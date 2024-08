Cómo tener tu período menstrual sin arruinar el planeta

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Los periodos menstruales en general no son muy divertidos. Sangras una vez al mes por la vagina, y tienes que insertarte cosas para contener el sangrado y que no vayas dejando manchas por todo el piso. En ocasiones he tenido cólicos tan severos que tuve que ir al baño del trabajo, ponerme a gatas y gemir como una vaca dando a luz, para luego volver a mi escritorio y fingir que no pasaba nada. No es normal. Sé que los períodos también son la definición de normal y “milagroso” porque indican el potencial de una persona para crear e incubar una vida humana; pero a mí me parece una extraña recompensa.

Tampoco son muy buenos para el planeta. Esto no es culpa nuestra, obviamente. Hemos sido embaucadas para gastar mucho dinero en productos que: a) son una necesidad humana, y; b) contribuyen a contaminar el medio ambiente. De acuerdo con la Women’s Environmental Network [Red Ambiental de Mujeres], “los tampones, las toallas sanitarias y los protectores de ropa interior generan más de 200,000 toneladas de basura por año, y todos ellos contienen plástico —de hecho, las toallas sanitarias son casi 90 por ciento de plástico—, el cual termina en los vertederos o, peor aún, en los mares y ríos”. Por si fuera poco, los productos sanitarios no orgánicos están hechos de un algodón que ha sido rociado con pesticidas químicos, que a su vez causa estragos en la biodiversidad y puede provocar que los trabajadores del algodón sufran intoxicaciones potencialmente letales por pesticidas.

En un mundo ideal, las personas en sus períodos menstruales podrían tomarse unos días libres del trabajo o la escuela para ir a los spas especiales donde podrían sangrar libremente, ver las repeticiones de su serie favorita y tomar analgésicos. Pero vivimos en un sistema capitalista, bebé, así que eso no va a suceder pronto. Sin embargo, el planeta ya se está muriendo, así que si quieres tomar el problema en tus propias manos, aquí hay una guía sencilla para tener el período más ecológico posible, y que a la vez te ahorres algo de dinero en el proceso.

¿QUIERES OLVIDARTE DE LOS TAMPONES Y LAS TOALLAS SANITARIAS? ¡UTILIZA UNA COPA MENSTRUAL!

Como mencioné anteriormente, los tampones y las toallas convencionales no son los mejores para el medio ambiente. Tardan alrededor de 500 a 800 años en descomponerse. Para poner eso en perspectiva, si la reina de Inglaterra Ana Bolena, nacida en el año 1501, hubiera usado tampones, estos todavía estarían flotando en el océano en este momento.

La alternativa más conocida a estos pequeños asesinos de peces son las copas menstruales, embudos reutilizables hechos de silicón de grado médico que puedes doblar e insertar en tu vagina. Ya hay muchas marcas en el mercado, así que puedes elegir entre una gran variedad. Anteriormente publicamos una guía para el uso de las copas menstruales, pero para resumir: son mucho más fáciles de usar de lo que parecen, y no son tan dañinas para el medio ambiente como otros productos. Además, puedes llevar un pequeño cáliz de tu propia sangre dentro de tu cuerpo, que es lo más esotérico que he escuchado.

Natasha Piette-Basheer, gerente de la campaña ambiental de Women’s Environmental Network, concuerda en que la copa menstrual tiene muchos beneficios: “Dependiendo de la marca, una copa puede tener una vida útil hasta de diez años, a diferencia de los cientos de productos desechables que usarías en ese mismo tiempo. Tampoco tienes que cambiarla con frecuencia. Puedes usarla por hasta 12 horas continuas, porque puede contener mucha sangre”. Natasha también señala que son rentables. “Cuestan entre $11 y $30 dólares. Si haces cuentas de cuánto te estás ahorrando a lo largo de tu vida [en comparación con la compra mensual de productos desechables], es mucho”.

¿LAS COPAS MENSTRUALES NO TE CONVENCEN? ¡UTILIZA ALGO MÁS!

Si la idea de insertar un embudo de silicón en tu vagina no te resulta muy atractiva, también existen otras opciones. Cuando alguien me dijo que existían los calzones para menstruación, pensé… ¿qué? Todo este tiempo he estado caminando con tubos de plástico dentro de mi vagina cuando podría haber simplemente usado unos… ¿calzones?



“Los calzones para menstruación son geniales”, concuerda Natasha. “Son un invento más nuevo, con algunas marcas como WUKA, THINX y Modi Body. Es como si estuvieras usando cualquier otro calzón, excepto que pueden absorber la misma cantidad de líquido que cuatro tampones. Están hechos de un tejido que retiene la humedad, para que no te sientas mojada”. Como en el caso de la copa menstrual, agrega Natasha, puedes usar estos calzones una y otra vez. “Una vez que hayas terminado de usarlos, los enjuagas en el lavabo o la ducha, lo cual dispersa la sangre. Luego simplemente los pones en la lavadora con tu demás ropa”.

Dicho esto, si la idea de solo usar unos calzones especiales no te agrada… ¡puedes usar una ¡tanga para menstruación! O puedes probar las toallas reutilizables, que hacen lo mismo. “Son similares a los calzones para menstruación”, dice Natasha. “Pero tienen alas para sujetarse a tu ropa interior, como las toallas desechables. Por lo general, están hechas de material realmente absorbentes, ya sea algodón o bambú. Y dependiendo de la marca, pueden durar hasta cinco o seis años”.

Las toallas sanitarias reutilizables están disponibles casi en cualquier lugar, con marcas como Bloom & Nora, Earthwise Girls y Honor Your Flow que venden una variedad de opciones.

¿NO QUIERES USAR NADA REUTILIZABLE? ¡USA OPCIONES ORGÁNICAS Y LIBRES DE PLÁSTICO!

Tener un período menstrual amigable con el medio ambiente no significa necesariamente que tengas que usar el mismo producto una y otra vez. También hay algunos tampones y toallas desechables más sustentables para el medio ambiente, si eso es lo más óptimo para ti. “Hay marcas como TOTM que son orgánicas y libres de plástico”, me dice Natasha. “También hay marcas de tampones probadas como Natracare que se pueden compostar, si es que quieres llevarlo a ese nivel y tienes el lugar adecuado para hacerlo. También están OHNE y Hey Girls“. En otras palabras, nada tiene que cambiar realmente más allá de que escojas una marca en lugar de otra. ¡Fácil!

¿ESTÁS CANSADA DE USAR TODAS ESTAS COSAS? ¡MENSTRUA LIBREMENTE!

Yo también estoy cansada. Todo esto es engorroso, e involucra a mucha administración. ¿No sería mejor simplemente sangrar libremente cuando estás menstruando? Si te preocupa que la sangre termine manchándolo todo, quizás el mundo debería ser más amigable con el período menstrual en lugar de que tú seas más amigable con el mundo. El año pasado, la escritora Aurora Tejeida probó la menstruación libre (luego escribió al respecto), y según su relato no fue un desastre total. Aunque dijo que uso tampones durante los días de mayor flujo, el resto del tiempo estuvo bien, lo que significa que ha reducido su uso de tampones en casi dos tercios. Por lo que, aunque esto puede sonar desastroso y extremo a primera vista, en realidad no es tan caótico. Sólo menstrua libremente.

¿ME FALTÓ ALGO?

Para tener un período más ecológico en general, no es necesario que adoptes uno de estos productos y lo trates como un régimen estricto y limitante. Puedes mezclarlos, y hacer lo que se sienta bien para ti en el momento y, en general, ser consciente de lo que metes en tus pantalones. “Diríamos que hay que evitar los productos lubricados y/o perfumados, porque pueden ser contaminantes por los elementos químicos sintéticos que contienen”, dice Natasha. “Si dice ‘¡huele fresco, como una flor de cerezo!’, ¡eso es probablemente algo que debes evitar! E incluso si quieres mezclar los productos que usas, tal vez puedas usar productos reutilizables por la noche o estando en casa, lo cuál también marca una diferencia”.

Agrega también que tirar productos desechables en el retrete es algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. “Todo el plástico que se haya creado, en cualquiera de sus formas, va a durar siglos y siglos. Entonces, si las personas eligiera usar opciones más respetuosas con el medio ambiente… realmente ayudarían a reducir el daño ambiental, especialmente considerando que una gran parte de la población mundial menstrua”.

Puedes encontrar más información sobre lo que hace Women’s Environmental Network en su sitio, incluidos sus planes para la “Semana de Acción Medioambiental” que se llevará a cabo del 12 al 19 de octubre. También tienen muchos códigos de descuento en su sitio web para productos reutilizables y orgánicos, libres de plástico, por si deseas comenzar.

