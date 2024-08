Presión social y de la ONU contra la Ley de Seguridad Interior en México

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el martes al Senado de México no aprobar una legislación propuesta sobre seguridad interior al considerar que consagraría la posición de las fuerzas armadas en la lucha contra la violencia, cuando en su lugar se requeriría robustecer la autoridad policial.

Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que más de diez años después de que fuerzas armadas se desplegaran en la llamada guerra contra la droga, “la violencia en México no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Videos by VICE

¿Qué hay detrás de la Ley de Seguridad Interior que se discute en México?

En una declaración donde reconoce que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados, Zeid dijo que “la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada”.



Un nutrido grupo de manifestantes estuvo desde las once de la mañana frente a la sede del Senado en rechazo a la Ley de Seguridad Interior, a la espera de que el proyecto fuera discutido hoy por los legisladores, sin embargo hasta el momento no ha trascendido el avance o no de dicha discusión.

El proyecto de Ley de Seguridad Interior fue aprobado por la Cámara de Diputados de México el pasado 30 de noviembre. Un día antes, el presidente de México Enrique Peña Nieto indicó que la Ley de Seguridad Interior “dejó de ser solamente una valiosa propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad”.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs