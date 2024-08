España intenta impedir elección de Puigdemont en Cataluña

El Gobierno español dio los primeros pasos para impedir la elección del exlíder catalán Carles Puigdemont como jefe de la comunidad autónoma, dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, mientras crecía la tensión entre Madrid y Barcelona.

Puigdemont ha estado viviendo en Bruselas desde que viajó a esa ciudad a fines de octubre para evitar ser arrestado por cargos de sedición y rebelión, tras organizar un referendo y declarar la independencia de Cataluña de España.

El recientemente electo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, postuló el lunes pasado a Puigdemont como único candidato para ser el presidente regional, desafiando las advertencias del Gobierno español.

“Las circunstancias actuales no permiten su investidura”, dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una conferencia de prensa en Madrid este jueves, en referencia al hecho de que existe una orden de arresto contra Puigdemont en España, quien ya presidió el gobierno catalán.

Sáenz de Santamaría dijo que Gobierno pidió al consejo de Estado que dé su opinión sobre la posibilidad de apelar a la nominación de Puigdemont por parte del presidente del Parlamento catalán ante la corte constitucional.



“El presidente del Parlamento presentó como candidato a alguien que no goza de sus derechos totales, que no tiene derecho de libertad de movimiento”, comentó. “El señor Torrent debe haber sabido que el señor Puigdemont no podía entrar a España sin ser detenido”, agregó.

El Parlamento catalán realizará su primera ronda de votación de un nuevo líder regional no más allá del 31 de enero.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocó a una nueva elección regional en Cataluña en diciembre para tratar de desactivar la crisis, pero su plan le volvió en contra cuando los partidos separatistas ganaron una mayoría, lo que dio un nuevo ímpetu al movimiento independentista.

