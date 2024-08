Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

La visión del padre sensual en el parque, empujando la carreola con una sola mano, es sinónimo de ‘DILF’, el término menos popular que se corresponde con el ubicuo ‘MILF’ (el tercer término más buscado en PornHub en 2018). El fenómeno del ‘papá sensual o DILF’ ha disparado su popularidad en los últimos años. Una búsqueda rápida de DILF en Google arroja 5,860,000 resultados, y las cuentas de Instagram como dilfs_of_disneyland cuentan con cientos de miles de seguidores. Además, de acuerdo con los datos de 2016 de PornHub, “las mujeres tienen 96% más de probabilidades de buscar ‘papá’ y ‘papito’ en comparación con los hombres”.

Videos by VICE

Pero ¿por qué la fantasía del papá sensual atrae a las mujeres?, ¿es alguna combinación embriagadora de problemas no resueltos con la figura paterna, el hombre mayor, el proveedor?, ¿o se trata simplemente de una reconfiguración del antiguo orden patriarcal? ¿Por qué el hombre lleno de niños, y con todas las complicaciones que eso conlleva, de repente es un prospecto atractivo? La Dra. Cory Pedersen, psicóloga del desarrollo que trabaja en el laboratorio de investigación de Las observaciones y la investigación sobre género y sexualidad importan (O.R.G.A.S.M.) en la Universidad Politécnica Kwantlen de la Columbia británica (un laboratorio dedicado al proceso científico en el campo de la sexología) ha tratado de cuantificar las respuestas a la pregunta sobre el fenómeno del DILF. Su estudio, The Appeal of the DILF [El atractivo del padre de familia o DILF], presentado en la Sociedad para el Estudio Científico de la Sexualidad en Montreal el año pasado, tiene como intención definir por qué las mujeres se sienten atraídas por los padres de familia, y si estos padres resultan más atractivos para las mujeres que otros hombres igualmente atractivos pero sin hijos.

VICE: ¿Qué fue exactamente lo que tomó en cuenta tu estudio del fenómeno del DILF y qué estabas tratando de averiguar?

Cory Pedersen: Estábamos viendo qué factores pueden hacer que los hombres mayores sean más atractivos para las mujeres. Probablemente conozcas el fenómeno de las MILFs, y ahora hay un interés creciente en los DILFs, pero no hay literatura empírica sobre qué es un DILF, qué lo hace un DILF, y qué tiene de atractivo en particular. Realmente no teníamos ninguna hipótesis porque no hay investigación al respecto, por lo que estábamos explorando qué factores pueden hacer que un DILF sea atractivo para las mujeres.

Reclutamos a nuestras participantes y las asignamos aleatoriamente a una de dos condiciones. Una de las condiciones, la condición del perfil DILF, consistió en presentarles a las participantes la imagen de un hombre maduro y atractivo, con apariencia de tener unos 45 años. Les dijimos: Este es Jason, es un empleado de 45 años con dos hijos, y un conocido mutuo los presentó recientemente. La otra condición consistió en presentar exactamente la misma imagen del mismo hombre, y decir: Este es Jason, es un empleado de 45 años y los presento recientemente un conocido mutuo. Entonces, en una de las condiciones, les mostramos a Jason a las participantes y les dijimos que tenía hijos, y en la otra condición, no hubo hijos.

Lo que esperábamos encontrar aquí, dada esa diferencia, es si las mujeres se sentirían más atraídas por el hombre con hijos. Lo cual sugeriría que la atracción por los DILFs tiene algo que ver con el hecho de que tienen hijos. O, en el caso de que se sintieran atraídas por el Jason sin hijos, eso sugeriría que el hecho de que sea un hombre mayor es lo que lo hace atractivo

Les pedimos a las participantes que evaluaran el atractivo de Jason con una serie de cualidades; características como la masculinidad (por ejemplo; Jason es fuerte, Jason es atlético). Otras cosas relacionadas con su emotividad (¿es cálido? ¿Es empático? ¿Es amable?), y algunas más relacionadas con su sociabilidad (¿cuánto le gusta salir? ¿Cuánto le gusta divertirse?). Les pedimos que indicaran en qué medida estaban de acuerdo con esto, tomando como base esta información y el perfil.

Lo que encontramos fue que, cuando Jason fue descrito como un hombre con hijos, las mujeres le dieron calificaciones más altas en el área que denominamos “emotiva”; las cosas relacionadas con ser cálido, empático, diligente, amable, divertido. El Jason sin hijos obtuvo calificaciones más altas en cualidades de sociabilidad; por lo que al parecer, le gusta divertirse y viajar, es espontáneo. No hubo diferencias entre las condiciones con respecto a las medidas de cosas como la masculinidad (fuerte, guapo, etc.).

En general, descubrimos que el Jason con hijos obtuvo calificaciones más positivas en sus atributos que el Jason sin hijos, lo que sugiere que tener hijos es lo que vuelve más atractivo a Jason.

¿Crees que es una cuestión de preselección? ¿Ya ha criado niños, lo que significa que sería un buen padre para los míos? ¿O más bien buscaban un encuentro de corta duración?

Les preguntamos a las participantes por cuánto tiempo estarían dispuestas a involucrarse en un encuentro sexual de corto plazo con alguno de estos hombres (dependiendo del grupo en el que estuvieran), o en qué medida les interesaría tener una relación a largo plazo con él. Y no encontramos diferencia entre los grupos.

Así que, a corto y largo plazo, calificaron a ambos hombres como igualmente atractivos. Entonces, lo que sospechamos es que lo que las mujeres realmente valoran en una pareja son las cualidades emocionales (ser gracioso, amable, generoso, amoroso). Cuando los hombres tienen hijos, nuestra percepción es que seguramente tienen esas cualidades; que ya las poseen.

Otra posible explicación es que las mujeres usan a los hombres con niños como una estrategia de selección de pareja. Así que si un hombre ya tiene hijos, ya ha demostrado su fertilidad. Entonces, si quieres hijos, este hombre es una apuesta segura porque ya los tiene. Sabes que es un hombre fértil.

Pero el hecho de tener hijos nunca le restó atractivo a Jason. ¿Crees que en el caso de las MILFS esto es cierto? ¿Los hombres encuentran más atractivas a las MILFs que a mujeres similares sin hijos?

Analizamos los estudios que hay sobre las MILFs para tener una guía en nuestro estudio sobre los DILFs. Lo que encontramos fue que a los hombres les parecen atractivas las MILFs, a pesar de tener hijos. Así que la evidencia sugiere que los hombres se sienten atraídos por las MILFs debido a su edad, no a sus hijos. Hay algo en el hecho de ser una mujer mayor; exuda confianza, tiene una base de conocimientos sobre sexualidad que una mujer más joven no tiene.

Así que los hombres solo usan a las MILFs de manera intercambiable con mujeres mayores.

Correcto, mientras que en el caso de las mujeres lo que parece importar son los niños, no la edad.

¿Las mujeres fueron capaces de expresar por qué les resultaron más atractivos los DILFs, más allá de la calificación numérica?

Hubo una opción abierta para que las mujeres dijeran qué era lo que les parecía particularmente atractivo de Jason. A simple vista, mencionaron cosas como ‘tiene mirada amable, tiene una sonrisa cálida, parece una buena persona’. Lo que parece sugerir que estamos interesadas en estos valores de personalidad; rasgos como la calidez, la amabilidad y la generosidad.

¿Hubo alguna correlación entre la edad de la mujer o su deseo de tener hijos, y su nivel de atracción hacia el DILF?

Les preguntamos al respecto. Les preguntamos si tenían hijos, y si decían que no, les preguntábamos si querían tener hijos en el futuro, y si decían que sí, les pedíamos que calificaran ese deseo con una escala que iba de “no” a “definitivamente”. No encontramos diferencia entre los grupos. No importó si a las mujeres les gustaba el Jason con hijos o sin hijos; no fue importante en ninguno de los grupos. Lo mismo ocurrió con la edad.

¿Te sorprendió algo en esta investigación?

Me sorprendió que no encontráramos diferencia alguna entre el encuentro sexual de corto plazo y la relación a largo plazo. Esperaba encontrar algún efecto ahí; que las mujeres estuvieran más interesadas en el hombre con hijos para una relación a largo plazo y en el hombre sin hijos para una relación a corto plazo. Así que eso me sorprendió.

También me sorprendió las respuestas que dieron cuando les preguntamos a las participantes si este hombre les resultaría más atractivo si fuera más joven o más viejo, o si estaba perfectamente bien como estaba. Y cuando les pedimos que indicaran la edad que preferirían que tuviera su pareja. Contrariamente a la opinión popular de que las mujeres prefieren a los sugar daddies mayores, ése no fue el resultado que encontramos. Descubrimos que esas mujeres estaban interesadas en personas dentro de su propio rango de edad, hasta con diferencia de 4 años más o menos. Tanto para relaciones a largo como a corto plazo.

Otra cosa que me pareció interesante; probablemente has oído que Sigmund Freud postuló que los hombres se sienten atraídos por las mujeres que se parecen a sus madres, y las mujeres por los hombres que se parecen a sus padres. Les preguntamos a las participantes sobre la calidad de su relación con su figura paterna. Les preguntamos porque queríamos cubrir este aspecto como una posible explicación de por qué las mujeres podrían sentirse atraídas por los hombres mayores (porque podrían recordarles a sus padres). Así que les preguntamos a las participantes sobre su relación con su padre y en qué medida creían que este perfil se los recordaba, y no encontramos ningún efecto en ese sentido. Así que no parece haber ninguna credibilidad en la idea de que las mujeres se sienten atraídas por los hombres mayores debido a algún problema relacionado con sus padres.

¿Qué dicen estos resultados sobre nuestro clima social actual, y esperas que continúe la popularidad de los DILFs?

Creo que continuará. Creo que apenas estamos empezando a ver el comienzo de esto. Especialmente si tomamos como indicativo la tendencia de las MILFs (que ya lleva bastante tiempo en tendencia). A medida que las mujeres en nuestra cultura se sienten más cómodas con su sexualidad, más abiertas al respecto y la sociedad acepta cada vez más el hecho de que las mujeres son seres sexuales; veremos una mayor apertura [hacia esto]. La evidencia sugiere que estamos viendo cada vez a más y más mujeres admitir que visitan los sitios de pornografía. Estoy segura de que siempre lo han hecho, pero no creo que siempre lo hayan admitido debido a la censura existente en torno a la sexualidad de las mujeres.

Al mismo tiempo, creo que el hecho de que nuestros hallazgos sugieran que las mujeres están interesadas en cualidades como la personalidad, la calidez y la afectividad, demuestra que ni las mujeres ni los hombres están buscando solo parejas que sean ideales en términos de cosas como dinero o apariencia o estatus. Creo que demuestra que las mujeres (y los hombres) están interesados y se sienten atraídos, ya sea en relaciones a corto o largo plazo, por lo que realmente importa. Cualidades de bondad, calidez y generosidad. Tanto los hombres como las mujeres, al final de cuentas, están buscando lo bueno en las personas.

Sigue a Tiffy Thompson en Twitter.