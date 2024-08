Queridos candidatos: hablemos sobre legalizar la marihuana en México

Ya casi es el Día internacional de la marihuana y, aprovechando la celebración, nos pusimos a reflexionar sobre el tema a la luz de las elecciones. Dentro de poco tendremos nuevo presidente de la república y, a estas alturas de las campañas, algo nos llama la atención: la palabra ‘marihuana’ apenas ha sido mencionada por los candidatos.

En el apartado de propuestas de sus sitios web ninguno menciona nada sobre política de drogas, mucho menos aparece la palabra “marihuana”. Así que buscamos a una especialista en política de drogas para que nos diera un panorama de lo que han dicho sobre el asunto Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, José Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como ‘El Bronco’ y recientemente anexado a la boleta electoral.

Lisa Sánchez es Coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas en la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y dice que lo que ha escuchado de los presidenciables no sólo no le gusta, sino que le preocupa, por lo raquítico de sus pronunciamientos y lo amplio de sus omisiones. En su análisis y opinión, todos tienen una visión incompleta de la seguridad en México.

Margarita Zavala visita el Episcopado de México el 13 de abril de 2018. Foto: Diego Simón Sánchez/cuartoscuro.com

“Margarita Zavala sigue con un discurso centrado en los valores. […] Sabemos que no está a favor, ni cerca. No hace referencia al tema en la plataforma web donde están sus propuestas y me parece que la omisión habla por sí misma”, dice Sánchez sobre la candidata independiente, de conocida tendencia conservadora. Durante su precampaña para aspirar a la candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN), Zavala ha dicho claramente que estaría a favor del uso medicinal de la marihuana pero no del uso recreativo, y que la legalización no ayudaría a disminuir la violencia en el país.

La izquierda tampoco ha dejado clara su postura sobre la legalización de la marihuana para esta elección. Andrés Manuel López Obrador, candidato por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo (PT), no ha mencionado nada al respecto en esta, su tercera candidatura presidencial. Hay antecedentes que motivan este comportamiento, de acuerdo con Sánchez: “AMLO le ha sacado la vuelta al tema por un gran motivo: que cuando puso sobre la mesa aquello de la amnistía a pequeños agricultores y personas que por subsistencia se dedicaban a cultivos ilícitos, le fue muy mal. Todos se le fueron al cuello. Posteriormente hubo un gran esfuerzo de explicación por parte de su equipo, pero el precedente quedó ahí”.

Andrés Manuel López Obrador en un evento de campaña en Tijuana, Baja California, el 14 de abril de 2018. Foto: cuartoscuro.com

Del candidato oficialista, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es fácil inferir cuál es su postura: “[José Antonio] Meade jamás ha mencionado la palabra ‘marihuana’” —señala Sánchez—. Sin embargo, todos sabemos que sigue la línea de [el presidente] Enrique Peña Nieto sobre el combate frontal al crimen organizado. Por [muy] obvias razones está en contra de la legalización del cannabis y siempre hace referencia a la militarización de la seguridad pública y a la presencia de fuerzas armadas en las calles”. Como secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Peña Nieto, Meade llegó a decir que políticas nacionales unilaterales no serían de utilidad y que el asunto debería discutirse de manera global, y en enero de este año repitió la misma postura cuando los medios buscaron reacciones de todos los candidatos ante las declaraciones del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, sugirió que se legalizara la marihuana en áreas turísticas.

José Antonio Meade en un evento de campaña en Culiacán, Sinaloa, el 3 de abril de 2018. Foto: Rashide Frias/cuartoscuro.com

Solo un candidato no le dio la vuelta al tema a las declaraciones del Secretario de Turismo: “El único que ha dicho que hay un debate pendiente es [Ricardo] Anaya”. El candidato de la coalición entre el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se dijo abierto a discutir y sus repercusiones en términos de violencia y salud pública en un foroorganizado el 4 de abril en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), una universidad privada de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, Sánchez opina que esto no es suficiente: “Abrió la puerta a la posibilidad de hablarlo, pero hasta el momento no ha hecho nada”.



Ricardo Anaya con estudiantes del ITESO en Guadalajara, Jalisco, el 4 de abril de 2018. Foto: Fernando Carranza García/cuartoscuro.com

No obstante, Sánchez opina que ‘El Bronco’ es el peor de todos los candidatos en este tema. “Habla de que la marihuana pervierte al país; que el futuro de las personas que la consumen es el penal; que quienes consumen esos ‘mugreros’ se vuelven locos y que él está del lado del Papa. Hace una gala de ignorancia bárbara porque dice que ninguna droga es buena para el cuerpo, como si las medicinas no fueran drogas”, explica.

‘El Bronco’ llega al aeropuerto de CDMX para iniciar su campaña el 11 de abril de 2018. Foto: Diego Simón Sánchez/cuartoscuro.,

Para Lisa Sánchez ninguno de ellos debería poder llegar a Los Pinos con una postura de política de drogas a medio esbozo, porque es una deficiencia que probablemente no podrían subsanar en todo el sexenio: “La ceguera está en no hacer un esfuerzo de sensibilización de la opinión pública. Es obvio que les da miedo tocar el tema porque creen que eso les quitará muchos votos. Y quizá sí, en cierta medida. Pero también es cierto que algún día de todas formas se les reclamará no haber abierto el debate. La sociedad les pasará la factura de vivir en un país al borde del colapso”, concluye.

