¿Por qué esta película tiene un elenco de personas facialmente diferentes?

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Tal como lo describe Alexandre Franchi, la inspiración para su más reciente película, Happy Face, proviene de un lugar muy oscuro y angustioso.

Videos by VICE

La película, irónicamente titulada, cuenta la historia de un hombre joven que usa una máscara para infiltrarse en un grupo de apoyo para personas facialmente diferentes (anteriormente conocidos como “desfigurados”, una palabra que ya no se considera apropiada). Ahí, los marginados se siente como en casa entre las personas que han sido excluidas de la sociedad debido al hecho de que no se ajustan a los ideales socialmente aceptables de normalidad estética.

El galardonado cineasta dice que el guión le llegó cuando recordó su propia adolescencia tortuosa, durante la cual su madre luchó contra el cáncer. “Mi mamá estaba en la industria cosmética”, recuerda. “Gran parte de cómo se definía así misma dependía de cómo se veía. El cáncer le quitó los senos y el tratamiento le quitó el cabello. No llevaba a mis amigos a casa porque me avergonzaba cómo se veía. Esos años fueron una dura combinación entre querer ayudarla, repulsión y una terrible y extrema culpa”.

Su lucha fue acerca “de tener belleza y haberla perdido”, explica Franchi, “y eso me acompañó durante mucho tiempo. Y ese es el núcleo emocional de esta película”.

Elenco de la película Happy Face | Foto de Bertrand Calmeau.

Cuando Franchi se dispuso a hacer el casting para Happy Face, pensó en el elaborado maquillaje que tendría que usar para crear al elenco de personajes que poblarían el grupo de apoyo de los facialmente diferentes. Luego decidió tratar de llegar a grupos de apoyo reales y ver si las personas estarían dispuestas a actuar en su película, personas que habían experimentado el tipo de alienación y dolor del que había escrito en su guión. No estaba seguro de que alguien estuviera dispuesto a participar, pero luego envió avisos a grupos de apoyo en toda América del Norte y Europa.

Y entonces recibió respuesta. “Me sorprendió la cantidad de personas que habían pasado por algo traumático (cáncer, un accidente automovilístico, una enfermedad) que se sentían intrigadas por formar parte de un proyecto cinematográfico”, dice Franchi. “Algunos dijeron que siempre habían querido estar en una película, y otra observación fue que sentían que podía ser catártico”.

David Roche y Cindy Nicholsen | Imagen de Matthew Hays.

El cine tiene una larga y controvertida historia de seleccionar personas que se consideran como diferentes debido a su apariencia. En 1932, el director Tod Browning lanzó su largometraje Freaks, considerado un hito porque eligió como su elenco a artistas de circo que se interpretarían a sí mismos. El cartel de la película decía “¿Una mujer adulta verdaderamente puede amar a un enano?”. La película invirtió las nociones de la belleza tradicional (los personajes físicamente y convencionalmente hermosos en la película tienen almas feas, y viceversa). Freaks fue recibido con desprecio por parte de la crítica y décadas de censura. La fotógrafa Diane Arbus (1923-71) citó a Freaks como una fuente de inspiración para su famosa fotografía, la cual por lo regular se enfocaba en sujetos que eran extraños o diferentes (entre ellos artistas de circo, gemelos, personas con síndrome de Down y personas en condiciones de pobreza). Tanto Browning como Arbus fueron objeto de intensas críticas por lo que muchos consideraban un tipo de descarada explotación.

Noemi Kocher y Robin L’Houmeau | Foto de Bertrand Calmeau.

Franchi señala que recientemente se hacen críticas inversas contra ciertas convocatorias a casting, ya que los activistas discapacitados ahora reclaman la interpretación de personas discapacitadas o facialmente diferentes por parte de actores sanos, como lo hizo una producción de la BBC con The Elephant Man el verano pasado.

Franchi dice que superó cualquier problema de explotación al compartir sus propias historias con su elenco y al hacerlos parte de la creación de la película. Hace nueve años, Franchi ganó premios en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y Slamdance por su primer largometraje, The Wild Hunt. Pero su carrera cinematográfica quedó al margen cuando sufrió su propia batalla contra el cáncer de huesos, algo que llevó a complicaciones que significaron que parte de su pierna fuera removida y reemplazada con metal, una dura prueba de la que incluso hizo un cortometraje. Además de una manera de superar el cáncer de su difunta madre y el propio, Happy Face es una especie de regreso para Franchi, y también es una curva de aprendizaje, dados los nuevos desafíos que enfrentan los cineastas independientes (sí, la película tiene su propia campaña obligatoria crowfunding).

Keith Widdington | Imagen tomada de Happy Face.

Keith Widgington, un originario de Montreal que actúa en la película como miembro de uno de los grupos de apoyo, dice que hacer Happy Face fue terapéutico para él. En 2006, le diagnosticaron cáncer de piel y le extirparon parte de la nariz. Pero no extirparon el cáncer completo, y se diseminó, por lo que en las cirugías posteriores le removieron la nariz, los pómulos superiores y parte de la mandíbula.

“Estar cerca de otras personas que han sufrido desfiguraciones faciales me hizo sentir menos solo”, dijo Widgington. “La mayor parte de lo que decimos en la película no estaba escrito, así que el diálogo es nuestro y en nuestras propias palabras. Fue una representación de una terapia grupal, pero en realidad sí termino siendo una terapia grupal”.

Debbie Lynch White y Robin L’houmeau. | Imagen de Bertrand Calmeau.

Widgington dice que hacer la película lo ayudó a reducir su propia ansiedad. “La parte más difícil de ser tan diferente es la destrucción total de tu autoconfianza. Simplemente odiaba salir. Después de un tiempo, tan solo dejas de salir. Hacer Happy Face me ayudó a superar muchas cosas. Me di cuenta de que muchas otras personas comparten mis luchas. Me preocupa mucho menos lo que otras personas piensan de mí”.

Happy Face se estrenó mundialmente en el Festival du Nouveau Cinema el sábado 6 de octubre. Https://nouveaucinema.ca/en/films/happy-face