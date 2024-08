La nueva canción del actor de ‘Stranger Things’, Joe Keery, es incluso mejor que su cabello

Artículo publicado originalmente por Noisey Estados Unidos.

Además de su excelente adaptación a la época, lo mejor de Stranger Things es Steve Harrington, interpretado por el actor Joe Keery. Al principio, el personaje era un deportista arrogante y preocupado por su apariencia, pero poco a poco se fue convirtiendo en uno de los papeles más adorables de la serie. En la segunda temporada, se convierte en un héroe y una parte esencial del elenco principal. Pero en la última temporada, muestra aún más su vulnerabilidad al darse cuenta de que podría no ser tan cool como solía ser en la secundaria. Es simplemente encantador.

Mientras que Keery y su cabello son de las partes más reconocibles de la serie de Netflix, el actor también es músico. Antes de su ascenso como actor, tocaba en el grupo de psico-rock de Chicago Post Animal hasta que se salió de la banda antes de que lanzaran su LP de 2018 When I Think Of You In A Castle. (Sus contribuciones al álbum como sus partes vocales en “Ralphie” y “Dirtpicker” se destacan).

Pero ahora, con su nuevo proyecto Djo, Keery se presenta con un psicopop atractivo y pegajoso. Durante el fin de semana pasado, publicó su primer single “Roddy”. No hay muchos detalles sobre la canción, pero fue grabada en los estudios Treehouse de Chicago, con Keery cantando frases como “There’s somethin’ wrong with this world / I feel it comin’ on”. Al igual que su coprotagonista Finn Wolfhard, que lidera la banda de rock canadiense Calpurnia, hay mucha música en el elenco de Stranger Things.



Como Keery ya era músico antes de que su carrera como actor despegara, “Roddy” no se siente como un proyecto hecho por vanidad. Es una pista perfecta, llena de ganchos y arreglos funk que hace referencia a bandas como The Beatles o Mild High Club. Incluso sin la conexión de Stranger Things, vale la pena escucharla. Aquí te dejamos la canción.