Libro de periodista polemiza sobre mandato de Trump y arrasa en librerías

El periodista estadounidense Michael Wolff sacó a la venta este viernes el libro «Fuego y Furia». Se trata de un texto profundamente crítico acerca del primer año de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

El libro genera gran controversia desde ahora. Wolff asegura que tuvo mucho contacto con el mandatario mientras trabajaba en el texto, contradiciendo la afirmación de Trump de que nunca había hablado con el escritor para el libro y que le no había autorizado acceso a la Casa Blanca.

El libro, que Trump señala como lleno de mentiras, muestra una caótica Casa Blanca, un presidente que no estaba preparado para ganar la presidencia en 2016, y asesores que desdeñan sus habilidades. Wolff le dijo a la cadena de televisión NBC que se mantuvo fiel a sus informes y que había hablado con el presidente para el libro.

«Definitivamente hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero ciertamente no fue de forma extraoficial», dijo en el programa Today, y agregó que había hablado con personas que tratan con Trump todos los días.

Este jueves por la noche, Trump tuiteó:

«Autoricé acceso cero a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) al autor de un libro falso. Nunca hablé con él por el libro».



Los primeros extractos de la publicación también han causado una profunda disputa pública con Steve Bannon —principal asistente de campaña del ahora mandatario— por sus comentarios en sobre Trump y su familia.

Los abogados de Trump habían pedido a la casa editorial del libro, Henry Holt & Co, que detuviera su lanzamiento, originalmente programado para el martes. En vez de eso, la editorial comenzó las ventas antes de lo previsto.

En este momento, «Fuego y Furia» es el libro más vendido en Amazon.com. Los clientes en Washington hicieron cola en temperaturas bajo cero para comprar una copia en KramerBooks, que comenzó a vender copias a la medianoche del jueves.

