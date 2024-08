La pantalla del iPhone 8 se está desprendiendo… literalmente

El iPhone 8 parece estar presentando deficiencias: debido a la hinchazón de la batería, la pantalla se desprende, de acuerdo con un creciente número de clientes, lo que está generando temores sobre la seguridad del más reciente teléfono de Apple. Sin embargo, un portavoz de Apple minimizó las preocupaciones a VICE News.

El último incidente fue reportado en China, donde el portal estatal The Paper informó acerca de un cliente que encontró su nuevo iPhone 8 Plus abierto al momento de la entrega, aunque no había signos de quemaduras o una posible explosión.

Este último informe se suma a otros de Taiwán , Hong Kong , Japón, Grecia y Canadá durante la semana pasada. Todos los informes coinciden en algo: la pantalla del iPhone se abre como resultado de una batería demasiado grande.

En algunos casos los teléfonos llegaron ya dañados, pero en otros la batería se hinchó cuando el teléfono fue cargado por primera vez.

Aún así, ninguno de los informes habla sobre peligros para los compradores.

Por su parte, Apple está interesada en restar importancia a los informes, señalando que estos son incidentes aislados entre los millones de unidades vendidas a nivel mundial desde que el iPhone 8 fue lanzado el mes pasado.

Apple indicó que los incidentes no representan un problema de seguridad, sino que más bien se trata de un problema directamente con la batería. Un portavoz de Apple dijo a VICE News que la compañía está «estudiando» el caso.

Apple tuvo problemas el año pasado, por lo que tuvo que reemplazar la batería en el «muy pequeño número» de unidades de iPhone 6 que se apagaban sin previo aviso.

Aun así, el problema de la batería en el iPhone 8 Plus no parece estar al mismo nivel que los problemas que afectaron al Galaxy Note 7 de Samsung , que el año pasado tuvo que ser retirado luego de que de cientos de usuarios informaran de la explosión que sufrían sus aparatos.

