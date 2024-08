Por favor, no uses la aspiradora para terminar tu periodo antes

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

El periodo menstrual es notoriamente inconveniente. Te dan cólicos que te dejan acostada en posición fetal, sosteniendo una botella de agua caliente y recurriendo a los analgésicos para el dolor específico del periodo. O arruina las únicas sábanas que tienes (también tu ropa interior), y por supuesto, también contribuye al cambio climático debido a todos los tampones que tienes que usar porque tu novio se niega a ayudarte a sacar la Copa menstrual de tu vagina.

Pero, ¿y si pudieras detener tu periodo cuando apenas va a iniciar? ¿Y si después de un “procedimiento” de 20 minutos pudieras librarte del periodo hasta el siguiente ciclo, en el cual podrías simplemente volver a realizar el procedimiento? Siempre hay alguna manera de detener tu período, como por ejemplo tomando píldoras anticonceptivas de forma consecutiva. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una nueva técnica, una que pudieras usar en la comodidad de tu casa, una técnica que involucrara un aparato doméstico común?

Un tuit excepcionalmente desagradable, publicado por una mujer con la descripción “Soy enfermera” en su biografía de Twitter, afirma que dos mujeres fueron ingresadas en el hospital en el que trabaja después de entrar en shock porque usaron la manguera de una aspiradora para terminar sus períodos menstruales antes de tiempo.

Bien, esto suena bastante fantasioso, y podría serlo; es solo un tuit que se hizo viral, no un artículo médico, pero resulta que la “extracción menstrual” en realidad fue algo que se popularizó en algún momento. Originalmente se desarrolló pensado en las mujeres que no podían acceder a abortos legales en la década de 1970, el proceso involucraba una cánula y una jeringa, que bombeaban el contenido de tu útero fuera de ti. Sin embargo, ahora, algunas mujeres supuestamente han decidido llevar a cabo este procedimiento ellas mismas, reemplazando el equipo médico con una humilde aspiradora doméstica.

Le envié por correo el tuit a la Dra. Shazia Malik, obstetra y ginecóloga del Hospital de Mujeres y Niños de Portland, en Londres. Ella me llamó casi de inmediato para responder a la importante pregunta: ¿es una buena idea poner el tubo de la aspiradora dentro de tu vagina? (¡No lo es!)

VICE: Hola Dra. Malik. Entonces… es una pregunta un poco extraña, ¿verdad?

Dra. Shazia Malik: Sí, estoy completamente sorprendida.

¿Habías oído hablar de personas que practicaran la “extracción menstrual”?

He trabajado en obstetricia y ginecología por más de 20 años y nunca había escuchado que esto sucediera.

Bien, pero ¿realmente podría funcionar?

No, no funcionaría. La sangre menstrual proviene del revestimiento del útero, por lo que al aspirar o ponerte algo en la vagina no lograrías cambiar la duración de tu período. La cantidad de sangre que removerías sería la misma que la que saldría en un tampón o una toalla íntima. No puedes acelerar el proceso.

Usar una aspiradora no es un método seguro, ¿cierto?

No es seguro. No solo no es seguro, sino que es francamente peligroso.

¿Qué podría pasar?

Podrían dañar la superficie de su vagina y podrían correr el riesgo de sufrir hemorragia o infección. Puedes imaginar la cantidad de gérmenes que hay en el tubo de la aspiradora y la potencia de su succión. Podrían terminar con trauma genital. Podrían dañar el cuello uterino y terminar con un dolor insoportable.

Entonces, la conclusión es que poner una aspiradora o el tubo de la aspiradora dentro de ti siempre es una mala idea.

¡Sí! Definitivamente me gustaría advertírselo a cualquiera que esté pensando en probar tal método.

¡Gracias, Dra. Malik!

