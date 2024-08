La policía no pudo encontrar el cadáver de un hombre debido a Google Maps

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Señalan la fe ciega en Google Maps como la causa de que la Policía de Queensland, en Australia, no hubiera podido localizar el cadáver de un hombre a pesar de que sus restos permanecieron dentro del “área de búsqueda” en su propiedad durante 18 meses completos. Darrell Simon, de cuarenta y seis años, fue visto por última vez en la casa de su novia, unos 80 kilómetros al oeste de Brisbane, en noviembre de 2014. Esto sucedió una semana antes de que la policía lanzara lo que consideraron una búsqueda completa dentro de la propiedad de Darrell, cerca de Laidley Creek West, utilizando mapas impresos de Google Maps como guía.

Tanto esa búsqueda como una segunda que se llevó a cabo más de un año después en la propiedad fracasaron en su objetivo de localizar el cuerpo de Darrell, y no fue hasta mayo de 2016 que sus restos finalmente fueron hallados: no por la policía, sino por los nuevos dueños del lugar, reportó The Australian. Ahora, el fiscal estatal adjunto John Lock ha presentado un informe que sugiere que la policía habría encontrado el cadáver de Darrell mucho antes de no haber confiado en los datos inexactos de Google Maps.

El error se debió a que Google Maps marcó incorrectamente los límites de la propiedad, lo que significó que los equipos del Servicio de Emergencias del Estado (SES) terminaron haciendo la búsqueda solo en la mitad de la propiedad.

“El hecho de que la búsqueda se realizara solo en una mitad de la propiedad fue muy lamentable y no debió ocurrir”, dijo el médico forense en su informe, señalando que la demora de año y medio en encontrar el cuerpo de Darrell “agravó el dolor de su familia y amigos, en particular el de su padre [Lawrence Simon]”. Además, dio lugar a especulaciones sobre los motivos de la desaparición de Darrell. Lawrence llegó a pensar que la muerte de su hijo era algo “sospechosa y que tal vez alguien más podría haberle hecho daño, posiblemente debido a una disputa por dinero”. La policía también tuvo sospechas de que tal vez alguien le jugó sucio a Darrell.

La investigación forense, finalizada el mes pasado, descubrió que, de hecho, Darrell se había quitado la vida dentro de la propiedad a causa de problemas financieros.

“Uno se pregunta si de haber encontrado el cadáver de Darrell durante la primera búsqueda policial el 23 de noviembre de 2014, habrían surgido especulaciones tan inútiles y, a veces, claramente difamatorias y falsas”, dijo el forense. Sin embargo, también indicó que incluso si la policía y los voluntarios del grupo de búsqueda hubieran registrado toda la propiedad, es posible que la espesa vegetación les hubiera impedido localizar los restos de Darrell, informa la BBC.

No obstante, el informe del forense señala el hecho de que Google Maps es “menos útil” que otras herramientas que están a disposición de la policía. Se le sugirió a policía de Queensland usar sistemas de mapeo y GPS de alta resolución, y comunicarse de manera más efectiva con el SES, para coordinar y realizar de manera adecuada las búsquedas de personas desaparecidas.

