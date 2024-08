El porno incestuoso de ‘Rick and Morty’ está acabando con los fans de la serie

En un rincón oscuro de internet, Rick and Morty no sólo es una parodia irreverente y animada de Back to the Future. En Twitter y en las publicaciones de Tumblr, la caricatura que en los últimos cuatro años ha inspirado resurgimientos de una salsa de comida rápida y una devoción tremenda por parte de los fans también ha inspirado a miles a hacer obras de arte incestuosas. Conocido en su comunidad como «C-137cest», el arte representa al abuelo y nieto titular de Rick and Morty mientras se involucran en todo tipo de amor prohibido, desde mamadas y sexo anal, hasta sadomasoquismo.

La serie de Adult Swim, que sigue al científico Rick Sanchez en la dimensión C-137 de la Tierra en aventuras a través de universos infinitos, tiene más contenido sexual que una caricatura promedio. En el primer episodio, Morty sueña con llegar a segunda base con su crush en un vacío surrealista lleno de matemáticas. En el episodio dos, Morty y Rick están atrapados en un calabozo BDSM de fantasía gobernado por una versión pro incesto de la hermana de Morty. Algunos episodios más tarde, Morty compra un robot sexual generosamente dotado y lo coge tanto que se convierte en padre. Más tarde, en la segunda temporada, Rick revela que está igual de dotado tanto sexualmente como intelectualmente cuando se coge a un planeta entero de extraterrestres. Al final de la tercera temporada, hay un club lleno de strippers de Morty y una versión estudiantil de Morty que desea en voz alta que ojalá que «el porno incestuoso tuviera un atractivo más convencional… para un amigo».

La fan fiction erótica y el shipping —la práctica de apoyar una relación entre personajes de ficción— son un subproducto inevitable de las franquicias de la cultura pop amadas por internet. Pero la pasión detrás de «RickMorty», el nombre otorgado a esta pareja tabú, es diferente porque el show en sí le da validez constantemente a estos pervertidos.

Para entender por qué a las personas les encanta imaginarse a Rick y a Morty cogiendo, es importante entender su relación en la serie. Rick es un imbécil todopoderoso y misántropo que muchas veces es dominante con Morty, su sensible e inocente compinche. Pero hay momentos en los que su dinámica de relación se invierte. Rick casi se sacrifica para salvar a Morty en el estreno de la segunda temporada, «A Rickle in Time», y confía en las habilidades musicales de Morty para salvar al planeta de una ronda mortal de American Idol intergaláctico en «Get Schwifty». La interacción de poder entre estos dos personajes encajan en un arquetipo sumiso/dominante que los fans del C-137 me dijeron que es crucial para comprender sus creaciones incestuosas.

Futagogo *, quienes dicen ser hermanas gemelas que escriben fan fiction de C-137 bajo la misma identidad en internet, escribieron en un correo que, «a pesar de sus cualidades contrastantes, los escritores del programa [incluyeron] este vínculo innegable entre ellos: a pesar de la aparente autosuficiencia y genialidad de Rick, este aún necesita a Morty. Esto se explica, en parte, en «Close Rick-Counters of the Rick Kind» con un elemento de «ondas cerebrales» entre Ricks y Mortys. Esto hace que automáticamente un genio experimentado e independiente como Rick caiga en la misericordia absoluta de la impotencia de Morty. Esa dinámica de poder es muy atractiva para que los fans la exploren y la lleven al siguiente nivel».

La característica más singular de Rick and Morty en comparación con otras series con grandes comunidades de fan art es que no sólo existe una pareja de Ricks y Mortys. El espectáculo atraviesa múltiples dimensiones, cada una con su propio dúo dinámico, la mayoría se encuentra en una metrópolis espacial llamada Citadel of Ricks. Debido a que hay universos infinitos con infinitas versiones de Rick y Morty, posiblemente hay Ricks y Mortys que cogen aún más duro y más raro que el Rick y el Morty con los que estamos familiarizados.

«Los universos infinitos son una clave absoluta para el fandom RickMorty», dijo Futagogo. «Posiblemente existen versiones ilimitadas de estos queridos personajes, por lo que esto les da a los creadores de los fans un entorno infinito para crear sus propios personajes. [Estos Ricks y Mortys hechos por fans] pueden sentirse más valiosos que la fan fiction promedio, ya que podrían existir en el universo oficial de Rick and Morty«.

La forma de pensar de Futagogo es impulsada en parte por el cocreador Justin Roiland, el hombre de 38 años que le da voz tanto a Rick como a Morty. Él respaldó las fantasías del C-137cest en un tweet de 2015. «En muchas realidades, Morty y Rick TIENEN una relación romántica apasionada y saludable», sugirió. «Tal vez hagamos un episodio al respecto».

El co-creador Dan Harmon también hizo conocer sus sentimientos sobre el C-137cest durante una entrevista de 2017 con VICE. «Nunca podría, como un auténtico nerd, pervertido y defensor de fantasía, llevar una tarjeta y querer ver un Internet donde las palabras escritas que entretienen incluso a la más oscura de las fantasías de alguna manera no están permitidas …», dijo. «¿Por qué seguir el camino de hacer que alguien se avergüence tanto de sus pensamientos como para no expresarlos?»

Composición de Lia Kantrowitz; arte por r1ckcrte y especificaciones



Con una historia que se presta particularmente bien al fan art erótico y al reconocimiento de ambos co-creadores, los artistas más importantes de C-137 han creado un verdadero Kama Sutra de arreglos gráficos incestuosos.

En una de las creaciones (advertencia: los links son NSFW), Morty de manera muy tierna toca al abuelo Rick por afuera de los pantalones, para después atarlo y ahorcarlo en la siguiente escena. En otra, Rick se coge y se lo cogen versiones de él mismo, de su hija y sus nietos de otras dimensiones en una orgía interdimensional. Rick suele ceder a la tentación de Morticia, una versión de Morty del videojuego Pocket Mortys oficial que se identifica como mujer. Otro artista hizo que Morty castigara a Pickle Rick forzándolo a penetrar un pene del tamaño de todo su cuerpo. Otro, los dibujó como personajes de Blade Runner 2049, y otro como Pennywise de IT. Por su parte, Futagogo escribió un fan fiction de novela sobre las hazañas depravadas sexuales de los ricos y poderosos Ricks y Mortys de la Citadel de Ricks. Es una de las entradas más extensas en la tradición de RickMorty, y ha inspirado un subgénero del arte que representa a sus personajes. Este tipo de cosas son sólo una breve descripción de la creatividad desvergonzada que prospera en el C-137cest. Algunas cuentas que comparten C-137cest tienen miles de seguidores.

Por más popular que sea, hay un contingente de usuarios de Tumblr y Twitter que odian el C-137cest y lo atacan cada vez que pueden. Los «Antis» bombardean a cualquiera que apoye con publicaciones, comentarios y mensajes directos y categorizan el porno incestuoso de Rick and Morty como ofensivo. Un post de los antis decía: «¿Todavía haces shipping incestuoso y pedófilo en 2018? Dios, eres patético». Muchas personas con las que hablé que apoyan este tipo de práctica me dijeron que ellos o sus amigos han recibido amenazas de muerte y les han dicho que ojalá los violen y los maten.

Sarah* que está en contra me dijo en un correo electrónico que la cruzada contra el C-137cest podría describirse como una «guerra».

«Los antis creen que es repugnante que alguien se esfuerce tanto en algo tan moralmente malo», dijo Sarah, que dice que puso su blog de entusiastas de Rick and Morty en pausa debido a la cantidad de cosas relacionadas con el incesto. «Incluso si la relación es ficticia, es una gran fosa séptica de incesto y pedofilia». Por eso plantea tantos conflictos. Es una cosa de moralidad».

Los Antis están igual de activos en las etiquetas pornográficas de incesto de Rick and Morty de Tumblr como las personas que aman y crean el contenido. Argumentan que el C-137cest no sólo es de mal gusto, sino que normaliza el abuso infantil.

«Para los niños, el mensaje de RickMorty es que asuntos como la pedofilia sólo son por diversión, y es perfectamente aceptable hablar con adultos a través de internet», agrega Z *, que ha publicado sobre el peligro de estas cosas, pero que no necesariamente se identifica como anti. Apuntan al abuso sexual en la comunidad de fandom de ciencia ficción, que se remonta a la condena del escritor Walter H. Breen por abuso sexual infantil en 1954, como un precedente insidioso del peligro del fan art erótico. Los creadores de RickMorty con los que hablé negaron haber visto evidencia de acoso sexual infantil o de la presencia de pedófilos reales. «Para mí, y para la mayoría de los demás, es el enfoque lo que causa problemas», agrega Z. «Estas relaciones son vistas como sexys y eróticas. No estoy en contra de estas cosas porque son vulgares sino porque romantizan con demasiada frecuencia algo que sucede en la vida real».

Otros argumentan que el C-137cest está provocando a los sobrevivientes de abuso sexual infantil (CSA). En respuesta, numerosos creadores de RickMorty afirman en publicaciones de blogs y sus biografías de Tumblr que son sobrevivientes de CSA. Hablé con alguien llamado Havok. «No sirve de nada explicarle a los antis por qué haces algo que consideran problemático o incorrecto», dijo en un correo electrónico. «Te perseguirán y te acosarán hasta el punto en que te obligan a desactivar tu cuenta».

Havok le dijo a VICE que ella y su hermana fueron abusadas sexualmente por más de un año cuando ella tenía nueve años. Sus amigos que comparten la pasión por el C-137cest han creado un espacio en el que se siente segura al hablar de su historia. «Todos somos muy amables y nos protegemos mutuamente», dijo. «Nos respetamos unos a otros y somos como una familia, compartimos bromas, preocupaciones y dolor. No podría pedir una mejor comunidad para ser parte de ella».

Composición de Lia Kantrowitz; arte de GhostyGoo-Girl, Wubba Lubba Weirdness, y Specs

Kat, una artista de 22 años del Medio Oeste, le dijo a VICE que también usa el arte incestuoso como el C-137cest para curarse del abuso sexual que sufrió de niña. «Para mí personalmente, Morty es un personaje en el que me proyecto mucho», dijo en una llamada telefónica. Siempre le ha interesado esto desde que tenía 12 años, empezó con los hermanos de Naruto, Sasuke e Itachi. «Mi primera reacción fue: ‘¡Dios mío! Son hermanos«. No podía creer lo que estaba viendo», dijo. Pronto empezó a pensar que solo era una caricatura, separada de la moral por la que juzgaba el comportamiento en la vida cotidiana.

Sus nuevos amigos en línea la ayudaron a aceptarse a sí misma. «Poco después supe que lo que me había pasado no estaba bien, era repugnante, y si alguien lo supiera, sería considerada la criatura más asquerosa del planeta», dijo Kat. «Recuerdo que me sentí muy sola y sin saber a dónde ir. Pero cuando vi que la gente hacía personajes de dibujos animados que de otro modo serían considerados relaciones desagradables, me di cuenta de que no todos me iban a odiar. ¡Me sentí muy bien sabiendo que podía ponerme en el lugar de estos personajes de dibujos animados y que habría alguien por ahí dándome el visto bueno! Me sentí bien al saber que no era un monstruo». Kat me dijo que ha tenido una relación sana durante cuatro años, y que agradece el apoyo que recibió de las comunidades de Tumblr como C-137cest.

Pero a pesar de los reclamos terapéuticos de los usuarios de C-137cest como Kat y Havok, los profesionales le hacen una advertencia a los sobrevivientes de abuso infantil que crean o interactúan con este tipo de contenido. La Dra. Kathleen M. Chard, directora del Centro de Recuperación Trauma en el Centro Médico de Cincinnati VA y profesora de Psiquiatría y Neurociencia Conductual de la Universidad de Cincinnati, me dijo: «Es común que las personas que han pasado por un evento traumático traten de darle sentido, y el arte sin duda sería una forma de darle sentido». Dijo de esa manera, que las comunidades como el C-137cest «pueden ayudar a sanar. Pero que en el mejor de los casos, los sobrevivientes lo usen como una forma de desarrollar una fortaleza y una capacidad de afrontamiento para que puedan dar el siguiente paso en la terapia que les permita tener una relación sana».

Z agregó: «Tengo muchas ganas de encontrar alivio siempre que sea posible. Sin embargo, eso no lo hace menos dañino. Existen mejores mecanismos de supervivencia que no ponen a los menores en riesgo, y no ponen en peligro a otros sobrevivientes en espacios fandom».

Los Antis también argumentan que el porno incestuoso de Rick and Morty es ilegal. Es una pregunta complicada; los legisladores estadounidenses han estado discutiendo sobre si la pornografía infantil virtual o simulada está protegida por la libertad de expresión en los últimos 20 años. Según el abogado de defensa criminal y presidente del lobby porno The Free Speech Coalition Jeffrey Douglas, C-137cest está regulado como pornografía infantil virtual o simulada, esto lo experimentó al debatir como encuestado en el caso histórico Ashcroft vs Free Speech Coalition.

A los ojos de Douglas, la ley es clara: el porno C-137cest es legal.

«Si no se registró ningún menor en el transcurso de la creación, está fuera del alcance de las leyes de pornografía infantil», me dijo Douglas por teléfono.

Sin embargo, el porno infantil virtual todavía se puede procesar bajo la ley de obscenidad, de acuerdo con Patrick A. Trueman, el CEO del National Center on Sexual Exploitation (NCOSE). Bajo el mando de George HW Bush, Trueman también fue jefe del Department of Justice’s Child Exploitation and Obscenity Section. Le dijo a VICE por teléfono que los casos de obscenidad han sido escasos desde que Eric Holder, procurador general de Obama cerró la Obscenity Prosecution Task Force de George W. Bush. «No es que estos casos no se puedan ganar», dijo Trueman, señalando a Estados Unidos frente a Ira Isaacson, el único juicio por obscenidad que terminó en una condena bajo Holder. «La administración de Obama se negó a iniciar cualquier procesamiento por obscenidad».

Dado que la ley ha dejado creaciones como C-137cest sola en la historia reciente, sus mayores obstáculos provienen de las plataformas que utilizan para compartir su trabajo. Tumblr, que alberga a miles de usuarios de RickMorty, ha prohibido permanentemente una parte de los blogs que comparten el C-137cest. Incluso si el contenido es legal, Tumblr se reserva el derecho de prohibirlo en su propia plataforma. Una gran cantidad de sitios se desactivaron a finales de 2017, incluido Futagogo.

Las gemelas se enfrentaron por primera vez con Tumblr en septiembre de 2017. Dijeron que seis de sus sitios web, uno de los cuales no contenía ningún C-137cest, fueron eliminados en el lapso de dos semanas. Cinco de los sitios estaban dedicados a ilustraciones románticas y textos que representaban a Rick y Morty haciendo de todo, desde cucharearse hasta chuparse. El sexto era un sitio seguro de trabajo diseñado para que sus amigos supieran cómo mantenerse en contacto. (Nos contactamos para confirmar esto con Tumblr, y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta).

Después de varios intentos para apelar la decisión en línea, una de las hermanas dijo que visitó la ubicación física de un centro de ayuda de Tumblr en Virginia, no muy lejos de donde vive. Aprendió muy rápido que los centros no están equipados para tratar las quejas en persona. Fue dos veces y las dos veces la rechazaron. Eventualmente, un representante de Oath Security, que hace cumplir las pautas de la comunidad para la compañía matriz de Tumblr, respondió para explicar su política.

GhostyGoo-Girl

Futagogo grabó una llamada telefónica de 25 minutos en la que el representante dijo: «No puedes regresar a Tumblr con ningún nombre». A los ojos de Tumblr, los blogs de Futagogo violaron su política de no publicar «nada relacionado con menores que sea sexualmente agresivo o violento». Comparó el hecho de eliminar sus cuentas con una tienda que le prohíbe la entrada a un ladrón.

Me acerqué a Tumblr para aclarar su postura. Una portavoz me dijo: «Tenemos una política de cero tolerancia para el contenido inapropiado que involucra a menores, que está claramente estipulado en nuestros lineamientos de la comunidad y aplica tanto para la representación humana como para la animación».

El contenido erótico de Futagogo siempre fue etiquetado con una advertencia de responsabilidad que indica que su versión de Morty tenía más de la edad de consentimiento. La portavoz dijo que este tipo de advertencia de responsabilidad no puede anular la política más amplia de Tumblr. «Contamos con un equipo calificado de confianza y seguridad de moderadores humanos que revisan cada caso, y la notificación enviada a los usuarios explica que las cuentas eliminadas no son elegibles para una apelación», dijo.

Los creadores de nafta C-137 con frecuencia usan advertencias de responsabilidad en su trabajo señalando que su versión de los personajes es mayor de 18 años. Futagogo se sorprendió por la interpretación conservadora de Tumblr de las reglas que negaban este hecho. «Esta postura realmente cuestiona lo que es el arte, quién juzga lo que es y cuál es la intención de un artista al dibujar algo», dijeron en un correo electrónico. «Negar que un artista puede poner más o menos edad, cambiar géneros y agregar nuevos rasgos físicos a un personaje existente es negar el verdadero propósito de fan art. Niega al artista un derecho a su propia licencia creativa».

Mientras que el panorama para los nichos de fetichistas como el C-137cest parece reducirse, Douglas cree que los usuarios como Futagogo permanecerán a salvo de acciones legales en el futuro previsible. «No creo que la ley vaya a cambiar», dijo. «Podría haber litigios por ahí, pero no ha llegado a tal nivel para que haya una oportunidad de un cambio fundamental».

Sin embargo, un cambio en el enfoque del gobierno de los EE. UU. Podría estar en el horizonte. El presidente Trump se comprometió a reprimir la obscenidad durante su campaña, y el fiscal general Jeff Sessions declaró públicamente que estaría dispuesto a poner en juicio la pornografía el año pasado. Utah, Florida y Kansas han declarado la pornografía como la causa de una «crisis de salud pública», una decisión que activistas como el psicólogo social Justin Lehmiller, han criticado. Trueman está presionando directamente a Sessions para llevar el enjuiciamiento por obscenidad a nivel federal.

«Tuve una reunión en agosto del año pasado con el Fiscal General para hablar sobre la necesidad de enjuiciar la obscenidad, hacer cumplir las leyes, porque creo que la nación está atravesando una crisis de salud pública causada por el consumo generalizado de pornografía», le dijo Trueman a VICE. «Ahora solicité una segunda reunión y traeré un equipo para reunirme con él nuevamente».

GhostyGoo-Girl

Con la hostilidad de los Antis y el estado legal del C-137cest sujeto a cambios en cualquier momento, las personas que aman el porno incestuoso de Rick and Morty se están yendo a la oscuridad. Desde que fueron expulsados de Tumblr, las hermanas Futagogo crearon una comunidad de chat privada para usuarios de ideas afines en Discord, y dedicaron su creatividad a la publicación de un trabajo original de artistas originales del C-137cest. Muchos de los artistas que aparecen en el sitio también han sido expulsados de Tumblr. Al obligar a los usuarios de RickMorty a irse a una burbuja aislada, el internet se está convirtiendo exactamente en el tipo de lugar al que el creador de Rick and Morty, Dan Harmon, le teme.

«No quiero vivir en un universo donde la ficción de cualquier tipo sea ilegal», dijo Harmon sobre el C-137cest. «Creo que es realmente importante que las personas que tienen pensamientos tabúes puedan expresarlos de una manera que no perjudique a nadie más». Pero creo que es igual de importante que las personas que están disgustadas con esos pensamientos puedan decir que son repugnantes. Espero que nadie gane tanto poder sobre el otro que los pensamientos tabúes se vean impuestos en la gente o que sean controlados por drones que te matan por pensar en ciertas cosas… Cualquier cosa que se asemeje a tener vergüenza por un fetiche, sin importar que tan tabú sea, no puedo soportarlo».

Actualización 30/4/18: los enlaces a los sitios web de los artistas caducaron después de que se publicó este artículo. Algunos informan que sus sitios fueron eliminados contra su voluntad y sin previo aviso.

*NOTA DEL EDITOR: Debido a la naturaleza del C-137cest, los creadores de RickMorty temen represalias por su fetiche. Debido a esto, usamos nombres de usuarios o alias.

