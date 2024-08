Organización OVNI de Tom DeLonge obtuvo metales ‘exóticos’ desconocidos para la ciencia

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El exlíder de Blink 182 y actual ufólogo Tom DeLonge dice que su organización de investigación de OVNIs ha adquirido “materiales potencialmente exóticos con propiedades que no provienen de ninguna aplicación militar o comercial existente”. Todavía no ha proporcionado ninguna prueba para respaldar dicha afirmación.

Durante 70 años, la comunidad OVNI ha participado en un debate activo con respecto a los restos físicos de objetos voladores no identificados, pero el público en general pudo experimentar una prueba de eso en 2017 cuando el New York Times publicó un artículo sobre un programa secreto de OVNIs del Pentágono. El artículo señalaba que el multimillonario de la industria aeroespacial Robert Bigelow, cuyo interés en los OVNIs no es secreto, modificó edificios para albergar “aleaciones metálicas y otros materiales… que [supuestamente] habían sido recuperados de fenómenos aéreos no identificados”.

Estas “aleaciones alienígenas” se convirtieron rápidamente en un tema de gran intriga. El equipo de investigación de OVNIs To the Stars Academy de DeLonge dijo que recientemente adquirió algunos metamateriales, aunque no está claro si son los mismos a los que hace referencia el artículo del New York Times.

“La estructura y composición de estos materiales no provienen de ninguna aplicación militar o comercial existente conocida”, dijo Steve Justice, director de operaciones de To The Stars Academy y exjefe de Sistemas Avanzados de Skunk Works de Lockheed Martin, en un comunicado. “Se han recopilado de fuentes con diferentes niveles de documentación, así que nos estamos enfocando en hechos verificables y trabajando para desarrollar pruebas científicas independientes sobre las propiedades y atributos de los materiales. En algunos casos, la tecnología de fabricación requerida para el material apenas está disponible en la actualidad”.

Justice dijo que la organización quiere aplicar ingeniería inversa a los metales con la esperanza de fabricar más como ellos.

El comunicado de prensa relacionado con estos metales es increíblemente escueto: brinda poca información sobre las características físicas de los materiales y no proporciona datos que sugieran que los materiales son realmente “innovadores”.

Según el comunicado de prensa, algunos de estos materiales estaban en posesión de la periodista e investigadora de OVNIs Linda Moulton Howe, quien en 2004 hizo una presentación en la Xcon Conference sobre estos materiales. En su conferencia, cuyo video ha circulado en internet durante años, sugiere que el material podría convertirse en un “cuerpo en elevación” con la cantidad correcta de estática electromagnética y una cierta radiofrecuencia. Sin duda, son los mismos materiales mencionados por DeLonge en su entrevista con Joe Rogan, donde declaró: “si lo golpeas con suficientes terahercios, flotará”.

En una entrevista con Motherboard, el doctor Chris Cogswell, quien presenta el podcast Mad Scientist y posee un doctorado en ingeniería química, explicó que debemos ser increíblemente cautelosos antes de llegar a alguna conclusión. Expresó que las aleaciones de magnesio y bismuto en capas son bastante comunes y ciertamente son fáciles de explicar por la ciencia.

“Las capas con grosor micrométrico se hacen por error en las instalaciones de metalurgia todo el tiempo. La purificación del plomo mediante la eliminación del bismuto con magnesio es una explicación perfectamente razonable ”, dijo.

Explicó que si estos materiales son verdaderamente exóticos, entonces los resultados iniciales deberán llegar relativamente rápido: “Las instalaciones para analizar estos sólidos están fácilmente disponibles. Si tienen materiales, deberíamos ver progreso porque estas pruebas tomarían todo un mes en ejecutarse para ver si hay algo que valga la pena estudiar”.

Por supuesto, cualquier afirmación de evidencia real relacionada con los OVNIs debe tomarse con escepticismo, pero To the Stars fueron los primeros en publicar videos de pilotos militares que lograron ver OVNIs, así que sus afirmaciones no pueden descartarse por completo. También vale la pena señalar que hay muchos científicos de materiales que trabajan en nuevas aleaciones y compuestos todo el tiempo.

Hasta que se realicen algunas pruebas científicas rigurosas por parte de terceros, o se publique un artículo revisado en una revista académica, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver.