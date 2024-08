La nueva película de zombies de Jim Jarmusch tendrá a Bill Murray, RZA y otras estrellas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Desde el año pasado, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino ha cumulado una lista de celebridades tan grande que pareciera que la película estuviera a punto de convertirse en una sucesión de cameos de tres horas. Pero ahora, Jim Jarmusch tiene una nueva película que se estrenará este verano y que en realidad podría competir con Tarantino por “la lista más alocada de celebridades de 2019”.

El miércoles, Focus Features anunció que la próxima película de Jarmusch, The Dead Don’t Die, llegará a los cines el 14 de junio y será una película de zombies protagonizada por casi todas las celebridades con las que Jarmusch ha trabajado durante su carrera, informó Variety.

Bill Murray, a quien Jarmusch dirigió previamente en Broken Flowers y quien ha demostrado ser una elección brillante en cualquier película de zombies, se ha unido al elenco de la película, junto con RZA de Wu Tang, Tilda Swinton y muchas otras estrellas. Focus lo llamó “el mayor elenco de zombies jamás reunido”, y tienen razón.

Basta con mirar la lista del elenco: ¡Adam Driver! ¡Tom Waits! ¡Chloë Sevigny! ¡Steve Buscemi! ¡Selena Gómez! ¡Rosie Perez! ¡Danny Glover! ¡Caleb Landry Jones! ¡Carol Kane! Incluso Iggy Pop va a tener un papel, lo que plantea la pregunta: ¿cómo es que Iggy Pop nunca había interpretado antes a un zombie? No tiene sentido.

Aún no hay una sinopsis oficial de la película, pero Bill Murray contó en Philly.com en una entrevista de 2018 que el guión es “hilarante”.

“Jim Jarmusch ha escrito un guión de zombies que es muy gracioso y tiene un elenco de grandes actores: Rosie Pérez, Daniel Craig”, reveló Murray, aunque aún no se ha anunciado oficialmente a Craig como parte del reparto. “Pero, no, no voy a interpretar a un zombie”.

Lo sentimos, eso significa que probablemente no podrán ver a un Bill Murray zombie devorando el cerebro de RZA mientras Selena Gomez destripa a Steve Buscemi, o algo parecido. Pero pase lo que pase, parece que será una experiencia fenomenal. No podemos esperar a que llegue junio.