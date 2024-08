La película de ‘Star Trek’ de Tarantino sería ‘como ‘Pulp Fiction’ en el espacio’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Quentin Tarantino ha jurado durante años que se retirará de la cinematografía después de su décima película y comenzará a escribir libros sobre guionismo o algo así, y ahora parece que tiene un plan para su último filme: la película clasificación R de Star Trek de la que tanto ha hablado. Tarantino recientemente habló con CinemaBlend sobre su plan de larga duración para la franquicia de Star Trek y confirmó que, si termina dirigiendo esta película, sería su última.

Videos by VICE

Supongo que tengo un ‘loophole’, si la idea era tener uno. El cual sería pensar: ‘Uhhh, supongo que Star Trek no cuenta. Puedo hacer Star Trek… pero, naturalmente, terminaría con una cinta original’. Pero la idea de hacer 10 no es crear un ‘loophole’. En realidad pienso que si fuera a hacer Star Trek, debería comprometerme a hacerla. Es mi última película. No debería haber nada de ingenuidad al respecto. No sé si voy a hacerlo, pero podría suceder.

Sin embargo, Tarantino solo dirigiría este proyecto. El guionista de Revenenat, Mark L. Smith, ha escrito el guión, inspirado en una idea de Tarantino. Por extraño que parezca que un escritor y director como Tarantino termine su carrera con una película que ni siquiera escribió, Tarantino dijo a Deadline que la película de Star Trek al menos compartiría algo de ADN con sus películas anteriores: básicamente sería algo como Pulp Fiction en el espacio.

De acuerdo con la declaraciones de Tarantino a Deadline:

Tengo algo que decir sobre Star Trek que que he estado esperando que alguien mencione. No sé si la haré o no. Tengo que averiguarlo, pero Mark escribió un guión realmente genial. Me gusta mucho. Hay algunas cosas en las que debo trabajar, pero realmente me gusta. Estoy molesto con Simon Pegg. No sabe nada de lo que está pasando y sigue haciendo comentarios como si supiera algo. Uno de los comentarios que dijo fue: “Bueno, miren, no va a ser ‘Pulp Fiction’ en el espacio”. ¡Sí, lo es! [se ríe con fuerza]. Si llego a hacerla, es exactamente lo que sería. ‘Pulp Fiction’ en el espacio. Ese estilo de ‘Pulp Fiction’; cuando leí el guión, lo sentí, nunca he leído una película de ciencia ficción que contenga este tipo de cosas, nunca. No hay una película de ciencia ficción que tenga esto. Y ellos dijeron, lo sé, por eso queremos hacerlo. Al menos es única en ese sentido.

Ahí lo tienen. Tarantino debe sentirse un poco nostálgico por la película que le mereció la Palma de Oro en 1994, ya que también describió Once Upon a Time in Hollywood como “lo más cercano que ha hecho a Pulp Fiction“.

Todavía no hay confirmación sobre si la película de Star Trek realmente llegará a la etapa de producción, o si una película espacial sobre crímenes ambientada en el Enterprise será en realidad la última película de Tarantino, pero parece que el director es serio sobre el proyecto, cuando menos. Tal vez finalmente lleguemos a descubrir cómo llama la Federación al cuarto de libra con queso. Mientras tanto, se espera que Once Upon a Time in Hollywood llegue a los cines el 26 de julio.