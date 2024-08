El hombre que violó a cientos de mujeres entregó una pista que la policía no siguió

El exmédico de gimnasia estadounidense, Larry Nassar, acusado de abusar de más de 265 mujeres, muchas de ellas menores de edad, ya ha sido declarado culpable de múltiples cargos; pero lo que las investigaciones en curso todavía intentan descubrir es cómo logró mantener a las autoridades lejos de él durante décadas.

Nassar quien ahora es considerado el mayor depredador sexual en la historia del deporte en Estados Unidos, pasó décadas abusando sexualmente de cientos de mujeres bajo la apariencia de un tratamiento médico.

Videos by VICE

En el año 2004, hace ya 14 años, el departamento de policía de Meridian Township en Michigan estaba investigando a Nassar después de que Brianne Randall-Gay, de 17 años, dijera que le había masajeado los senos e intentado meterle los dedos en la vagina durante una visita para tratar su escoliosis (una curvatura en la columna vertebral).



Los oficiales, sin embargo, decidieron no tramitar el caso, luego de que el médico Nassar les mostrara una presentación de PowerPoint en la que se explicaba que estas acciones eran necesarias para el tratamiento médico.



Relacionado: Entrevistamos a un pedófilo.

«No vamos a ocultarlo. Fuimos engañados”, expresó Frank Walsh encargado del municipio de Meridian. Brianne Randall-Gay aceptó una disculpa pública de la policía del municipio este jueves, y agregó que ésta alivia su dolor, pero no lo hace desaparecer, de acuerdo a declaraciones recabadas por Assoicated Press.

Nassar explicó en su presentación de PowerPoint a la policía que el contacto era parte de un tratamiento médico aceptado llamado «Liberación de Ligamento Sacrotuberous» que aliviaría el dolor, según los registros.

Según los expertos, se trata de un procedimiento médico legítimo, pero no debe realizarse sin una explicación detallada a un menor y a sus padres, quienes tienen que dar su consentimiento. El procedimiento también debe hacerse sobre la ropa y con guantes.

Aun así, la policía se creyó la historia. Posteriormente, un oficial se puso en contacto con la madre de Randall-Gay y le dijo que «cerrarían el caso sin procesamiento gracias a las pruebas presentadas por el Dr. Nassar», según los registros.

Relacionado:Un abogado que defiende pedófilos nos explica qué tan lejos llegaría en su trabajo.

Randall-Gay enfrentó a Nassar la semana pasada durante una audiencia y le dijo: “Tuviste el valor de decir [a la policía] que no entendí el tratamiento porque no me sentía cómoda con mi cuerpo».

La revelación proviene de documentos publicados el miércoles como parte de la la tercera y última audiencia de Nassar, por abusar de las chicas deportistas en un club de gimnasia de Michigan. Se espera que más de 65 mujeres se enfrenten al médico y compartan las declaraciones de la víctima a lo largo de la audiencia que durará varios días.

Nassar ya ha sido condenado a hasta 175 años por cargos de abuso sexual y otros 60 por pornografía infantil.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs