La obra documental de esta fotógrafa retrata el misterio del ‘otro’

Por lo regular, el trabajo de Valentina es documental: está enfocado en el otro, en lo colectivo, surge a partir de alguna historia particular que le permite ensanchar la lente hacia un objetivo más amplio pero que termina, por fuerza, haciendo un close up de vuelta hasta ella. Si bien el trabajo documental, en apariencia, ofrece pocas licencias personales o lúdicas —pues trata sobre todo de registrar el misterio del otro— cualquier punto de llegada o de partida en este trayecto tiene como centro indivisible ese lugar específico que crea quien espera que ese otro aparezca. Total, si no aparece, alucinado queda dentro de uno mismo, tan otro como el que más. Estas fotografías forman parte de un archivo personal creado en paralelo al trabajo de antropología visual de Valentina. Sin ese aparente compromiso con lo real o con lo fáctico, lo que va quedando es un autorretrato en fragmentos. Una forma de estar en el mundo. De sobrevivirlo.