

A pesar de las diferencias de enfoques, ambos expertos coinciden en que hay una razón por la que se debe dar seguimiento a la evolución de la medida californiana: será una especie de espejo donde México tendría que verse reflejado.

“California es como un laboratorio experimental de lo que podría o no funcionar aquí, de aplicarse la misma iniciativa. Lo que pase allá va a servirnos mucho para que podamos darnos cuenta de lo que hemos hecho mal y lo que aún falta por legislar. Que es mucho”, asegura la experta de MUCD.

La gran pregunta, según Sánchez, es: «¿hasta cuándo vamos a seguir dedicándole dinero y vidas a una política antidrogas fallida, cuando del otro lado de la frontera —donde viven los principales consumidores de mariguana mexicana— este asunto ya prácticamente es cosa del pasado?»

