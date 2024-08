Tarantino admite haber guardado los secretos de acoso de Weinstein

A diferencia de las decenas de hombres que expresan incredulidad ante las acusaciones en contra de Harvey Weinstein sobre los años de acoso sexual a mujeres, el director Quentin Tarantino dice haber estado al tanto… y no haber hecho nada al respecto.

«Sabía suficiente para haber hecho más de lo que en realidad hice», dijo Tarantino, quien ha sido amigo de Weinstein, en una explosiva entrevista al diario The New York Times el día de ayer. «Había más que sólo rumores cotidianos, más que cotilleo habitual. No era información que tuviera de segunda mano. Yo sabía que hacía algunas de esas cosas».

También se refirió como «porquerías» a las reacciones de varios escritores, directores y realizadores, que dijeron estar sorprendidos por las acusaciones contra Weinstein.

«Cualquier que estuviera cerca de Harvey había escuchado al menos sobre uno de estos incidentes», aseguró Tarantino al diario norteamericano. «Es imposible que no lo supieran».

Bob, hermano de Harvey Weinstein y quien él cree tuvo que ver con la exposición pública de las acusaciones, aseguró en una entrevista reciente: «De ninguna puta manera yo estaba al tanto del tipo de acosador que era».

Weinstein ha sido públicamente acusado de haber acosado o atacado sexualmente al menos a 40 mujeres, y de acuerdo con una publicación del Times a principios de este mes, logró llegar a un acuerdo con ocho de ellas, incluyendo a la actriz Rose McGowan, quien desde entonces ha declarado públicamente haber sido violada por el productor.

Tarantino también le dijo al Times que estaba al tanto de las afirmaciones de McGowan, además de haber sido informado del comportamiento de Weinstein por Mira Sorvino, una antigua novia del director acusado.

Cuando Sorvino inicialmente le contó de los intentos de presionarla para tener relaciones sexuales, Tarantino dijo sentirse «conmocionado y consternado.. No podía creer que lo hiciera tan abiertamente. Yo estaba como: ‘¿En serio? ¿De Verdad?’».

Tarantino también reveló que conocía «varios episodios» que involucraban a actrices menos conocidas, y que lamentaba no haber actuado antes.

«Desearía haber asumido la responsabilidad de lo que escuché», agregó. «Si hubiera actuado en ese momento, no habría tenido que trabajar con él».

Es la primera vez que Tarantino, cuya carrera esencialmente fue lanzada e impulsada por Weinstein, ha reconocido públicamente lo que sabía. La semana pasada afirmó que había estado «sorprendido y desconsolado por las revelaciones que han salido a la luz sobre alguien que es mi amigo dede hace 25 años», y pidió «unos días más para procesar mi dolor, mis emociones, mi ira y mi memoria» antes de comentar más al respecto.

«Lo que hice fue minimizar los incidentes», dijo Tarantino al Times. «Cualquier cosa que diga ahora sonará como una horrible excusa».

