Está por salir la nueva película de terror de Jordan Peele

El guionista ganador del Oscar, Jordan Peele está trabajando actualmente en un programa sobre cazadores nazis en la década de 1970, rebooteando The Twilight Zone y produciendo una serie basada en Lovecraft County y hasta planeando una reunión que todavía no es oficial de Key & Peele en la próxima película infantil. Y como al parecer, el tipo no es un simple mortal que necesita comer o descansar o lo que sea, también ha tenido tiempo para poner en marcha su próxima película de terror.

El martes por la noche, Peele anunció en Twitter el título de la continuación de Get Out –se llama Us, y se rumora que el elenco es espectacular.

Lupita Nyong’o está en conversaciones para protagonizar la película junto a Elisabeth Moss, a quien Peele también le está buscando un papel principal, informa Variety. También hay rumores de queWinston Duke, quien protagonizó junto a Nyong’o en Black Panther, estará en el elenco. A estas alturas, ninguno de los elencos está confirmado, pero esperemos que no sean sólo rumores: una película de Lupita Nyong’o y Elisabeth Moss, escrito y dirigido por Jordan Peele, suena increíble.

Según Hollywood Reporter, la próxima película se centrará en «dos parejas, una blanca y otra negra», y el póster promete una «nueva pesadilla» de Peele, pero no esperes que sea como Get Out. Peele, prometió que esto es algo completamente nuevo, aunque probablemente siga siendo una película que rompa géneros.

«Lo que si les puedo decir es que esto es un género que juega con la intriga, los thrillers, el horror, la acción y la diversión, mi género favorito», dijo Peele, hablando sobre la película sin título en febrero. «Así que creo que por la tonalidad [ Us ] se debe parecer a Get Out. Dicho esto, quiero hacer una película completamente diferente. Quiero abordar algo diferente a lo racial en la próxima».

Us saldrá el 15 de marzo de 2019, así que tenemos una larga espera hasta que llegue a los cines: afortunadamente, Peele probablemente lance otros miles de proyectos para mantenernos ocupados.

