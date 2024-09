Las mejores fotos de VICE del 2014

Foto por Sara Cwynar, del número especial de fotografía de VICE de 2014

Como editor fotográfico de la página web que estás viendo y de la revista impresa de VICE, cada día veo cientos, si no miles de fotografías. Un día intenté contar cuántas imágenes tenía que examinar con ojo crítico antes de las doce, pero me empezó a entrar mareo de tanto contar y lo dejé. Entre tanto caos visual, hay un puñado de fotos del año pasado que se han quedado grabadas en mi retina. Como si fueran mis canciones favoritas, evoco estas imágenes cuando el mundo me recuerda a ellas o cuando quiero volver a verlas. Parafraseando al legendario fotógrafo Thomas Roma en una entrevista que le hice en 2014, «La música es arte y siempre está ahí cuando la necesitamos. Cuando una relación acaba o cuando nos enamoramos, cuando estás confuso o cuando te han jugado una mala pasada. Hay una canción para cada una de esas situaciones. Pues yo creo que lo mismo puede aplicarse a la fotografía: hay fotos que me vienen a la mente según mi estado de ánimo».

Aquí os dejo las mejores fotos de VICE de 2014, o al menos las fotos que más acuden a mi memoria por una u otra razón. Muchas de ellas fueron hechas especialmente para nosotros, mientras que otras tuvimos el privilegio de presentarlas por primera vez o de incluirlas en algún contenido. Gracias a todos los grandes artistas que han contribuido con su trabajo para VICE durante el 2014.

Foto por Awol Erizku, de Poder, en el especial de moda de 2014 de VICE

Foto por Jacqueline Silberbush, de las fotos de la Policía de Nueva York durante una manifestación

Foto por Frederick Paxton, de VICE News. Embedded with the Islamic Front in Aleppo

Foto por Contact Press Images, del especial de fotografía de 2014 de VICE

Foto por Zak Arctander, del especial de fotografía de 2014 de VICE





Fotos por Chris Steele-Perkins / Magnum, de Strangeways Here We Come

Foto de Bruce Gilden / Magnum, de El rostro de Camden



Portada del especial de Wall Street por Michael Marcelle

Foto por Hobbes Ginsberg, de ‘MATTE’ Magazine Presents

Foto por Cheyenne Sophia, de Being Gay Is Beautiful in Oakland

Foto por Pawo Choyning Dorji, de Samsara Is a Movie

Foto por Philip Heijmans, de Fire from Above

Portada del especial Sudán del Sur, por Tim Freccia

Foto por Tim Freccia, de Ebola: Disease Without Borders

Foto por Morgan Ashcom, de Mossless in America

Foto por Aneta Bartos para su serie Dad

Foto por Kathya Landeros para Mossless in America



Foto por Tammy Mercure, de Coondoggin’ with Tammy Mercure

Foto por Walter Pearce, de Walter Pearce’s Photo Diary

Foto porAmy Lombard para My Week with Sydney

Foto por Amanda Dandeneau para My Parents Had a Party

Foto por Jaimie Warren del especial de fotografía 2014

Fotos por Laurie Simmons (izquierda) y Jimmy DeSana (derecha) del especial de fotografía de 2014

Portada del especial de fotografía de 2014 por Michael Bühler-Rose

Foto por Thomas Albdorf del especial de fotografía de 2014

Foto por Dana Giacchetto para El verdadero «Lobo de Wall Street»

Foto de Curran Hattleberg para Mossless in America

Foto de Allen Frame para Goodbye David Armstrong

Foto de Annette-Lamothe Ramos para el especial de moda de 2014 de VICE

Foto de Robert Melee para A Dozen Roses

Foto de Scott Alario para What We Conjure





Foto de Ol’ Skool Sean para Barbershops of Brooklyn



Foto de Esa Ylijaasko Under the Clouds of Süleymaniye



Foto de Juan Madrid para Mossless in America

Foto de Spot para Desolate Photos of 1970s LA

Foto de Blondie para Los primeros días del punk a través de la lente de David Godlis

Portada del espacial Profiles de Nick Veasey

Foto por Pierre Winther, de Semana Santa en Sevilla

Foto de Thomas Roma para The Waters of Our Time

Foto de Rose Marie Cromwell para Letters From a Lost Weekend

(Izquierda) Foto de Miyako Bellizzi para Hood Housewife (derecha) Foto de Bobby Viteri para Crooked Conduct

Foto de Elizabeth Renstrom para Tuning the Human Instrument

Foto de Maurizio Di Iorio para Papichulo



Foto de Pacifico Silano para Leather Grandaddies

Foto por Dylan Collins, de su trabajo en Gaza para VICE News

Foto de Porter Robinson por Sam Clarke para la sección Artist of the Year de THUMP





Foto de Lara Shipley para Mossless in America

Foto de Jamie Taete para Tu pueblo es un paraíso: Los Ángeles





Foto de PIXY para ‘MATTE’ Magazine Presents

Foto de Ben McNutt para Wrestling Is Gay

Foto de Chris Maggio para Male Chef on MUNCHIES



Foto de Brian Finke para US Marshalls





Foto de Peter Funch para Last Flight

Portada del número de La resistencia a evolucionar, por Neil Winokur

Encontrarás más fotos en VICE.com/es/photos

Sigue al Editor de fotografía de VICE, Matthew Leifheit, en Twitter.