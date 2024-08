Definitivamente este fue el peor año de ‘El Chapo’

Este 2017 fue definitivamente el peor año de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el que fuera el narcotraficante más poderoso del mundo. Desde enero, el mexicano fue extraditado a Estados Unidos donde ha estado recluido en una pequeña celda, incomunicado y volviéndose loco.



Desde la década de 1980 había traficado droga por todo el mundo, y aunque las autoridades mexicanas lograron detenerlo en dos ocasiones, el capo se logró escapar de prisiones de máxima seguridad en México.

Por esta razón fue extraditado el 19 de enero de este año desde una prisión de máxima seguridad al norte del país, y recluido en otra, pero en Estados Unidos en el estado de Nueva York.

Desde entonces a Joaquín Guzmán no se le permiten las visitas; no se le permite escuchar música; salir al patio o hablar con otros internos. Desde entonces no ha visto a su esposa ni a sus hijos, ya que las autoridades penitenciarias lo consideran un riesgo.

En noviembre de este año los abogados del narcotraficante declararon que padecía de alucinaciones auditivas, manía persecutoria y depresión. «Ha sufrido un deterioro de su estado mental».

Así ha vivido ‘El Chapo’ desde que fue extraditado en la prisión de Brooklyn en Estados Unidos.

