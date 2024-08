Un hombre mata a 36 fieles en iglesia de Texas

Un hombre armado mató el domingo al menos a 26 fieles e hirió a otros 20 en una iglesia en el sureste de Texas, en el último de una serie de tiroteos masivos que han asolado a Estados Unidos, dijeron las autoridades.

El ataque ocurrió en la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, en el Condado Wilson, a unos 65 kilómetros al este de San Antonio.

El sospechoso, vestido de negro, entró al edificio y comenzó a disparar, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Después del tiroteo, huyó en su vehículo y luego fue hallado muerto en el vecino Condado Guadalupe. Las circunstancias de la muerte del tirador siguen bajo investigación, dijo la agencia estatal.

Las autoridades no revelaron ni la identidad del sospechoso ni el posible motivo de su acción. Pero oficiales que no fueron identificados dijeron que se trató de un hombre blanco, de 26 años de edad, según reportaron The New York Times y otros medios.



La hija de 14 años del pastor Frank Pomeroy murió, dijo la familia a estaciones de televisión.

Jeff Forrest, un veterano del ejército de 36 años que vive a una cuadra de la iglesia, dijo que escuchó algo parecido a disparos de un arma semiautomática de alto calibre, que le trajeron recuerdos de sus cuatro asignaciones en combate con el Cuerpo de Marines.

«Yo estaba en el porche, oí 10 rondas de disparos y luego mis oídos comenzaron a zumbar», dijo Forrest. «Me arrojé al suelo y simplemente me quedé allí».

La masacre tiene lugar solo semanas después de que un tirador mató a 58 personas en un concierto a cielo abierto en Las Vegas, la mayor cantidad de víctimas en un tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos.

Los ataques han agitado un debate nacional de años sobre la facilidad del acceso a las armas de fuego.

El presidente estadounidense Donald Trump, que se encontraba en Japón como parte de una gira de 12 días por Asia, dijo que estaba monitoreando la situación. «Que Dios acompañe a la gente de Sutherland Springs, Texas. El FBI y agencias de seguridad están en el lugar», dijo en Twitter.

De acuerdo con los testigos, se oyeron unos 20 disparos alrededor de las 11:30 a.m. (1730 GMT) durante el servicio de la iglesia, dijeron reportes de medios. No estaba claro cuántos fieles estaban adentro en el momento.

El Centro Médico Connally Memorial en Floresville recibió ocho pacientes, dijo el hospital en un comunicado, mientras que el Centro Médico Brooke del Ejército en Fort Sam Houston recibió otros ocho.

La Primera Iglesia Bautisa es una de dos congregaciones religiosas en Sutherland Springs, un área que tiene algo menos de 900 residentes, de acuerdo con el censo del 2010.

