¿Por qué me gusta ser una esclava sexual?

Artículo publicado originalmente por VICE India.

Mi hermano me abrió una cuenta en el chat de Yahoo cuando tenía 16 o 17 años. Solía meterme a las salas de chat de Ciencia porque en ese momento me estaba preparando para los exámenes de ingreso a la carrera de medicina. Las salas de chat me introdujeron a muchas cosas nuevas.



Después de que descubrí el porno, el BDSM para ser específica, me surgieron muchas dudas. Pero no tenía a nadie de mi confianza a quien preguntarle; así que le pregunté a las personas de las salas de chat y descubrí todo un mundo de juegos de rol y fantasías creadas por los fans.

Descubrí el sexo Gor meses después de descubrir el BDSM, cuando me topé con los canales Internet Relay Chat (IRC) dedicados a las Crónicas de Gor de John Norman, una serie de aproximadamente 30 novelas de ciencia ficción en las que los hombres esclavizan a las mujeres. En las discusiones sobre la filosofía de Norman, se hablaba de un mundo paralelo (Counter Earth) donde la esclavitud es un hecho. En sus libros las mujeres esclavas se llaman Kajira. Sólo hay amos hombres y esclavas mujeres.

Gor [y su filosofía] moldearon enormemente mis primeros años en el estilo de vida BDSM. Los juegos de rol eran solo textuales, y todos mis juegos de rol involucraban poesía hardcore.

Me entendí a mí misma, y mi sexualidad, mejor después de participar en los juegos de rol de Gor. Soy sumisa. Disfruto complaciendo a mi amo, una figura autoritaria. Las copias digitales de los libros me las regaló un estadounidense en uno de los canales en línea de juegos de rol. Él tenía casi 60 años y quería que leyera el texto para que pudiera diferenciar entre la fantasía sexual y la filosofía subyacente.

En el principio eran las novelas: 30 novelas, y todas las fantasías donde los hombres esclavizaban a las mujeres. Hoy se ha convertido en un estilo de vida BDSM aceptado. Imagen: Jim Barker/Flickr.

Hay algo muy atractivo y extremo en ser tratada como esclava. Es sensual y liberadora para mí. Cuando cedes el control, en cierta manera estás diciendo: “Ya no soy responsable de adherirme a las normas sociales de la sexualidad”. No estoy eludiendo mi responsabilidad, pero se la estoy cediendo temporalmente a alguien en quien confío. Algunos podrían decir que esto presiona potencialmente a la pareja dominante para que asuma responsabilidades adicionales y sea más cuidadosa. Sin embargo, también demuestra mi confianza en mi amo. La cantidad de confianza que implica este tipo de rendición es lo que finalmente conduce al sentimiento de liberación.

Nací en una ciudad muy pequeña en la India, por lo que creía y había internalizado la frase: “Achi ladkiyan sex nahi karti [las chicas buenas no tienen sexo]”. El juego de rol me dio una manera de expresarme en un ambiente seguro. Mi primer encuentro sexual fue con un maestro, cuando tenía 17 años. Terminamos masturbándonos mutuamente. Creo que lo que sea que se encuentre entre tus piernas no importa. Lo que importan es lo que sucede entre tus orejas.

La pornografía no tenía mucho sentido para mí. El juego de roles, por otro lado, sí. Algunos miembros de la comunidad de estilo de vida BDSM me juzgaron por mi participación en los juegos de rol de Gor. Pensaron que debía tener problemas de autoestima y me dijeron que Gor era algo malo. Pero [en ese momento], yo lo disfrutaba.

Gor involucra muchos rituales. Por ejemplo, hay concursos de danza, y celebramos la Navidad, etc. Comencé a infundir fragmentos del contexto cultural de la India en mis juegos de rol, ya fuera como concubina sexual o como esclava doméstica. Noté que no había muchos indios [en la comunidad]. Y en los últimos 10 años, he llegado a ser conocida por esto, en la comunidad BDSM.

Para los juegos de rol, no tenía ningún contexto sobre cómo funcionaban los movimientos de la danza occidental. Así que cuando escribí mis bailes para el juego, los únicos movimientos que se me ocurrieron vinieron de la danza clásica india o, en el mejor de los casos, eran una imitación muy superficial de la danza de Bollywood. Mi desafío [como una Kajiri de origen indio] también fue diferente, porque se esperaba que hiciera las descripciones sensualmente provocativas, y no tenía experiencia en ello, como la mayoría de los indios. Así que los bailes que escribí eran muy diferentes de los escritos por mis contrapartes occidentales. Esto no es algo que solo se me ocurrió, sino que fue una idea compartida por muchos de los amos y las esclavas occidentales [en los canales IRC], así como también por los competidores, los jueces y la audiencia.

Los juegos de rol Gor involucran bailes y concursos. Imagen: Wikimedia Commons.

Después de ser una Kajiri durante muchos años en el mundo de los juegos de rol en línea, comencé a buscar parejas en el mundo real que entendieran la filosofía de Gor. Encontré personas que vivían sus vidas de acuerdo con la filosofía de Gor, pero todas estaban fuera de la India. Hay muy pocas personas en la India que se han interesado o que han escuchado de Gor. La mayoría de los que lo han hecho suelen estar más interesados en la fantasía sexual que en la filosofía subyacente.



En retrospectiva, creo que la filosofía de Gor es una respuesta patriarcal al feminismo radical. No me identifico con ninguno de los ‘ismos’. Sin embargo, creo firmemente en los conceptos de libertad de elección, expresión, expresión sexual e igualdad para ambos sexos. Tengo el control de mis finanzas, mi salud reproductiva, mi carrera, mi vida social y todas las otras cosas por las que ha luchado el feminismo. Dicho esto, no quiero identificarme como feminista, porque eso sería malinterpretado, como si todo lo que las feministas quisieran fuera la libertad sexual. El feminismo tiene otros asuntos mucho más importantes por los cuales luchar. No me atrevería a diluir ese esfuerzo o esa percepción. Entonces, en otras palabras, se podría decir que solo lucho por una de las muchas causa por las que mis hermanas feministas luchan: el derecho a expresar mi sexualidad como yo quiero.