Por qué en ‘Rick and Morty’ hay tantas bromas sobre incesto

En el segundo episodio de Rick and Morty, el abuelo Rick lleva a Morty al subconsciente de su profesor de matemáticas, y encuentran una cámara sexual demoníaca donde la represión fetichista se castiga con la muerte. En el interior, una versión dominatriz de fantasía de la hermana de Morty se les acerca y les propone un «sandwich intergeneracional«. La repulsión que nuestros dos héroes sienten es evidente y terminan peleando contra un centauro que hace cumplir la regla de «no represión fetichista». Esa es la primera de muchas bromas incestuosas a lo largo de la serie. Pero, ¿cuál es el impacto de un programa tan popular que bromea con frecuencia sobre un tema que a la mayoría de la gente, incluso a los fanáticos del programa, le resulta desagradable?

Los cocreadores Dan Harmon y Justin Roiland le dijeron a VICE en 2015 que el secreto de la comedia es hacerte reír a ti mismo, y el incesto es un tema que a ambos les parece gracioso. En una grabación de 2016 de su podcast Harmontown, Harmon emite una diatriba de diez minutos sobre el porno incestuoso para terminar rapeando sobre el porno de mujeres infieles. «Los tabúes te llevan a cruzar el umbral hacia un mundo en el que puedes convertirte en un animal puro», dijo al final. «No quiero pensar en mi hipoteca. No quiero pensar en la policía. No quiero pensar en joder a Bill Maher. No quiero pensar en Jay Leno. No quiero pensar en los Froot Loops. No quiero pensar en limpiar las alcantarillas. Quiero pensar en coger, coger coger,coger, ¡COGER! Y ése es el propósito de los tabúes, desafiar a tu sistema».

Uno de los últimos episodios del programa Community de Harmon en Yahoo estuvo dedicado a un matrimonio incestuoso. En «Wedding Videography«, la pandilla asiste a la boda de un antiguo personaje secundario y, sin querer, revela que éste se va a casar con su prima. Termina con una nota positiva sobre el incesto, seguida inmediatamente por un video de «descargo de responsabilidad» de alguien que dice haber escrito las escenas de incesto. «Me dijeron que me permitirían abordar el tema con una condición», dijo el hombre que se presentó como Briggs Hatton. «Al final del episodio, debo aparecer e identificarme como el escritor». Algunos Redditors identificaron al hombre en la pantalla como un actor, por lo que Harmon pudo haber sido responsable de todo esto.

El incesto continúa surgiendo una y otra vez en Rick and Morty. Los fanáticos se congregan en apoyo a una versión de Morty que usa lentes y a la que cariñosamente llaman «Specs», quien desea en voz alta que «el porno incestuoso sea más atractivo para las masas«. En el penúltimo episodio de la tercera temporada, Beth, la madre de Morty, lucha contra un ejército de criaturas caníbales de fantasía creadas incestuosamente. El incesto es el blanco de muchos chistes en este episodio, pero extrañamente no es lo más repugnante del show. El asesinato y el canibalismo lo son. Este episodio parece haber sido diseñado para mostrar lo repugnante que es la violencia, a pesar de ser más aceptable en el entretenimiento popular que los fetiches. Escenas como esta contribuyeron a nutrir a una gran comunidad artística de fanáticos del porno incestuoso de Rick and Morty, de la cual les hablamos en otro artículo reciente.



Harmon hizo algunos comentarios sobre la comunidad de pornografía incestuosa de Rick and Morty para nuestro artículo, e incluimos lo más destacado en el mismo. Pero vale la pena compartir su respuesta completa. Arroja luz sobre la filosofía de sexualidad subversiva que permea a una serie venerada por un ejército de fanáticos entusiastas. Lo cuestionamos acerca de un tweet de 2015 en el que Roiland dijo: «En muchas realidades, Morty y Rick ESTÁN en una apasionada y saludable relación romántica. Tal vez hagamos un episodio al respecto».

Harmon respondió:

«No quiero vivir en un universo donde el slash de cualquier tipo sea ilegal. Creo que es muy importante que las personas que tienen pensamientos tabú puedan expresarlos de una manera que no perjudique a nadie. Pero creo que es igual de importante que las personas a quienes esto les resulta desagradable puedan expresar también esa repugnancia. Espero que nadie llegue a tener tanto poder sobre los otros que los pensamientos tabú sean impuestos a la gente o que sean supervisados por drones que te penalicen por tenerlos. Como un nerd de buena fe que juega a las cartas y que es un pervertido que aboga por la fantasía, nunca, nunca desearía que existiera un internet donde las palabras escritas, aunque describieran incluso las más oscuras fantasías, estuvieran vetadas en alguna forma. Aunque la falacia de la pendiente resbaladiza o el efecto dominó es una falacia, no quiero vivir en el mundo de Stargate donde no está permitido dibujar ciertas formas en la arena porque descifraríamos nuestros cerebros. Ahí tengo un gran detonante. Cualquier actitud cercana a la represión fetichista, sin importar cuán tabú sea, no puedo permitirla .

«Me doy cuenta de lo fácil que es cuando abordo un tema tan candente: entro en un campo minado con tan sólo responder esta pregunta. No quiero que nadie se avergüence nunca de sí mismo o de sus propios pensamientos. Pero esa es una respuesta diferente a, ‘¿Estoy de acuerdo en que hay un universo donde esto está sucediendo?’ [ risas ]. Siento que mi respuesta a esa pregunta pesa demasiado. Quiero decir, como un ser humano más y no como la persona que creó a Rick and Morty, ¿por qué elegir la faceta de hacer que alguien se avergüence tanto de sus pensamientos que deje de expresarlos? Pero cuando me pongo mi sombrero de productor de Rick and Morty otra vez, lo cual me da mucho poder —nunca he hecho ningún juicio en mi vida, pero me estoy dando cuenta de que esa faceta tiene demasiado poder—, mis declaraciones cobran importancia y son copiadas y pegadas en forma tal que dañan a las personas».

En este contexto, queda claro que los chistes incestuosos de Rick and Morty no son sólo para hacer reír, aunque Roiland claramente saca provecho del tema. Los chistes sobre incesto aparentemente tienen como motivación principal dar visibilidad al aspecto fetichista humano.

Harmon reconoce en su declaración el poder y la influencia que ahora ejerce como creador de un programa tan popular con una base de fans muy entusiasta. Ha llegado a aceptar su nueva relevancia de una manera muy pública, desde su tendencia a bloquear a la gente en Twitter en lugar de discutir con ella, hasta su disculpa pública con la escritora Megan Ganz por acosarla sexualmente en el set de Community.

Cuando se trata de la luchar contra la represión fetichista, Harmon es la clase de líder que predica con el ejemplo. Presenta incluso los fetiches más tabú como algo con respecto a lo cual se puede sentir curiosidad. En Rick and Morty, entre los factores que excitan a Rick parecen estar los planeadores y el Tío Sam. En un episodio reciente de Harmontown titulado Necrophilia Questions, Harmon y los coanfitriones Jeff Bryan Davis, Spencer Crittenden y Rob Schrab pasan más de 20 minutos discutiendo si el hecho de excitarse con las personas muertas es un fetiche aceptable. «Tengo preguntas sobre la necrofilia, pero no tienen nada que ver con reprimir a nadie», dijo. «La regla más sana y sencilla es no reprimir a la gente si su fetiche no implica que haya alguna víctima. La necrofilia es un terreno difícil en ese sentido. Una persona muerta no puede dar su consentimiento y tiene seres queridos, no sé».

Aquí, la radical actitud libre de juicios de Harmon reconoce que en el mundo hay necrófilos reales que tienen que enfrentarse a estas preguntas.

Incluso cuando Harmon tuitea sobre las polémicas que genera Donald Trump, sus sentimientos con respecto a la represión fetichista se evidencian en un hilo sobre el supuesto video de la lluvia dorada del presidente estadounidense.

Rick and Morty acumuló 3 millones de espectadores en 2017. Sus fanáticos idolatran a sus personajes, se visten como ellos, gastan mucho dinero en su mercancía e incluso crean foros en línea para las personas que se identifican con sus personajes. Los mensajes subyacentes de un programa con una base de seguidores como esa pueden tener un gran impacto, por lo que es importante conocer el origen de sus creadores.

Dicho todo esto, Harmon no es un típico modelo a seguir. Si bien fue ampliamente elogiado por sus disculpas a Ganz y a pesar de que ella lo perdonó públicamente, eso no borra su comportamiento predatorio. Tiene historial de ser un orgulloso cretino que se disculpa cuando lo descubren. A juzgar por el número de bromas sobre terapia en sus shows en vivo —y el episodio de Rick and Morty dedicado a ello—, al parecer Harmon todavía está lidiando con ese tipo de problemas. Su disposición a involucrarse en asuntos que son tabú permea Rick and Morty. Su postura antirepresión fetichista está ligada directamente al éxito del programa, ya sea contribuyendo a su excepcional éxito o propagándose como resultado de ese éxito.

De cualquier manera, vale la pena que cualquier fan o detractor que espere ansioso el estreno de la cuarta temporada de Rick and Morty analice a profundidad lo que Harmon y Roiland han dicho sobre el porno incestuoso y los fetiches.

