El nuevo thriller espacial de Robert Pattinson y André 3000 es delirante

Este miércoles, A24 lanzó el primer trailer de la nueva película High Life de la directora Claire Denis, y parece que será la película de ciencia ficción más delirante de 2019.

El thriller está protagonizado por Robert Pattinson y André 3000 como dos presos condenados a muerte en un futuro lejano en el que deben cumplir sus condenas haciendo una expedición sin retorno a un agujero negro. “Somos escoria. Basura. Rechazar esto no encajaba en el sistema”, dice Pattinson en el trailer, “hasta que alguien tuvo la brillante idea de reciclarnos para servir a la ciencia”.

A juzgar por el clip, en la nave suceden muchas cosas más además de la simple excursión a un agujero negro. Juliette Binoche, quien interpreta a una doctora que supervisa a los prisioneros, parece tener sus propios motivos ocultos y, en general, es tan aterradora como el infierno.

High Life se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el año pasado y las críticas fueron muy entusiastas: los críticos calificaron el filme como “audaz“, “divino” y extraño en el mejor sentido posible. También hubo mucho alboroto por una escena sexual con un dildo gigante llamado el “Fuckbox“, en la que el personaje Binoche aparentemente “se monta en una silla con un dildo gigante y se masturba violentamente en una escena que está dotada de la tortuosa energía de una rutina del Cirque du Soleil”, como poéticamente la describió David Ehrlich del IndieWire. Sin embargo; lamentablemente, el primer trailer dedica la mayor parte de su duración a Pattinson y no al Fuckbox. Al parecer, tendremos que esperar a que la película llegue a los cines para ver realmente qué diablos es esa cosa.

High Life es la primera película en inglés de Denis y es también su primera incursión en la ciencia ficción, pero la directora francesa ha demostrado repetidamente su capacidad para doblar y fracturar las formas de los géneros de manera brillante, tanto en su experimento de terror Trouble Every Day como en su obra maestra de 1999, Beau Travail, que es, probablemente, la única película de guerra en la historia del cine que termina con una larga escena de baile al ritmo de “Rhythm of the Night“.

High Life llegará a los cines a partir del 12 de abril a través de A24. Hasta entonces, no te pierdas el alucinante trailer que te dejamos aquí.