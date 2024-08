Padres de familia nos hablan de lo más difícil de tener hijos

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

En los últimos años, varios de mis amigos han tenido hijos. Shithead Carl, un tipo que una vez se incendió un pedo y terminó en el hospital, ahora tiene un pequeñín. Stacy, una exnovia, está esperando gemelos este año. Antes de quedar embarazada, su creación más ambiciosa era una tienda por internet. Stacy vendía muñecas troll que había convertido en bongs.

Antes, mis redes sociales solían estar llenas de fotos sexys, estados deprimentes y letras de canciones mal escritas, y ahora, poco a poco, están siendo inundadas con fotos de bebés y niños. ¡Mi bebé tratando de comerse un globo! ¡Miren a mi hijo en la playa! ¡Mi hijo se cayó! La retórica que acompaña a estas fotos siempre es positiva, a pesar del hecho de que la mayoría de las veces, cuando me encuentro con los padres, suelen estar bastante cansados. Todos los padres que conozco aman a sus pequeños con todo el corazón. Definitivamente hacen lo mejor que pueden. Y aún así, en el mejor de los casos, ser padre parece muy complicado. Hace poco, en un esfuerzo por tener una conversación más honesta sobre la crianza de los hijos, les pregunté a estos padres de familia cuál era la parte más difícil de tener hijos. Aquí abajo están sus respuestas.

“Extraño tener privacidad. No he cagado solo en cuatro años “. – Isaac Klein

“¿Lo más difícil? Sentirme tan alejado de mi vida anterior. Extraño mucho a mis amigos sin hijos y cuando estoy con ellos, mi cerebro está lleno de anécdotas estúpidas sobre mi hijo que no le importan a nadie más que a mí. Me siento mal de no verlos, pero no tengo nada más que ofrecer. Puedes sentirte muy solo cuando eres un padre que se queda en casa”. – Kaitlyn Cinovskis

“Que todos los consejos que te dan terminan siendo completamente inútiles. No tenía idea de lo que me esperaba”. – Issa Diao

“Hasta ahora, lo más difícil de ser padre es el hecho de que puedes tener dos al mismo tiempo. Nuestros hijos nacieron hace tres meses y no pasa un día sin que no pueda creer que tengamos dos. La alegría, la culpa, la risa, los problemas y el terror son aún más graves cuando miras hacia abajo y ves dos bocas que necesitan comida”. – Cantante/compositor Dave Hause

“Cuando te conviertes en padre, de repente todo es como una crisis. Los riesgos son muy altos todo el tiempo. Es sorprendente lo poco que te preocupas por tu propia vida en comparación con la de tu hijo. Un hielo se convierte en un riesgo de resbalones y caídas. Las nueces solo evocan a experiencias de vida o muerte. Cada interacción en el patio de recreo genera preocupaciones sobre acoso… Siento como si me faltara el aliento desde hace 5 años”. – Haley Gienow-McConnell

“Hablar con otros padres”. – Mike Cinovskis

“Creo que, en última instancia, lo más difícil es lo mucho que me gustaría poder protegerlos de todo el dolor, la maldad y la dificultad, sin tener que volverlos seres humanos neuróticos que no pueden funcionar en el mundo real”. . Odio que el dolor y los problemas sean una parte necesaria para crecer y aprender. Ver a tu hijo con un problema es de lo peor”. – Megan Mooney

“A veces, cuando estoy con mi hijo, siento que no estoy presente. Tengo que centrarme en el trabajo. Pero la única razón por la que me estoy enfocando tanto en el trabajo es para brindarle una mejor vida a mi hijo. Y a veces siento quel mi hijo podría estar mejor si estuviera más tiempo con él”. – Geoff G.

“La parte más difícil de tener un hijo fue tratar de no desmayarme en el hospital mientras le ponían la intravenosa a mi esposa. Estaba muy molesta conmigo y con razón. Sorprendentemente, lo hice muy bien ya en el parto”. – Ramon S.

“Sentir que tienes que comprar todo para ser un buen padre, pero también el enorme gasto de lo que no e opcional, es decir, guardería, dentistas, zapatos”. – Rebekka U.

“La parte más difícil de tener un hijo, para mí, sigue siendo la inestabilidad profesional y tratar –y fallar– de determinar constantemente las prioridades. No se puede tener todo en la viaa, y hay mucho por lo que sentirse culpable. – Kristen Campbell

“Vivir de la experiencia propia. Antes, mi vida apestaba y ahora soy un modelo a seguir”. – Victoria Vamos



“La sensación de que nunca sé qué estoy haciendo. Es como un síndrome que nunca termina, porque en el momento en que crees que tienes idea de lo que es ser padre, tu hijo pasa a una nueva etapa y regresas al principio…” – Sarah Cohen

“Cuando tuve a Sloane, mi madre vino de visita y, una noche mientras estábamos caminando por la calle después de cenar, Sloane estaba en su carreola. Apenas tenía unas semanas. Me dirigí a mi madre y le pregunté: “La ansiedad va a desaparecer, ¿verdad?” Y ella dijo: ‘Oh, no, cambia en cuanto a por quién me preocupo más, pero nunca desaparece”. – Lucy Eveleigh

