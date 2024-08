La parodia de ‘This Is America’ de esta comediante es una basura

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá. Leer en Inglés.

Sólo ha pasado una semana desde que Childish Gambino, alias Donald Glover, lanzó el increíble video musical de «This Is America» y una mujer blanca ya intentó robarle su concepto y orinarlo por todas partes.

Digo «intentó» porque la «versión para mujeres» de «This Is America» de la youtuber canadiense es un fracaso por donde lo quieras ver. Me molesta que tuve que ver los tres minutos y 54 segundos para escribir esto.

La versión real de «This Is America», dirigida por Hiro Murai, está repleta de simbolismo y ofrece una observación aguda sobre el racismo, la violencia armada, la brutalidad policial y la disposición de la sociedad a centrarse en videos virales ignorando el dolor y la muerte evidente a nuestro alrededor. Es una hazaña creativa que requiere verse varias veces para descomprimir todo lo que está sucediendo.



La parodia de «This Is America» de Nicole Arbour es prueba de que la gente blanca piensa que el dolor y la opresión de la gente negra es gracioso. Bromean constantemente sobre las cosas que ellos no experimentan por su falta de empatía. Se ríen de nuestro dolor y niegan nuestra opresión, mientras se roban nuestra cultura por dinero.

El video de Arbour, publicado en YouTube este fin de semana, es un desastre. Empieza con ella murmurando algo así como: “We just wanna be pretty / pretty that’s the goal / we just wanna smile / get a mammy home” [«Sólo queremos ser bonitas, ser bonita es la meta, sólo queremos sonreír, llevar una mamá a casa»] mientras una mujer negra que está amamantando a un bebé en una silla es arrastrada fuera de la pantalla por dos hombres.



Supongo que Arbour está tratando de abordar los problemas de las mujeres (blancas) en el video, mientras que no tiene en cuenta el hecho de que se está apropiando del trabajo de un hombre negro que destaca específicamente la experiencia afroamericana. Pero mientras Glover es inteligente e imaginativo en sus mensajes, la versión de Arbour es lamentablemente literal. Se pone un foco encima de la cabeza cuando canta sobre tener una idea. Sus letras incluyen cosas como: «This is America / got rape in my area / you got a drink / the roofies got into ya,” [«Esto es América / fui violada en mi área / compras una bebida / te ponen roofies en ella»] y esta absurda estrofa “Look how I’m spitting truth out / I’m so trendy / I wear Fendi / I’m so sexy / Imma get it / watch me move / these my titties / that’s my tool.” [Mira como escupo la verdad / estoy a la moda / uso Fendi / soy tan sexy / lo voy a lograr / mira cómo me muevo / estas son mis tetas / esa es mi herramienta».]



Cuando la humillaron en Twitter, Arbour respondió diciendo que su video era como un homenaje a Glover.

«Su video me llegó mucho. Es lo mejor que he visto en años. Por fin lo sentí, y esperaba poder hacer que sintieran lo mismo que yo», twitteó. Obviamente está a la defensiva con las críticas, ya que también tuiteó: «Tratar de hacer quedar a alguien como racista por hacer un video femenino positivo y de empoderamiento tiene tanto sentido como apostar por los Celtics». (Para su información, los Celtics están arriba 1- 0 en su serie contra los Cavaliers).

Por otra parte, probablemente no podemos esperar mucho de alguien que ha dicho estar «harta de las personas enojadas por la esclavitud» y que ha hecho videos que ponen en ridículo a la gente gorda en nombre de la «sátira».

Me da mucha pena cualquier persona relacionada con este proyecto.

Sigue a Manisha Krishnan en Twitter.