El nuevo reality de competencias de The Rock será una locura total

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Solo hay una celebridad que es lo suficientemente poderosa como para conducir un reality de competencias tan brutal que hace que American Ninja Warrior parezca un programa de cocina. Este mes de enero, la serie de Dwayne “The” Johnson llamada The Titan Games llegará a la NBC, y al parecer será absolutamente demencial.

Videos by VICE

“Quería crear la competencia atlética más épica y demencial que se haya concebido”, dice el luchador convertido en estrella de cine mientras blande un martillo en el trailer del show. Los hombres y las mujeres en el programa competirán en una serie de extenuantes pruebas físicas inspiradas en, imagina esto, la rutina de ejercicios real de The Rock. Obviamente, el exluchador no es un mortal normal. Estamos hablando de alguien que en su “día libre de dieta” come rutinariamente montañas de pan francés cubiertas con tarta de manzana, platos enteros de sushi, paquetes enteros de galletas y pilas enteras de hot cakes.

Sin embargo, The Titan Games consistirá en hazañas físicas agotadoras que nadie tiene que hacer realmente en la vida real, porque los humanos inventamos la maquinaria de construcción. Los competidores empuñarán martillos similares a los de Thor, subirán a un “Monte Olimpo” plagado de obstáculos, esquivarán bolas de fuego, derribarán pilares imponentes con sus propias manos y aplastarán gigantescas bolas de concreto. (Espero que aquí Miley Cyrus haga un cameo para cantar Wrecking Ball). Realmente tendremos que ver el show para poder creerlo. Échale un vistazo al trailer a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=cpzMGPOAO4k&feature=youtu.be

¿Cómo podría alguien esperar menos de un tipo cuyos roles dependen de hazañas físicas imposibles, como saltar de una grúa de construcción hacia la ventana de un rascacielos? El show The Titan Games ciertamente se ve tan intensos como una de las películas de acción de Johnson.

Dejando de lado los tropos de los hombres fuertes, The Rock claramente cree en el poder transformador de la condición física. “Cuando era atleta, creo que fueron los deportes los que realmente me ayudaron atravesar los mejores y los peores momentos de mi vida”, dijo Johnson cuando se estrenó el trailer de The Titan Games. “Me sacaron de las calles cuando me arrestaron. Me ayudaron a superar la depresión. La idea era que quería crear una plataforma para darle a las personas comunes la oportunidad de cambiar sus vidas y hacer algo extraordinario”.

A principios de este año en The Tonight Show, Johnson explicó que se inspiró directamente en la serie American Ninja Warrior mientras creaba The Titan Games, y que incluso hizo mancuerna con los productores del programa para que le ayudaran a crear su concepto. Este es el tercer intento de The Rock por hacer un reality de televisión inspirador, luego de las cancelaciones anticipadas de sus programas The Hero (2013) y Wake Up Call (2014). The Titan Games está basado en aspectos de ambos programas y se estrena el 2 de enero de 2019 en NBC.

Sigue a Sean Neumann en Twitter.