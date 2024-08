‘Fragmentos’: una cartografía del miedo con el que viven los periodistas en México

Ser periodista en México es un acto de profunda fe y vocación. En la nación más peligrosa para ejercer este oficio en Latinoamérica, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reportear se ha vuelto una fuente inagotable de amenazas y hasta una condena a muerte para muchos comunicadores.

Las agresiones no cesan. La impunidad y las balas siguen matando periodistas, sin que en el país ocurra algo que ponga un alto a estos crímenes. Tanto 2016 como 2017 registran la cifra de 11 periodistas muertos cada año; y en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 38 comunicadores, según cifras de Artículo 19.

Videos by VICE

En este marco de crueldad e impunidad surgió ‘Fragmentos’, el más reciente esfuerzo de visibilización y reflexión sobre la problemática, que consiste en una plataforma documental transmedia, articulada con testimonios de periodistas violentados o desplazados por la violencia.

Relacionado: ¿Qué no funciona del sistema que protege la vida de los periodistas mexicanos?

La iniciativa, que fue encabezada por la periodista Jacaranda Correa, en colaboración con Alejandro Argumedo (diseño de arte), Emiliano López Rascón (edición de arte acústico), Alain Kerriou (instalación multimedia), Lab 22.0 y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició con el testimonio de 12 reporteros, entreverados en una pieza documental sonora.

Lo que el equipo de creadores hizo fue una suerte de cartografía del miedo y del silencio. A partir de un algoritmo y un código, creados específicamente para este repositorio de memoria virtual, se irá conformando una reconstrucción visual a modo de mapa, que partirá de los fragmentos testimoniales como unidad de medida.

“Es muy duro salir de casa y tener que despedirte de tu familia / Desde chiquita quise ser periodista, siempre fui muy curiosa / Un día me llamaron y me dijeron que le ‘bajara de huevos’ con mis reportajes / No sé qué vieron en mí, que me dejaron viva / El único escudo que tengo mi laptop y mi celular / Después de las amenazas soy más fuerte, tengo una nueva actitud ante la vida”, se oye a múltiples voces.

Relacionado: De nuevo, asesinan a un periodista mexicano en Veracruz: ahora fue Cándido Ríos.

Aunque este proyecto es contundente de inicio por la crudeza de las historias, se espera que pronto sea más robusto. Aunado a la producción del documental, la plataforma web de Fragmentos.mx permitirá a periodistas de otras latitudes en México subir sus testimonios en audio e imagen.

De igual forma, Radio UNAM transmitirá una miniserie de cinco capítulos con clips destacados, que también podrán ser replicados por otros medios de comunicación.

De lo que se trata es de socializar esta tragedia que, al cobrar vidas, silencia verdades y evidencia, entre muchas otras cosas, la estrategia fallida de un sexenio marcado por el mayor número de muertos por crimen organizado en la historia de México.

“Los periodistas seguirán contando historias; seguirán contando al país. Aunque haya balas de por medio continuarán escribiendo, pero no hay que permitir que los maten. Ellos son la luz que expone los desperfectos de este país”, asegura Benito Taibo, director de Radio UNAM.

Sigue a Ollin Velasco en Twitter: @ollinvelasco

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs