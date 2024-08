Hay un nuevo sitio web que enseña a las personas cómo hacerse un aborto

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En el mismo tiempo que lleva cocinar un huevo o responder un correo electrónico, un nuevo video en Internet te mostrará cómo terminar un embarazo con pastillas.

Las figuras animadas, acompañadas de una narración, guían a los espectadores a través de un proceso paso a paso: cuándo tomar la mifepristona, la primera parte del régimen para el aborto con medicamentos; cuánto tiempo después debe tomarse el misoprostol, cómo colocar las pastillas bajo la lengua; y cuándo esperar los calambres y el sangrado, que indican que ha comenzado a detenerse el embarazo. El video de 11 minutos también proporciona instrucciones sobre cómo aliviar el dolor o las molestias y cuándo buscar ayuda médica. Al principio, le dice a las espectadoras cuán seguro y efectivo es este método de aborto y cuán bajo es el índice de complicaciones.

El video es producto de una colaboración entre Médicos Sin Fronteras, el grupo internacional de ayuda humanitaria y HowToUseAbortionPill.org, un sitio web con guías escritas para usar pastillas abortivas y donde brinda información sobre la legislación del aborto y el aborto autogestionado: la práctica donde la propia persona embarazada termina el embarazo por su cuenta. En Estados Unidos, las restricciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) vuelven ilegal la venta de mifepristona en Internet o en farmacias, y cinco estados actualmente mantienen leyes que prohíben el aborto autoinducido.

La serie completa de videos —que dura 45 minutos e incluye una visión general del funcionamiento del aborto con medicamentos y las instrucciones para la atención médica anterior y posterior— pretende ser una herramienta de capacitación para los trabajadores médicos humanitarios que brindan servicios en el extranjero; los videos están dirigidos directamente a los proveedores, en lugar de los pacientes. Pero debido a que los videos están disponibles para el público en general en varios idiomas, pueden servir como una guía completa para hacer un aborto autogestionado, fuera de la supervisión médica.

“No vemos esta pieza como una guía de instrucciones para el aborto autogestionado”, dijo a VICE el administrador de proyecto en HowToUseAbortionPill.org. “Sin embargo, sabemos que gran parte de nuestro contenido en Internet (que abarca un límite gestacional de 11 semanas) se usa para el aborto autogestionado”.

“Este curso no usa la frase ‘aborto autogestionado’”, agregó Manisha Kumar, la jefa del grupo de trabajo para la atención segura del aborto en Médicos sin Fronteras. “Pero intencionalmente usa un lenguaje simple, no técnico, tanto como sea posible, porque queremos que todos comprendan los conceptos básicos sobre cómo funciona un aborto con medicamentos o un aborto con pastillas. No creo que esta información deba mantenerse en secreto”.

Kumar dijo que el personal de Médicos sin Fronteras es testigo de las consecuencias de las restricciones antiaborto —junto con la falta de información sobre métodos de aborto seguros y efectivos— todo el tiempo. “Diariamente tratamos a mujeres que llegan con infecciones por hemorragia y perforaciones uterinas”, dijo Kumar. “Lo experimentamos de primera mano”.

Aunque muchos de los pacientes que reciben atención de Médicos sin Fronteras viven en países donde el aborto está muy restringido a nivel nacional, el panorama del derecho al aborto en Estados Unidos ha puesto a muchas pacientes en una posición similar: la necesidad de atención médica para realizarse un aborto y no saber dónde obtenerla, o encontrar demasiados obstáculos para acceder a ésta.

Un estudio reciente indicó que después de que una ley de 2013 cerrara más de la mitad de las clínicas de Texas, muchas mujeres intentaron autogestionar sus abortos porque la atención en la clínica estaba fuera de su alcance. La tasa de abortos autogestionados en Texas, uno de los Estados con el mayor número de leyes antiaborto, es tres veces mayor que la de otros Estados.

Otra investigación sobre el aborto autogestionado arrojó resultados similares: cuando Abigail Aiken, profesora asistente de la Universidad de Texas en Austin, hizo un análisis de las solicitudes a Women on Web, un sitio de Internet que prescribe y vende pastillas para el aborto, descubrió que las tasas más altas de solicitudes provinieron de estados que son hostiles con el acceso al aborto, como Mississippi y Louisiana.

La mayoría de las personas que buscan información sobre el aborto autogestionado y un lugar para comprar pastillas lo hacen por Internet. En el período de un mes comprendido entre mayo y junio de 2017, los usuarios de Internet estadounidenses realizaron más de 200.000 búsquedas en Google para obtener información sobre el aborto autogestionado, según un análisis del Instituto Guttmacher. Y en años recientes han surgido más recursos en línea para proporcionar a las personas la información que buscan: en 2018, Rebecca Gomperts, la doctora holandesa detrás de Women on the Web, lanzó un sitio hermano llamado Aid Access, destinado exclusivamente a personas en Estados Unidos que buscan poner fin a sus embarazos. Gomperts guía a las pacientes a través del procedimiento, pero el sitio también incluye una página que responde decenas de preguntas comunes sobre el aborto autogestionado.

Aid Access es parte de un puñado de sitios que venden pastillas abortivas en Internet, a pesar de ser considerado una violación de las regulaciones de la FDA. Para proporcionar a las mujeres embarazadas la información sobre qué esperar de cada servicio, Elisa S. Wells creó el Plan C, un sitio que prueba los productos de los vendedores de pastillas abortivas y emite una “boleta de calificaciones” en función de sus resultados. Plan C también enumera varios sitios que las personas pueden visitar para aprender cómo tomar las pastillas, si es que logran conseguirlas en internet.

Aunque parezca que existe mucha información disponible para las personas interesadas en interrumpir sus embarazos por sí mismas, Wells dijo que aún no está tan ampliamente disponible como debería, y muchas personas aún no son conscientes de cuán seguros y efectivos son los medicamentos para el aborto cuando el procedimiento se realiza correctamente, así que contar con recursos en Internet más creíbles puede generar beneficios. El hecho de que Médicos sin Fronteras sea un grupo reconocible y de buena reputación también podría hacer que las personas se sientan más cómodas con el procedimiento.

“Sabemos que la gente está comprando pastillas en Internet o en bodegas y farmacias”, dijo Wells. “En muchas partes del mundo pueden comprarlas en los estantes de las farmacias y no siempre vienen con instrucciones”.

De manera crucial, dijo Wells, cuantos más sitios brinden información sobre el aborto con medicamentos y el aborto autogestionado, menos estigmatizado se volverá.

Actualmente, el estigma significa que muchas personas aún se preocupan por la seguridad del método, a pesar de la evidencia de que es un procedimiento fiable, además de que pudieron haber interiorizado las imágenes anticuadas del perchero, lo que sugiere que el aborto fuera del contexto de una clínica tradicional siempre debe ser sospechoso o peligroso.

La invención de la pastilla abortiva significa que ya no es el caso y seguirá siendo un método al que recurrirán las personas cuando las barreras les impidan acceder a la atención clínica. Aunque las pastillas tienen una serie de restricciones, Wells argumenta que el aborto con medicamentos constituye el único método de aborto que es casi imposible de prohibir o restringir. Las pastillas están disponibles en Internet, al igual que la información sobre cómo usarlas.

“No será posible restringir [por completo] el acceso al aborto con medicamentos porque contamos con estas tecnologías”, dijo. “Primero tenemos la tecnología de la pastilla y luego tenemos la tecnología de la información. Es imparable”.

