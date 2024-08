La precuela de ‘Los Soprano’ explorará la ‘juventud de Tony’, dice David Chase

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los Soprano están celebrando el vigésimo aniversario de su estreno en HBO y, en honor a sus increíbles 20 años, el creador de la serie, David Chase, compartió algunos jugosos detalles sobre la próxima precuela de Los Sopranos, The Many Saints of Newark; concretamente reveló que Tony jugará un papel importante, informó el Deadline.

“Me interesaba Newark y la vida en Newark en ese momento”, le dijo Chase al Deadline en una entrevista sobre el Festival de cine por el aniversario de Los Soprano del IFC. “Solía ir ahí todos los sábados por la noche a cenar con mis abuelos. Pero lo que más me interesaba era la juventud de Tony. Me interesaba explorar ese aspecto”.

Sin embargo, la película no será solo una versión de Los Soprano al estilo de los Muppet Babies, que seguirá a Tony y a un joven Paulie Walnuts que inexplicablemente tendrá el cabello igual siendo un jovencito. The Many Saints of Newark se desarrolla durante los disturbios que se produjeron en Newark, Nueva Jersey, a finales de la década de 1960, y probablemente se enfocará en el padre de Tony, Johnny Boy, así como en el pináculo de la carrera de su tío Junior Soprano como un mafioso corta dedos.

El episodio de 1999, “Down Neck”, de la temporada 1, nos mostró algunos flashbacks de los disturbios de Newark en 1967, al seguir a Tony siendo un niño que solo quería tocar el órgano eléctrico y jugar béisbol un rato. Sin embargo, parece que en la precuela tendrá que enfrentar algunos asuntos mucho más serios que el béisbol.

“La película abordará las tensiones entre negros y blancos en ese tiempo, y Tony Soprano será parte de esto, pero siendo un niño”, le dijo Chase al Deadline.

The Many Saints of Newark será dirigida por el antiguo director de Los Soprano, Alan Taylor, basándose en un guión del propio Chase. Aún no se sabe cuándo se estrenará la película en HBO o quién interpretará al joven Anthony Soprano, pero, por favor, por el amor a todo lo que es sagrado, dejen a los chicos de Stranger Things muy, muy lejos de todo esto.

Ahí está, amigos. La precuela de la juventud de Tony Soprano que nunca pensamos que querríamos ver pronto estará a nuestra disposición, nos guste o no. ¡Preparémonos para la inevitable precuela de Mad Men sobre la deprimente vida del adolescente Don Draper en un burdel!