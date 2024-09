Vice y Nick Cave se unen para el lanzamiento de su nuevo libro

Tenemos una noticia increíble: Estamos emocionados de anunciar la nueva colaboración de VICE con Nick Cave para el lanzamiento de su nuevo libro, The Sick Bag Song.

El libro fue escrito por Cave mientras él y Bad Seeds realizaban una gira gigantesca por 22 ciudades de Estados Unidos el año pasado, entre todo el agotamiento, los anhelos románticos, las reflexiones y los momentos de relevancia que tal maratón representa. El libro se titula por el garabato que dibujó Cave en una bolsa de vómito en algún avión en el que él y su banda atravesaron Estados Unidos, dice él que en algún punto entre The Wasteland y Fear and Lothing in Las Vegas.

La primera parte de esta colaboración será una entrevista con Cave como parte de nuestra serie VICE Meets, que saldrá al aire el próximo viernes aquí en Vice.com.

El libro estará disponible exclusivamente en thesickbagsong.com, en todo tipo de formatos y ediciones especiales. Estén pendientes para más noticias.