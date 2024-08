La conspiración detrás de ‘Three Identical Strangers’ es una infamia

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El siguiente artículo contiene spoilers.

Videos by VICE

Al principio, Three Identical Strangers parece ser una película alegre y divertida. En el otoño de 1980, Robert Shafran se fue a la universidad en el estado de Nueva York y descubrió que tenía un hermano gemelo llamado Edward Galland del que no sabía nada. Es algo así como la versión real de la película Parent Trap. Cuando las noticias locales reportaron la historia, un tercer hermano, David Kellman, salió a la luz, y durante un tiempo, la historia de estos trillizos idénticos separados al nacer fascinó a la nación. Estos chicos de 19 años se convirtieron en una sensación de la noche a la mañana; incluso tuvieron un cameo en la película de Madonna Desperately Seeking Susan.

Pero cuando las familias de los trillizos comenzaron a hacer preguntas, como por qué habían sido separados cuando eran bebés y dados en adopción a tres familias diferentes, a las cuales nunca les dijeron que sus hijos eran trillizos, las cosas dieron un giro siniestro. Como el nuevo documental sobre sus vidas, Three Identical Strangers, esclarece, los hermanos fueron parte de un elaborado experimento psicológico creado en la década de 1960 para estudiar los efectos de la naturaleza frente a los de la crianza. Los psiquiatras se asociaron con la agencia de adopción Louise Wise Services en un “estudio de gemelos, que involucró la separación de gemelos y trillizos idénticos, colocándolos en diferentes entornos y estudiando su desarrollo.

Kellman, Shafran y Galland fueron tres de sus sujetos de prueba. Nadie, excepto los científicos que orquestaron el estudio, sabe cuántos otros grupos de mellizos y trillizos pueden estar involucrados en el experimento sin saber que tienen hermanos idénticos perdidos. Los resultados del estudio nunca fueron publicados. Cuando el investigador principal, el Dr. Peter Neubauer, murió en 2008, todos sus registros fueron resguardados en la Universidad de Yale y quedaron restringidos hasta el año 2065, presumiblemente el tiempo suficiente para que cualquier persona involucrada en el estudio ya haya muerto para entonces.

Three Identical Strangers traza una historia retorcida de amor y tristeza, ponderando el costo humano contra el progreso científico. Explora la alquimia de tres familias reunidas inesperadamente y las profundidades del engaño de los científicos. Pero no responde, no puede responder, todas las preguntas que quedan en el aire para los hermanos. Todavía hay muchas personas poderosas esforzándose con ahínco para mantener el “estudio de los gemelos” en secreto.

VICE recientemente converso con dos de los trillizos, Shafran y Kellman (Galland tristemente se quitó la vida en 1995), así como con el director Tim Wardle sobre cómo es compartir su historia en la pantalla grande y lo que todavía desearían saber sobre el experimento en el que involuntariamente participaron durante la primera parte de sus vidas.

Cortesía de NEON.

VICE: ¿Por qué quieren contar su historia ahora?

David Kellman: Nos pareció que la historia debía ser contada, pero teníamos miedo de cómo podrían contarla. No queríamos que intentaran sacarle provecho ni que fueran sensacionalistas.

¿Están contentos con cómo resultaron las cosas?

Kellman: Estamos extasiados. Excedió nuestras expectativas en muchos niveles. Le dimos [a Tim Wardle y su equipo] todo lo que pudimos desde nuestro corazón, y no sabíamos qué harían con ello.

Robert Shafran: Al comienzo de la película, digo: “Si alguien más me estuviera contando esta historiano la creería, pero es verdad cada palabra”. Después de eso, básicamente le he dado mi apoyo a algo que no he visto. Lo único que sabía era que mi historia era cierta, nuestra historia es cierta, y ellos han hecho todo lo necesario para contarla de manera adecuada. Y trataron a Eddy, quien ya no está aquí para hablar por sí mismo, con gran sensibilidad y respeto.

Kellman: Realmente lograron captar su esencia.

Me apreció que la forma en que la película cuenta la historia de Eddy es realmente conmovedora. Enfatiza cómo esta situación era realmente una cuestión de vida o muerte.

Shafran: Es nuestra vida. Siento que a veces no sabes cuán lastimado estás hasta que ves los resultados de las heridas.

Lo único que nos importaba era estar juntos. Las personas que eran mayores y más maduras que nosotros nos preguntaban si estábamos enojados por haber sido separados. Esto fue antes de que supiéramos lo del experimento. Pero simplemente estábamos felices de habernos encontrado. Era una montaña rusa de primeras veces y diversión. Fuimos de casa en casa y llamábamos a cada uno de nuestros padres, al menos al principio: “Mamá, mamá, mamá; y papá, papá, papá”. Y cuando estábamos de espaldas, lo viste, nuestro cabello era enorme, entonces de espaldas nuestros padres nos llamaban por el nombre equivocado, se confundían.

Kellman: Con respecto a lo de estar heridos y no saberlo, es similar a una lesión de fútbol americano colegial. De repente, 20 años después, puedes predecir el clima y realmente te duele. Creo que con el paso del tiempo realmente salió a la luz cómo nos afectó, particularmente a Eddy.

Shafran: Además, todos tuvimos una adolescencia realmente difícil. El simple hecho de ser adoptado puede agregarle más leña al fuego, darle todo una nueva dimensión a la crisis de identidad de la adolescencia. Todos éramos niños realmente perturbados emocionalmente. A veces no te das cuenta de cuál es la respuesta hasta que la encuentras. Es bastante difícil imaginar la respuesta que encontramos.

¿Cuándo se hizo evidente la profundidad de la conspiración?

Tim Wardle: Muy pronto. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué nadie contó esta historia antes? Bueno, lo han intentado. Hubo tres intentos, y cada vez, fueron anulados. Eso nos puso un poco paranoicos. Tan pronto como comencé a averiguar más sobre el estudio, me di cuenta que había cosas muy oscuras.

Entonces, ¿quién tiene el poder para responder estas preguntas?

Shafran: La Junta Judía de Familia y Servicios para los Niños. Ellos ya empezaron a tener un diálogo con nosotros.

OK, ¿esto es algo positivo?

Shafran: Aún no lo sabemos. Hubo muchos vaivenes antes de que obtuviéramos nuestros registros, algunos de los cuales tenían 57 años de antigüedad. Son copias de documentos, con líneas negras en la mayor parte de ellos.

Correcto, al final del documental dice que accedieron a algunos de los registros sellados. ¿Qué averiguaron?

Kellman: Además de tener mucho texto, son casi como registros médicos individuales. No nos dan ninguna hipótesis o actualización para continuar indagando. No somos científicos que podamos comprender esta parte.

Wardle: La Junta Judía tiene el poder para divulgar todos los datos y hacer que todo sea transparente, lo cual esperamos que haga. Todavía hay algunos psiquiatras vivos trabajando en Nueva York que participaron en este estudio. Ellos podrían decirnos más, pero no quisieron hablar con nosotros. Las dos personas que aparecen en la película fueron bastante evasivas.

Lo que he visto es una mezcla extraña de datos duros y palabrería psicológica freudiana. No sé si alguna vez podría llegar a usarse empíricamente. Es un desastre total, esta información, y han recopilado mucha. Tienen 10,000 páginas, y eso es sólo una fracción de todo lo que hay ahí.

Kellman: Esperamos que ellos logren darle más sentido para nosotros, en eso tenemos puesta nuestra esperanza. No sólo por nosotros mismos, sino por las otras personas involucradas en este estudio. Creemos que se debe hacer algún tipo de reparación de los daños, y estamos explorando la posibilidad, porque estas personas le causaron mucho dolor a mucha gente.

¿Cuál ha sido la reacción de la Junta Judía ante la película?

Shafran: Contrataron a un abogado.

Kellman: Han estado tratando con nosotros a través de un abogado especializado en negligencias médicas, lo cual te hace preguntarte: ¿Por qué tendrían que usar este tipo de canales?

Wardle: Hay personas realmente poderosas que no quieren que esta historia sea contada. Y

no es para nada una exageración.

Shafran: Hicieron una declaración afirmando que estaban contentos de que se hubiera hecho la película. No quiero citarlos mal, pero hay algo extraño en su declaración: invitan a cualquiera que sea un gemelo idéntico y que sepa que fue separado de su gemelo (s) en el nacimiento y estudiado en secreto a que se acerque con ellos y les pida los registros.

¿Todavía podría haber gemelos y trillizos allá afuera que no tengan idea de que fueron separados al nacer?

Kellman: Nos aseguraron, hasta cierto punto, que los gemelos que no se habían presentado públicamente, se habían encontrado a través de las redes sociales. Nos dijeron que nos proporcionarían pruebas de ello, aunque la prueba sería por escrito.

¿Esta experiencia ha cambiado la confianza que tienen en los profesionales médicos?

Shafran: No, no puedo pensar en nadie que en los tiempos modernos haya hecho algo como esto. Las otras comparaciones en las que puedo pensar serían el experimento de sífilis de Tuskegee, donde permitieron que todos contrajeran sífilis, los dejaron sin tratamiento, y por ello murieron horriblemente. O los casos del Agente Naranja, donde simplemente no trataron a las personas.

Cuando Lawrence Wright nos entrevistó para el New Yorker en 1995, recuerdo que me preguntó cómo me sentía con respecto a ser parte de un experimento. Me dio todos los nombres [de los científicos], y mi respuesta fue: Esto es como un experimento Nazi.

Ese artículo fue la génesis de un libro que escribió sobre los hermanos gemelos. No sabíamos que el primer capítulo era todo sobre Josef Mengele, quien experimentó con gemelos durante el Holocausto y les hizo cosas indecibles. El segundo capítulo fue sobre nosotros.

Kellman: Lo que sí sabemos es que el estudio fue financiado parcialmente por el gobierno.

Shafran: En algún momento nos mostraron un documento, una solicitud de subvención, que decía “estudio longitudinal sobre gemelos monocigóticos separados”. Tal vez necesites un diccionario para buscar “longitudinal” y “monocigótico”. Pero decía que el dinero era para separar a unos gemelos. Alguien lo supo cuando entregó el cheque.

Eddy, David, y Bobby. Cortesía de NEON.

Otro aspecto de esta historia es que debido a que los registros están sellados, nadie puede beneficiarse de los datos.

Wardle: Tienes razón. Después de los experimentos de Mengele en Auschwitz, hubo un debate sobre si la información debía usarse para salvar vidas o si era algo completamente podrido y sin ética. Hicieron muchas cosas horribles, y destruyeron todas esas vidas, pero nada bueno salió de eso.

Es difícil ver la película y no ser increíblemente crítico con este experimento y los científicos involucrados.

Wardle: Comprendo, probablemente más que la mayoría de la gente, el experimento y el contexto en el que se realizó. Estudié psicología en la universidad, y los años 50 y 60 eran algo así como el viejo y salvaje oeste. Hubo este cambio de paradigma en el que la psicología estaba tratando de establecerse como una ciencia legítima. Se llevaban a acabo todos estos experimentos, como el experimento de Milgram y luego el experimento de la prisión de Stanford. Hacían cosas que hoy en día consideramos totalmente antiéticas.

Me interesan las áreas grises del comportamiento humano. No me interesan las personas malvadas. Me interesan las personas buenas que hacen cosas malas. Incluso teniendo en cuenta el contexto histórico, [las personas involucradas en el Estudio de los gemelos] sabían que estaba mal lo que hacían, porque hemos visto evidencia de que se acercaron a otras agencias de adopción que les dijeron: De ninguna manera, no podemos separar a los gemelos y los trillizos. Eso está mal.

¿Tu comprensión de la naturaleza frente a la crianza ha evolucionado debido a este proyecto?

Wardle: Absolutamente. Al inicio creía fuertemente en la crianza. Me sorprendió descubrir cuánta influencia tiene el ADN. La idea de que puedas tomar decisiones en tu vida por razones que dependen de tus antepasados, sin que puedas evitarlo porque es algo inconscientemente, es desconcertante.

Pero la crianza es una forma de controlar eso. Como dice Larry Wright en la película, nos movemos en la dirección en que nuestros genes nos impulsan; pero en última instancia, la educación puede ser un contrapeso. El hecho de que seamos impulsados en una dirección no significa que estemos destinados a ser no sé, un sacerdote, un criminal o algo así. Pero es aterrador lo poderosa que es la genética, mucho más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado.

Aquí hay algo curioso: cuando los trillizos llegaron a nuestra primera reunión, llevaban los mismos zapatos. Y no había comunicación entre ellos [en ese momento.] Incluso hoy, llevan una playera polo similar. Ese tipo de cosas suceden todo el tiempo, y es muy extraño.

¿Crees que de haber sabido la verdad —sobre ser un trillizo, ser parte de un estudio, ser susceptible a alguna enfermedad mental— la vida hubiera sido más fácil?

Shafran: No puedo volver atrás, nadie puede. No se puede deshacer esto, pero tal vez si estuviéramos juntos, los puntos difíciles no habrían sido tan difíciles. No sabes qué daño has sufrido hasta que lo encuentras y, cuando lo encuentras, eso explica mucho.

Wardle: Ése es justo el punto donde se vuelve completamente antiético y no tiene justificación. Cuando tienes información sobre las personas que literalmente puede ser de vida o muerte y no la compartes con ellos, has cruzado una enorme línea roja. Pero la gente lo hace todo el tiempo. Cuando te concentras en una historia o un experimento es fácil perder la noción del daño que infliges. Pero esto realmente les sucedió a estos muchachos. Es su vida, no sólo una historia.

Sigue a Kara Weisenstein en Twitter.