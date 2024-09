El mundo llega a su fin en el nuevo trailer de ‘Men in Black: International’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Mientras que Will Smith adoptó un look extravagante para la próxima película de Aladdin de Disney, Tessa Thompson se volvió la novata de Men in Black, la organización que dispara láseres, borra la memoria y lucha contra alienígenas, en el primer trailer de Men In Black: International, lanzado el jueves.

Thompson interpreta a Agent M, que se une al encantador agente británico Agent H, interpretado por Chris Hemsworth —su coprotagonista de Thor: Ragnarok— para detener a una fuerza misteriosa que amenaza con destruir toda la organización. Por si no se acuerdan cuál es el papel de esta organización, Men In Black son lo único que preserva una delicada paz entre la Tierra y las innumerables civilizaciones alienígenas con las que hemos hecho contacto en secreto. Así que no es una situación ideal.

Afortunadamente, Agent M y Agent H no estarán completamente solos, pues contarán con la ayuda de la directora de Men In Black en Estados Unidos, Agent O (Emma Thompson), y del jefe anónimo de la sucursal del Reino Unido, interpretado por Liam Neeson. A pesar de anunciar su retiro de las películas de acción el año pasado y luego retractarse, Neeson parece estar listo para patear traseros, como siempre.

Thompson le dijo a Entertainment.ie que Men in Black: International tiene «mucha más acción de la que han visto en las otras películas de la franquicia. Es de alcance global, está ambientada aquí en Reino Unido, lo cual es muy divertido, hay mucha diversión y humor inglés». La película también está protagonizada por Kumail Nanjiani (The Big Sick) y Rebecca Ferguson (Mission Impossible: Fallout), con quien Thompson dijo que tiene «una escena de combate realmente espectacular».

El trailer de arriba muestra acción al por mayor, con combates alienígenas y criaturas sumamente extrañas, incluidas las garrapatas desnudas de las dos primeras películas. Incluso sin Will Smith y Tommy Lee Jones, mientras salgan esos tipos, es garantía de una buena película.

