Artículo publicado originalmente por VICE Australia.



¿Las personas mayores son atractivas? Como alguien joven, la respuesta simple parece ser ‘no’. Las personas mayores no son atractivas. En el mejor de los casos, son “lindas”, a veces, incluso son “adorables”, por lo regular son “encantadoras”. Al parecer, el ser atractivo es algo que tiene fecha de caducidad, y la mayoría de la gente concordaría en que entre las edades de 30 y 50 todo se echa a perder.

Entonces, lo repito, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? ¿La belleza no es algo subjetivo? ¿Algo que se relaciona con la edad y experiencia del espectador? Los gustos cambian, maduran, y las cosas que te resultaban atractivas a los 20 años pueden ser completamente distintas a las cosas que te gustan en tus años crepusculares.

Para averiguar lo que realmente piensan los ancianos, salimos a las calles a preguntarles. ¿Las personas mayores encuentran atractivas a otras personas mayores?

Mick, 89, exentrenador de caballos y minero

VICE: ¿Te parece atractiva la gente de tu edad, Mick?

Mick: Sí, están bien, pero siempre estoy buscando a alguien más joven.

¿Más joven?

Sí, se ven mejor. Puedes encontrar varias mujeres mayores a mi edad, pero creo que tienen que tener menos de 50 años para hacerme voltear a mirarlas. No las encuentras en casa: tienes que salir un poco para encontrar una en almuerzos y cenas.



¿Qué crees que hace que una mujer más joven sea más atractiva que una en tu rango de edad?

Bueno, creo que las mujeres más jóvenes se arreglan un poco mejor: se peinan y tienen más energía. Se ven más arregladas.



Margaret, 82, presidenta del club de tazones

Hola, Margaret, ¿la gente de tu edad te parece atractiva?

Nunca los veo porque creo que me veo horrible, así que no quiero avergonzarlos.

¿Qué crees que hace o que no hace atractivas a las personas de tu rango de edad?

Creo que muchas de las personas mayores usan demasiado maquillaje. Son borregos disfrazados de corderos.

¿Alguna vez has visto a alguien más o menos de tu edad y pensado que era atractivo o sexy?

Realmente no. No veo a nadie que sea realmente atractivo, a mi edad. Tal vez cuando eres más joven. Pero por favor, que se laven la cara con jabón. Eso es lo que siempre me decía mi abuela.

¿Te parecen atractivos los hombres o las mujeres más jóvenes?

Realmente no. No me molesto en mirarlos para nada.

Daniel (Danny), 88, exmaestro de música y trombonista

¿Te parece atractiva la gente de tu edad?

Algunos son atractivos. Mi esposa es muy hermosa y tiene 86 años. Su apariencia, su forma de ser y su naturaleza me resultan muy atractivas.

¿Alguna vez ha habido un momento en el que hayas pensado que ella se veía particularmente sensual?

Hay muchos momentos en los que pienso eso. Preparo el desayuno todas las mañanas para demostrarle que creo que es sexy; mientras tanto, ella se queda en la cama. Como no puede manejar el microondas, yo soy quien prepara la avena. Lo que más me resulta atractivo es su naturaleza.

¿Cómo conociste a tu esposa?

Una de sus amigas salía con un hombre del equipo del Canal 9. Ella le dijo que había un hombre al que debía conocer y que seguro le gustaría, y el resto es historia. Historia antigua.

Rosalie, 75, trabajadora comunitaria voluntaria

Hola, Rosalie, ¿la gente dentro de tu propio rango de edad te parece atractiva?

¡Sí! ¡Muy atractiva! Yo fui como tú alguna vez. Tenía 76 cm de busto, 61 cm de cintura, 86 cm de cadera: tenía la figura de un reloj de arena, querida, y a medida que envejeces, a medida que llegas a los 75, dejas atrás todo eso. Ya no tengo 25 años, pero estoy bastante bien, aunque me estoy poniendo canosa; sin embargo, a esta edad aprendes a amar a las personas y la vida. A los 70 años, te encuentras más relajado, te tomas tu tiempo, te diviertes y realmente te das cuenta de que la belleza está en el ojo del espectador. La belleza está adentro. Nuestra generación ve la belleza en el interior.

Cuando hablo con los jóvenes, cuando hablo contigo, eso me hace sentir joven, querida. He tenido tres matrimonios, así que te aconsejo esto: espera al correcto. Una relación donde juntos compartan todo.

¿Qué crees que hace que las personas de 70 años sean más o menos atractivas que las de 20?

Yo no veo esas cosas. No me comparo porque amo a la gente. No tengo espíritu crítico; veo belleza en todos. Venos a nosotros los mayores, estamos aquí para compartir nuestras historias con tu generación. ¿No ves que todavía soy joven y que no me olvidarás? ¡No eres viejo a los 75 si no piensas como alguien viejo! ¡Amo a los jóvenes, porque me mantiene joven!

Sally, 73, exmecanógrafa

¿Te parece atractiva la gente de tu edad?

Supongo que sí, algunos de ellos.

¿Tu esposo te parecía atractivo hasta antes de fallecer?

Absolutamente. Nos conocimos cuando teníamos 14 años, solíamos nadar mucho y él era surfista, por lo que se mantenía en buena forma.

Mientras iban madurando, ¿hubo algún momento en que pensaras que él era sexy?

Siempre pensé eso de él, sí.

¿Hoy en día te parecen atractivas las personas jóvenes o las mayores?

Creo que la mayoría de las personas son realmente atractivas. Pero la cualidad más atractiva de una persona es la forma en que se comporta: si es o no cortés.