¡Sorpresa! la mayoría de los millennials no tienen un centavo para el retiro

Si eres una de esas personas que tiene problemas con deudas estudiantiles, trabaja medio tiempo y se pregunta si algún día podrá comprarse una casa; quizá no te sorprenda saber que cerca de un 66 por ciento de tus contemporáneos millennials tampoco han podido ahorrar un solo centavo para el retiro.

De acuerdo con un nuevo estudio del Instituto Nacional de Seguridad para el Retiro de Estados Unidos, esta “preocupante información” se deben en parte a los bajos salarios y al hecho de que muchos nuevos trabajadores no son elegibles para los planes de retiro de sus compañías.

La mayoría de los jóvenes de entre 21 y 32 años con empleo que han ahorrado algo tienen menos de 20.000 dólares en sus cuentas, aunque también se calculó un promedio de 67.891 dólares en el mismo grupo.

Sin embargo, no sorprende que las cosas sean peores para los millennials latinos y negros. Un sorprendente 83 por ciento de los trabajadores latinos en el mismo rango de edad no tienen ahorros en absoluto. Sin embargo, cuando un plan de retiro estaba disponible para ellos, nueve de cada diez latinos no lo tomaba, lo cual apunta a mayores problemas estructurales en la economía y en la ley.



En total, 40 por ciento de los millennials que no tomaron algún plan de retiro dijeron que se debía a que no habían trabajado por suficiente tiempo o no tenían horas laboradas suficientes para calificar.

Con este reporte, el Instituto también insta a los patrones a aumentar la inscripción aumentada y a informar a los trabajadores sobre la necesidad de ahorrar. Tener algo siempre es mejor que nada, a menos que quieras morir a mitad de tu turno en la empresa, literalmente.

