Personas ciegas nos cuentan cómo experimentan atracción sexual

La atracción sexual tiene usualmente algún tipo de componente visual. Incluso si te ves a ti mismo como el ser humano menos superficial del planeta, diciéndole a las personas que conoces en bares que estás buscando a alguien con quien puedas establecer una conexión profunda y conmovedora, yo apostaría que te acercaste a esas personas basado, en parte, en cómo se ven.

Entonces, ¿qué pasa con las 255.000 personas en el Reino Unido que están registradas como ciegas? Existen obviamente otras influencias que todos compartimos que causan que nos enamoremos de las personas a lo largo del tiempo, pero, ¿qué reemplaza a esa atracción cruda, instintiva que, para muchas personas videntes, se basa únicamente en la apariencia?

Hablé con el escritor de viajes Tony Giles, la artista y fisicoculturista Claire Lawrence, la vlogger de maquillaje Lucy Edwards y la atleta Selina Litt, todos ellos ciegos, para averiguarlo.

Selina Litt

Las personas ciegas no pueden admirar la belleza de alguien desde el otro lado de la habitación, hacer contacto visual, o leer el lenguaje corporal. Esto significa que necesitamos interacción directa con una persona antes de que podamos experimentar atracción sexual. Uno de los más grandes conceptos erróneos sobre nosotros es que tocamos las caras de las personas para identificar los rasgos faciales y decidir si nos gustan o no. Esto no ocurre. Para mí, la atracción sexual está basada primariamente en el instinto. Mi cerebro usualmente decide si me gusta una persona o no dentro de cinco segundos.

Yo creo una imagen en mi cabeza de cómo pienso que una persona podría verse. Puede ser completamente inexacta, ya que soy incapaz de verificarlo de cualquier forma. Es como cuando uno habla con alguien por teléfono y se imagina cómo podría lucir. A pesar de que físicamente no puedo ver a la persona, la imagen mental que tengo en mi cabeza influencia mi visión de ella.

Tienden a atraerme más las personas que son más altas que yo, pero yo solo mido 1’52, así que eso no suele ser un problema. También soy deportiva, así que me inclino a otros que compartan un estilo de vida saludable. También soy graduada en Lenguas, así que me gusta un hombre que pueda usar el lenguaje elocuentemente. Los hombres pueden mejorar su sex appeal al invertir en una loción para después de afeitar que huela bien o en gel de baño, así que, supongo que los olores juegan un papel en cierta medida.

Tony Giles

Tony Giles en Omán. Tony tiene un libro sobre viajar por el mundo siendo ciego que puedes comprar aquí.

Yo experimento atracción sexual hacia las personalidades de las chicas. Me atrae lo que dicen, la forma en que lo dicen, su voz, acento, etc. Algunos acentos regionales son más estimulantes que otros. El acento inglés de Birmingham me desanima de inmediato.

El contacto físico también suele jugar un papel más dominante en la atracción sexual para las personas invidentes. Yo le presto atención a la suavidad y/o tersura de la piel de alguien, y la sensación de su cabello, especialmente si es largo. Cuando fantaseo, mi mente conjura imágenes visuales y pienso en mujeres con cabello oscuro. Esto puede provenir del hecho de que, a pesar de que nací ciego, fui capaz de ver imágenes en blanco y negro cuando estaba pequeño.

Usualmente estoy sujetando la mano o el codo de alguien para que me guíe, y puedo percibir la altura, peso, y estructura ósea de una persona. Las mujeres con brazos delgados y cintura pequeña son menos atractivas para mí que esas con más forma en su silueta. También me gusta la sensación de determinadas telas en una mujer. Las texturas suaves son más estimulantes. Me gusta la sensación de la seda y el satín y también del encaje y el cuero. El sonido de tacones altos en suelos duros también me excita.

Yo creo que algunas personas simplemente asumen que las personas ciegas no sienten ninguna atracción sexual, lo cual es demente. Yo he estado en una relación sexual por nueve años y existen personas ciegas que tienen relaciones sexuales felices y exitosas alrededor del mundo.

Claire Lawrence

Yo encuentro extremadamente atractivo a un hombre con olor agradable y buena voz. También soy muy táctil y me apoyo en el tacto para mapear las cosas, incluyendo los cuerpos. Soy fisicoculturista, así que me gusta que un hombre se sienta bien. Cuando era más joven, nunca me hubiera ido con el chico deportivo, orientado al fitness, pero ahora que soy una atleta ese es el tipo de personas que preferiría, ya que tendríamos intereses comunes. También soy más sexualmente atraída a la imagen de un cuerpo en forma, pero, ¿quién no?

Me atraen los elementos de la forma física de otras personas que están presentes en mi propio cuerpo. Me encanta la sensación de mis hombros y espalda, y los músculos de mis piernas. Si me fuera a poner física con alguien, quisiera que se sintiera igual de bien, si no mejor.

La forma en que alguien huele también me conecta con esa persona. Puedo excitarme con una fragancia y, viceversa, algunos aromas masculinos pueden revolver mi estómago. Yo entreno en un gimnasio todos los días y me enfrento usualmente a algunos chicos que huelen desagradable. Podrían ser Idris Elba, pero oliendo así, igual diría “no gracias”.

Lucy Edwards

Yo conocí a mi prometido, Ollie, antes de perder mi visión, así que sé cómo luce, pero la naturaleza de mi atracción sexual hacia él ha cambiado ahora que soy ciega. Ahora funciona en un nivel más emocional. Me gusta el lenguaje obsceno, y el olor también es un factor importante. Me encanta que use una loción para después de afeitar que huela bien y el aroma de su camiseta cuando se lava con lavanda.

Cuando se trata de celebridades, encuentro las voces atractivas, y siempre le digo a Ollie que me gustan los actores con acentos irlandeses. También ahora tomo más seriamente las opiniones de mi hermana, y ella me deja saber si una celebridad es atractiva o no. Algunas personas asumen que las chicas ciegas gustarán de cualquiera solo porque no podemos ver, pero esto es incorrecto. En años recientes, cuando las personas me coquetean en bares, me he cuestionado en ocasiones si es porque ellos creen que ser ciega me hace fácil. Esto simplemente no es cierto.

