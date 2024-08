Las peores cosas que ha tenido que hacer la gente para conseguir un trabajo

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.



A finales del año pasado estaba buscando el trabajo soñado. Un reclutador se puso en contacto conmigo para ocupar un puesto en una de las principales redes de noticias. Me ofrecían el doble de mi salario actual, beneficios y un título nuevo y elegante. El proceso de la entrevista duró tres meses. Durante ese tiempo pasé por dos rondas de reuniones, preparé media docena de segmentos de muestra y realicé una prueba. Al final la empresa eligió a otro candidato. El hecho de que no me dieran el trabajo y que me haya esforzado por nada durante tanto tiempo fue decepcionante.

A pesar de las bajas tasas de desempleo, la competencia laboral a tiempo completo (trabajos con un salario decente, beneficios y fines de semana) es feroz. Los reclutadores tienen trabajadores potenciales que hacen de todo para demostrar sus habilidades. Es una realidad que los jóvenes, que no tienen un currículum largo o conexiones, tienen poca oportunidad de quedarse con el empleo y creen que su única opción son trabajos mal pagados y exhaustivos.

Hace poco, le pregunté a algunas personas qué es lo peor que les han pedido hacer para conseguir un trabajo. Puedes leer sus respuestas a continuación.

Usar cuenta personal de Twitter para beneficio de empresa

Cuando solicité el puesto de gerente de redes sociales, realicé una audición en Twitter en la que tuve que tuitear sobre una conferencia [de esta empresa] desde mi cuenta personal. Un montón de mis amigos se quejaron. Esto se prolongó durante dos semanas. –Kaitlyn Cinovskis

Trabajar tiempo completo sin paga

Una startup me pidió que pasara una semana entera trabajando en un proyecto de programación para ellos como una prueba. Claro, era para probar mis habilidades para programar, pero también querían probar mi disposición a trabajar de tiempo completo durante una semana sin que me pagaran. Este tipo de cosas puede ser común en compañías pequeñas de tecnología, y es difícil imaginar que alguien con una familia u otras obligaciones pueda trabajar durante una semana por la mera oportunidad de obtener un trabajo de programación. Obviamente, dije que no. –Kyle Erf

Pagar por capacitación

Una firma de redacción técnica me había llamado para una entrevista de trabajo. Me pidieron que pagara 1,200 dólares para tomar un curso sobre su método particular de escritura. Sin eso no me contratarían. Luego me explicaron que, incluso después de pagar el curso, no había garantía de que me contrataran porque podía ser que no me acoplara a su método. Lo pensé por un momento pero después salí corriendo. –Michael D.

Trabajar gratis durante un turno

Quería trabajar como mesero en este lugar y me pidieron que hiciera un turno de coctelería gratis. Incluía lavar todo y darle consejos al propietario al final de la noche. Nunca me volvieron a hablar. –Tristan B.

Levantar cosas pesadas

Soy masajista terapéutica. Mandé mi solicitud a un spa y me dijeron que necesitaba darle masaje a alguien de su equipo para demostrar que sabía lo que estaba haciendo. Hubo otra ocasión en la que me pidieron que levantara una bolsa de harina de 22 kilos para demostrar que podía cargar cosas pesadas, aunque eso no tenía nada que ver con dar masajes. –Natasha B.

Horas de evaluaciones psicológicas

Tuve que hacer ocho horas de evaluaciones psicológicas. Siete horas de pruebas psicológicas intensivas cronometradas sobre temas desde estilo de gestión hasta habilidades analíticas, más una entrevista de una hora con un psicólogo. Todo sin paga, obviamente. –Carolyn Winter*.

Convencer gente de cenar en restaurante

Una vez durante una entrevista de trabajo, el dueño de un restaurante me pidió que me parara en la calle. Quería ver si era capaz de convencer a cualquier persona de cenar en el restaurante. El propietario dijo que si podía hacer eso, me daba el trabajo. El mismo tipo solía darme 20 dólares si le gustaba mi ropa ese día –Jaclyn Ping*.

Improvisar juegos

Nos pidieron que hiciéramos juegos de improvisación en una entrevista grupal. Antes de comenzar, nos pusieron a ver un programa de televisión de juegos solo para inspirarnos. El trabajo era en un bar. –Kat Letwin.

Prueba de una semana

Tuve que someterme a una “prueba” de una semana gratis en una agencia de publicidad, después me pidieron que continuaría a prueba otra semana gratis. –Rouvan Silogix.

Entrevista grupal

Tenía 20 años y sentí la repentina presión de conseguir un trabajo. Solicité un trabajo de finanzas para el que no tenía ninguna preparación. Por alguna razón me pidieron que fuera a una entrevista. No sabía que la entrevista era grupal. De repente estaba sentado ahí con mi arete en la nariz y la playera más limpia que tenía junto con otros diez hombres con traje y maletín. Estos hombres tenían experiencia, un título y su orina estaba limpia. La única habilidad que yo tenía era que no me habían arrestado por fumar marihuana. A mitad de la entrevista nos dieron un descanso, me subí a mi auto y nunca regresé. Después me entere de que la compañía tenía un montón de problemas legales por prácticas comerciales fraudulentas, así que es una pena que me haya perdido de toda esa diversión. –Courtney Baka.

* Los nombres fueron cambiados.

