Cómo no arruinar una nueva relación a través de las redes sociales

El uso de las redes sociales, aunque sea solo una forma de autoregularnos, es parte de nuestras vidas ahora y en el futuro predecible. Y como están tan entrelazadas con nuestra existencia, es inevitable que cuando empezamos una relación salgan a flote, a menos que tú y tu(s) pareja(s) de alguna manera estén totalmente fuera del internet.



Siempre me dará pena recordar cuando de adolescente me peleaba con mi novio (ahora ex) porque no cambiaba su estado sentimental en Facebook inmediatamente después de volvernos novios oficialmente en la vida real. Pero hoy, las cosas han cambiado, ya no solo tenemos que preocuparnos por Facebook sino también por Instagram, Twitter y Snapchat.

Por eso, hablamos con un casamentero, un entrenador de redes sociales y dos personas normales sobre sus límites personales entre sus relaciones y las redes sociales para averiguar cuál es la forma correcta de abordar el tema en las diferentes plataformas.

Facebook

Si eres una de esas personas que todavía usa Facebook como su red social principal (saluda a tu madre de mi parte), aquí algunas pautas.

En primer lugar, hacer oficial tu relación en Facebook ya no es tan importante.

Emily Holmes Hahn, fundadora y directora ejecutiva de LastFirst, un servicio de citas personalizado, está de acuerdo en que ya no es tan importante. Pero, dijo, “Si es importante para ti, entonces siéntate con tu pareja y díselo cuando sea el momento adecuado”.

“En general, diría que es apropiado hacer oficial tu relación en Facebook cuando creas que ya has alcanzado un punto estable en la relación, por lo menos seis meses”, explicó Holmes Hahn.

No publiques nada sobre tu relación si sabes que se va a terminar.

No hay nada más agotador y deprimente que tratar de hacer que una relación se vea duradera en Facebook cuando en realidad se está desmoronando.

Conor, de 27 años, que utiliza escasamente las redes sociales con la excepción de Instagram para su publicar su arte, dijo que la idea de mantener las apariencias lo ha llevado a decidir mantener su relación fuera de Facebook.

“Publicar en Facebook, o en donde sea, cosas sobre mi relación me parece un poco inútil porque tengo que mantener la pinta de que todo está bien en mi vida y que nada saldrá mal”, dijo.

Y, por el amor de Dios, no se vayan hasta las primeras fotos de alguien para darle like a una foto de la persona en bikini.

Se los digo claramente: es repugnante y no los llevará a nada bueno.

Instagram

Pídele permiso a tu pareja antes de publicar fotos o videos de ellos en tu IG.

“Yo diría que en la mayoría de los casos a lo largo de su relación, la otra persona debe de estar consciente de que están publicando una foto suya”, dijo Holmes Hahn.

No des like a todas las fotos.

Jennifer M. Joseph, una entrenadora y administradora de redes sociales con sede en Toronto, dijo que darle like a muchas fotos de alguien a la vez para tratar de llamar su atención es raro, a menos que le mandes un mensaje a esa persona para darle una continuación al asunto. “Simplemente se ve mal, y podrían bloquearte”, explicó Joseph.

Las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con sus cuerpos. Sí, esto incluye las fotos sexys.

Si no quieres salir con alguien que publica fotos sexys, esa es tu decisión. Pero pedirle a alguien que no publique cosas así probablemente no sea la mejor idea. Si te molesta mucho, platícalo primero antes de involucrarte.

Carson, de 24 años, es una ávida usuaria de Instagram. Dice que usa las redes sociales para “expresarse”.

“La mayor parte del tiempo publico fotos con poca ropa en mi Instagram y uso los subtítulos para hablar de emoción, arte, amor o activismo”, explicó. “Mi pareja me apoya mucho, y si no lo hiciera, no sería mi pareja”.

Twitter

Si bien puede ser una buena forma de exhibir a tu novio imbécil por hacerte sentir mal sobre tu cuerpo y tener un poco de apoyo viral, tuitear cosas innecesarias sobre tu relación solo invita a las personas a darte consejos que no pediste.

Si alguna vez has usado esta plataforma, sabes que casi todos ahí tienen una opinión – aunque no sea necesaria, ellos creen que sí lo es. Entonces, si no quieres que la gente opine sobre tu relación, simplemente no hables de eso. Con los tuits públicos, también debes darte cuenta de que es fácil publicar algo impulsivo que después la gente pueda burlarse de ti en secreto. Dicho esto, mejor guárdalo para tu diario de pluma y papel en lugar de usar una plataforma pública.

Si vas a poner algo al respecto en tu biografía en Twitter o Instagram, “mi corazón pertenece a @fulanito”, ten en cuenta que solo estás recreando el problema del estado sentimental en Facebook.

Si bien no tienes que preocuparte tanto porque puedes desactivar la opción de hacerlo publico, todo podría terminar en una situación incómoda si no te quedas con esa persona toda la vida.

Si alguien usa su Twitter principalmente para lo profesional, puede que no sea la mejor manera de presentártele al jefe.

Hablando de…

LinkedIn

Esta aplicación no es para citas

Si estás tratando de conseguir una cita con una mujer conectándote con ella a través de una plataforma de redes sociales orientada específicamente a lo profesional, es probable que seas un imbécil sumamente sexista. Piensa por un segundo sobre los problemas que las mujeres han tenido históricamente en el ámbito laboral (la brecha salarial, el acoso sexual, etc.) y si realmente quieres ser ese tipo. Teniendo en cuenta la perspectiva, supongo que te quedó claro.

Snapchat

Para algunos, las historias de Instagram llegaron para reemplazar a Snapchat, con la excepción de las opciones de filtro. Pero, aquí tenemos algunas pautas de todos modos.

No mandes fotos de tu pito si no te las piden.

Esta es una regla imperecedera para todas las plataformas de redes sociales y, a medida que sucede, toda forma de comunicación. Pero, ya que todo empezó por Snapchat, hablaremos de eso aquí.

Mandar una foto o video por Snapchat antes que decir un simple “hola” podría hacer que alguien nunca abra tu mensaje si no te conoce en la vida real. (Pista: a la gente le preocupa que el mensaje sea una foto de tu pene, y sabes qué, probablemente lo es). Si no quieres sentir la vergüenza de ver que alguien nunca abrió tu mensaje, actúa como un ser humano respetable al responder en buena onda a sus historias antes de iniciar otras formas de contacto en Snapchat.

No agregues a personas que tengan un usuario sospechoso.

Nada más para que sepas, nadie te agregará si tienes un usuario como este: hey29389.

Y al igual que Instagram, no publiques fotos en donde salga la cara o el cuerpo de tu pareja sin su consentimiento.

Una nota para los DMs

No dejes en visto a la gente que te interesa.

Joseph dijo que dejar a la gente en visto después de haber iniciado una conversación con ellos por DM es grosero. Si realmente estás interesada o involucrada con alguien, ella sugiere que pases a los mensajes de texto y dejes fuera los DMs.

Entiende la gravedad y las posibles repercusiones de mandar un DM comprometedor.

“Es pasarse de listo”, dijo Connor. “Exhibirse en los DM de alguien es un tabú para mí”.

Connor está en lo correcto. No mandes DMs imprudentes a personas que no conoces o apenas conoces. A veces puede funcionar, pero otras veces pueden sacar una captura de pantalla y tal vez exhibirte públicamente. Piénsalo bien antes de hacerlo.

Sin embargo, a las personas atractivas siempre les mandan DMs . Supéralo.

“Como siempre publico fotos de mi cuerpo, me llegan DMs de extraños todo el tiempo tratando de coquetear conmigo, venderme hierba o mandan fotos de sus pitos”, explicó Carson.

“Muchos no los respondo, pero a veces trolleo a los tipos que me mandan fotos de sus pitos si estoy de humor”, dijo. “Mi pareja no juzga los mensajes que recibo, ni debería”.

